Xaver o klenotu ČT: Žumpa. A věta Fridrichové, která ho dopálila nejvíc

Radní Hana Lipovská upozornila na další začerněné smlouvy. „Konkrétně na smlouvy ostravského televizního studia ohledně pronajímání občerstvení. Lipovská pečlivým zkoumáním zjistila, že ve stávajících smlouvách je ještě víc začerněných položek, než bývalo zvykem předtím. Pravděpodobně v rámci zvyšování transparentnosti se začerňuje ještě víc,“ citoval Veselý její slova.

Opět se krátce věnoval i agendě stížností, což je podle Veselého „nekonečný příběh“. „Radní Pavel Matocha načetl usnesení, aby se evidovaly stížnosti přicházející na Radu ČT. Kolem toho se do sebe pustili pan Matocha s panem Šarapatkou. V rámci toho zaznělo tradiční Šarapatkovo okénko. Udělal se alespoň první krok a usnesení o řešení stížnosti bylo přijato,“ sdělil.

Na přetřes přišla i kauza Nory Fridrichové a pořad 168 hodin, jehož existenci na jednání Rady ČT obhajoval především Zdeněk Šarapatka. Člen rady Daniel Váňa prý naopak konstatoval, že je to „bulvár“, což je špatně.

Nato Veselý zmínil, že v týdnu na svůj facebook umístil otázku, jestli lidé považují pořad 168 hodin za hodnotný a zda patří na obrazovku České televize. „Spousta lidí odpověděla, že ano. Pro mě jako pro diváka je to úplně zbytečná žumpa,“ nezdráhal se radní ČT říct svůj názor v pořadu Xaver Live.

„Nechávat puštěnou kameru, abych natočil někoho, kdo omylem řekne, že je někdo debil, to je pro mě nepřijatelné. Přijde mi to blbé a říkal bych to, i kdyby tam řekl kdokoli o komkoli, že je debil. Je jedno, jestli je to Maláčová a Babiš,“ dodal moderátor.

Šarapatka poté uvedl, že s moderátorkou Fridrichovou se neformálně setkal a o této záležitostí spolu hovořili, což může být považováno jako zásah do programu. „Já se také s řadou lidí neformálně setkal, ale raději to nikde moc neříkám, protože by to odporovalo nejméně pěti paragrafům a v dalším Šarapatkově okénku bych za to byl jistě pranýřován. Tady se to ale přešlo s velkorysostí,“ podotkl Xaver.

Koho to nenechalo chladným, byl generální ředitel ČT. „Říkal „co to jako je?“ Že by to mělo být komunikováno prostřednictvím pana generálního,“ popisoval dál radní ČT.

Radní Šarapatka zároveň oznámil, že Fridrichová je ochotná přijít na Radu České televize a odpovídat radě na dotazy. „To musí být tedy strašně hodná a dobrosrdečná ženská, když je ochotná,“ utrousil Veselý, s tím, že otázka je, zda ji tam tedy někdo pozve.

Na zasedání Rady ČT se také znovu rozhořela diskuse o Lidicích. Rozpoutala ji ekonomka Hana Lipovská. „Přečetla před radou dojemný dopis od lidické ženy paní Šupíkové. Znovu se otevřely rány, znovu se do nich nasypalo trošku soli, ale ne ze strany Lipovské, ta to myslí dobře,“ zdůraznil.

V dopise, který byl reakcí na reportáže o Lidicích především zaznělo, že šéfredaktor reportážní publicistiky Marek Wollner před Radou ČT lhal.

„Já hlupák jsem propadl tomu, že kauza Lidice byla ukončena tím, že místopředseda rady Váňa do Lidic jel, kde se dotyčné paní za radu nebo Českou televizi omluvil. Paní Lipovská tam teď přečetla dopis, běhal mi mráz po zádech, když ho četla, musela to být hrůza,“ podotkl Veselý.

Ač se zdála být tímto kauza uzavřena, o slovo se přihlásil radní Šarapatka, který přečetl jiný dopis, od pana Resla, vnuka strážníka. „Dědeček Resla byl četník, který měl udání zapsat. Celý dopis byl o tom, že jeho dědeček byl čestný a nehrozí, že by si úředně zaznamenané udání vymyslel. Šupíková zase nechce, aby někdo kopal do její maminky, že někoho neudala. Věc se vrátila na začátek,“ zmínil dva proti sobě jdoucí argumenty.

„Hana Lipovská to chce jen dotáhnout do zdárného konce, nedělá to pro zábavu a není v tom žádná politika či prospěch někoho, na to je moc čistá duše. Chce jen spravedlnost,“ uzavřel Veselý.

