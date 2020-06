Xaver: Miroslava Němcová? Jako Jiřina Švorcová. Špína z ČT a hra proti mně

Moderátor a nově zvolený radní ČT Luboš Xaver Veselý se vydal za svým kolegou z branže Čestmírem Strakatým. A nedržel se zkrátka. Miroslavu Němcovou přirovnal k Jiřině Švorcové a prohlásil, že ho do rady přivedl v podstatě radní Zdeněk Šarapatka. Ale to, jak se k němu ČT chovala, když ho prý "protáhla největší špínou" už po zvolení, hodil za hlavu. Prozradil i proč ho nominovalo Klausovo centrum. "Já jsem nechtěl předstírat, že jsem celoživotní včelař nebo zahrádkář nebo biatlonista," svěřil se moderátor.

reklama

Strakatý hned na začátek řekl, že kvůli reakcím na jeho osobu už to skoro vypadá, že je Xaver Veselý veřejný nepřítel. Ale nový člen rady opáčil, že to záleží na úhlu pohledu a ještě teď vyřizuje doručené SMSky a zprávy, z nichž 99 % je pochvalných. „Ale tím se nenechávám ukolébat, vidím, kolik lidí je zděšených, bezdůvodně," dodal Xaver, načež se Strakatý zeptal, zda skutečně bezdůvodně a hned se vytasil s citací Miroslavy Němcové. Ta o novém členu rady řekla, že je „úzce názorově spojen“ s prezidentem a některými politiky, což má vyvolávat pochyby o jeho nezávislosti. Pak ještě zmínil Pekarovou Adamovou a dodal, že by mohl pokračovat dál. Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1020 lidí

Xaver reagoval, že je to skvělé: „Představa, že slavná Mirka Němcová, tragédka, herečka téměř, mně připomíná téměř Jiřinu Švorcovou, jak vždycky mluví tak pateticky, že se zajímá o moji práci, to je skvělá zpráva. Horší by bylo, kdyby řekla: Já nevím, kdo to je.“ Strakatý namítal, že Miroslava Němcová je dlouholetá poslankyně. „Určitě. Já mluvím o tom jejím projevu. Ona mluví takovým krásným, patetickým způsobem, krásně vyslovuje, má ty pauzy dramatické a já jsem její velký fanoušek. Jakékoliv vystoupení Mirky Němcové si já nikdy nenechám ujít,“ dodával Xaver a doplnil, že každý ví, včetně Miroslavy Němcové, že jeho styl vedení rozhovorů se neliší, ať už proti němu sedí Miloš Zeman či Miroslav Kalousek nebo Petr Fiala.

I Kalouskovy citáty pak Strakatý vytáhl. O tom, že tato volba je začátkem konce nezávislé veřejnoprávní televize. Což Xaver označil za hloupost, připomenul, že Kalousek řekl, že kvůli volbě zvažuje vystoupení z církve a doplnil, že členové rady jsou teď „rekvizitami politického boje“. „Takže to musíme vytrpět,“ shrnul.

Psali jsme: Slova o EU! Napsala Hana Lipovská, zděsilo poslance TOP 09. A stalo se toto „Vystrčili jsme zadky a Západ nás vo*el,“ říká český herec. Kolegové? Protekční děti. Ani Babiš si nepočte Otvíráme bránu pekel. Archivní dokumenty chování top umělců za tvrdého komunismu. Toho dne Libuška Šafránková vstala a soudruhovi řekla... Pavel Novotný proti Babišovi: Jak de*il jsem tiskl jejich nařízení. Pak jsem se na to vy*ral. Zvracel bych

Strakatý pak připomenul, že Xavera nominovalo Centrum pro občanské svobody Václava Klause mladšího a politik také veřejně prohlašoval, že jednal s ostatními poslanci. Xaver ocenil, že to předseda Trikolóry neskrýval. Ale popíral, že by byl „Klausův člověk“. Uvedl, že když ohlásil svou kandidaturu, tak mu Klaus ml. slíbil dva hlasy ve Sněmovně. „Když se blížily Vánoce, tak jsem mu napsal SMSku, protože jsem ho do té doby neviděl, neslyšel, že bohužel žádná kandidatura nebude, protože bohužel nemám nikoho, kdo by mě nominoval do té rady. Takto férově jsem k tomu přistoupil. Já jsem nechtěl předstírat, že jsem celoživotní včelař nebo zahrádkář nebo biatlonista, aby mě svaz biatlonu bůhvíkde nominoval.“ Klaus mu nabídl, že ho jeho centrum nominuje. „To je tak průhledné a transparentní, že je to skoro jako od Pirátů,“ neodpustil si Xaver.

Strakatý pak zmínil, že Xaver i v jednom rozhovoru řekl, že Klaus má jeho hlas a ptal se, zda tedy není opodstatněné se obávat, že je spojen s jistými politiky. Moderátor uznal, že toto veřejné prohlášení byla velká chyba a že se za něj již několikrát omluvil. Ale poznamenal, že ho zvolilo 111 poslanců, kteří si asi zjistili, jaké má názory. „Poslanci pochopili, že je tady velká část společnosti, která není spokojená s tím, jak vypadá ČT, a já jsem řekl, že bych tam chtěl jít a pokusit se o změnu.“

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Na důvod, proč Xaver do Rady kandidoval, se Strakatý ptal dál, uvedl, že jemu se zdál dost osobní, a moderátor se zamýšlel. A pak řekl: „Aby pravda a láska zvítezila nad lží a nenávistí, pane Strakatý.“ Doplnil, že jistou roli hrála jeho zkušenost s ČT s pořady Newsroom a 168 hodin. „Zejména v okamžiku, kdy pan radní Šarapatka, což je můj bývalý kamarád, u kterého je mně líto, že se musíme častovat v médiích, tedy on mě. Tak to je člověk, který za to může, to je prapůvod, Zdeněk mě vlastně přivedl do té kandidatury a k radě,“ řekl Xaver jméno. Dodal, že dříve mlčel, když byl označován za „Zemanova novináře“, ale poté, jak se k němu zachoval pořad Newsroom ČT a po vyslechnutí zkušeností dalších, ke kterým se Newsroom choval podobně, si uvědomil, že buď bude mlčet, nebo se k věci postaví čelem. Zmínil i anticenu Zlatý citron, kterou obdržel. „Dnes už to vím, že je to součást celé té hry,“ prohlásil.

„Ale toto všechno jsem v den, kdy mě zvolili, smotal do jednoho uzlíčku a hodil to za hlavu. Jako by nic takového nebylo,“ řekl novopečený radní s tím, že je toho schopný. Pro ČT ve spolupráci s Českým filmovým a televizním svazem bylo prý v plánu ho protáhnout co největší špínou, ale on jim to oplácet nehodlá.

Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Dále vyvracel, že by jako radní mohl přijít a rozkázat, aby byl pořad Newsroom zrušen, nebo že by mohl přímo měnit program vysílání. Nemluvě o tom, že je jen jedním radním z patnácti. A ohrožení nezávislosti? „Ať je to jakkoliv, ať si myslím cokoliv, pokud ta instituce stojí na takových základech, že zvolení jednoho člověka ohrozí její nezávislost, tak pak, to mi dáte určitě za pravdu, i všichni občané, pokud to stojí na jednom zvolení, tak je lepší tuto instituci zbořit a postavit znovu na lepších základech.“

Xaver doplnil, že by ho nejdříve měli lidé nechat v radě ČT několik měsíců působit, aby se ukázalo, pro co hlasoval, proti čemu a u čeho naopak mlčel. A za rok ho v tom Strakatý „může vykoupat“, zda opravdu ohrožuje nezávislost České televize.

Strakatý v interview také zmínil, že moderátor nemá rád, když se ve zprávách dělají příběhy a ptal se, zda si myslí, že se to v Newsroomu a ve 168 hodinách děje. „Ve stošedesáti hodinách stoprocentně, teď jsem to viděl na kauze Schillerová, myslím. Mně by taky bylo sympatičtější, kdyby ministr vlády uměl anglicky, já sám nemluvím anglicky, tak to nemůžu nikomu vyčítat. Ale Oněgina v originále umím zpaměti,“ poznamenal Xaver. Ale doplnil, že dle něho jsou novináři od toho, aby informovali o tom, co je. „Nemá jít a provokovat, vytvářet příběh. To si opravdu naivně myslím,“ vyslovil se proti jistým praktikám. A jako další příklad uvedl to, jak se příběh snažil vytvořit Newsroom ČT, když ho konfrontoval s názorem na webu Hlídací Pes, který Xaver neznal.

Psali jsme: „Stoka!“ Bomba proti ČT: Jde o Babiše. Xaver vyslýchán dívkou z Newsroomu, ale nedal se. Je zde VIDEO

Strakatý ovšem kontroval, že mediální přestřelka nakonec byla, když se Xaver o Hlídacího Psa začal zajímat. Ale Xaver dodal, že o to se začal zajímat až po kauze Newsroom. „14 dní potom jsem začal pátrat, co je to Ústav nezávislé žurnalistiky, protože jsem se tam chtěl jít poradit. Říkal jsem si, je to něco jako Ústav pro matku a dítě nebo ústav něčeho,“ pravil a pak znovu vyprávěl, jak se dostal do zahrádkářské kolonie.

Moderátor Strakatý se pak zeptal, zda by tento styl měl Newsroom a 168 hodin opustit a Xaver odtušil, že jeho názory jsou jedna věc, ale zákon druhá a zákon praví, že nesmí zasahovat do programu a výroby. A také mluvil o Reportérech ČT, kde uvedl, že Marek Wollner je dobrý novinář a že je důležité, že má ČT takový investigativní pořad. Poznamenal, že ví o kauze s reportáží o Lidicích, ale nezná podrobnosti.

Strakatý pak na Xaver vytáhl výroky a teorie Zdeňka Šarapatky z rozhovoru pro Forum24, že ředitelem ČT se chce stát Vadim Petrov. „To napsal Zdenda tohle?“ reagoval Xaver a poznamenal, že „Zdeněk dobře píše“. Ale komentovat jeho výroky nechtěl, protože jsou dle něho směšné. Zvlášť, když jsou nyní kolegové. „Z té kolegiality nebudu komentovat, co píše Zdenda,“ pravil.

Psali jsme: Dědečkovou v ČT nenávidí. Teď mluví: Lipovská? Bojí se jí, a mají důvod. Křik, peníze... ,,Šibenice." Piráti hlásili Lipovskou a Xavera Bruselu. A teď přituhuje U Xavera: Spadla mi brada. Kalouska jsem pozoroval. A jedno vím jistě, o něm a Bohu Pirátský europoslanec se chlubí, jak nám v Bruselu zavařil kvůli Xaverovi s Lipovskou. Chce přimět Jourovou, aby začala konat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.