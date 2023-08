Z ČR „zachraňuje“ Ukrajince před armádou. Za poplatek. Práce má dost

132 tisíc korun. Tolik si podle deníku Financial Times účtovali někteří odvodoví důstojníci na Ukrajině za to, aby se muži mohli vyhnout vojenské službě. Další pak zkoušeli štěstí při cestě do Rumunska. Ukrajinská pohraniční služba jich od začátku války chytila tolik, že by z toho Ukrajina měla pět brigád. Jeden uprchlík se usadil i v Česku, za ukrajinskou vládu se mu bojovat nechce. Nyní radí dalším, jak se ze země dostat. Ale ne zadarmo.

Zajímavé jsou ovšem částky, které za „omluvenku od lékaře“ někteří lidé platili. Podle deníku Financial Times se sazby na území Ukrajiny lišily, ale řada odvedenců měla zaplatit 6000 dolarů, tedy asi 132 tisíc korun. Značnou část úplatků údajně shrábl vedoucí náborového střediska v Oděse, Jevhen Borysov. Obviněn byl z toho, že přijal úplatky v celkové hodnotě 5 milionů dolarů, tedy 110 milionů korun. Jeho podíl na jednom odvedenci činil od dvou do deseti tisíc dolarů, tedy 44 až 220 tisíc Kč a podle Financial Times pomohl Borysov stovkám až tisícům lidí se odvodu vyhnout. Většinu peněz prý utratil za zakoupení vily ve Španělsku.

Ale ne všichni mají na to, aby zaplatili za to, že je doktor prohlásí služby neschopnými. Ti pak utíkají přes západní hranici Ukrajiny. Mluvčí ukrajinských pohraničníků Demčenko uvedl, že celkem 13 600 mužů bylo zadrženo při pokusu o překročení hranice mimo přechod a dalších 6100 bylo chyceno s padělanými dokumenty. Uvedl také, že zájem opadl a nyní už je incidentů zhruba třetina oproti začátku invaze. V červnu však podle Kyiv Indepenedent zadrželi třeba 20 mužů denně.

Jak Financial Times uvádějí, počet chycených je oproti počtu potenciálních odvedenců malý, ale i tak, jedná se o pět plných brigád (brigáda by měla mít 4000 vojáků). A samozřejmě není možné zjistit, kolik mužů uteklo bez toho, aby si jich někdo všiml. Rumunské úřady uvedly, že k nim dorazilo přes hranice 6200 mužů nelegálně a dalších 20 000 legálně. Podle zkušeností těch, kdo hranici překročili, je přechod nebezpečný a fyzicky vyčerpávající.

Útěk má i českou stopu. Čtyřicetiletý muž, který na sociálních sítích vystupuje jako George Ivensiya, utekl na konci července právě do Rumunska. Na telegramu se pak svěřil, že přechod byl náročný a rozhodně ne pro ty, kdo nejsou ve formě. Jako důvod svého odchodu uvedl, že nechce bojovat za ukrajinskou vládu, kterou považuje za zkorumpovanou a nejednající v zájmu Ukrajiny.

Nyní žije se svou ženou právě v Česku. A podle Financial Times prodává svou cestu dalším uprchlíkům před odvodem v přepočtu za 22 000 korun, což je nepochybně levnější než 132 tisíc, které si účtovali lékaři, ale také nebezpečnější. Uvedl, že dostává přibližně dvanáct zpráv denně od mužů, ale také od žen a příbuzných, kteří shánějí cestu ven pro své známé a příbuzné.

Jak také deník uvádí, v ukrajinských médiích jsou videa, jak jsou lidé nacpáni do dodávky nebo je jim předána odvodová listina například v klubu, na denním pořádku. V řadě měst pak fungují telegramové skupiny, které hlásí, kde se odvodoví důstojníci pohybují. Dříve doručovali odvodové listiny také v lyžařských střediscích nebo dokonce i na pohřbech. Jsou také známa videa, kde se odvodoví důstojníci se zlou potázali a utržili nejednu ránu a odvedenec jim nakonec utekl.

Mladíci ve věku 18 až 25 let, kteří nesloužili v armádě, teoreticky být odvedeni nesmějí, stejně tak lidé pracující v kritické infrastruktuře, ale i tak se musí nahlásit na odvodovém středisku pro případ, že by se na tom něco změnilo.

Ukrajinský poslanec Heorhij Mazurašu už navrhl, aby muži mohli odmítnout službu z náboženských a osobních důvodů. Chce tím docílit toho, že do armády se budou hlásit motivovaní lidé a zbytek bude udržovat ukrajinskou ekonomiku v chodu. Argumentuje, že je potřeba, aby „hon na brance“ skončil. Protože to mimo jiné nahrává nepřátelské propagandě a negativně se to podepisuje na socio-ekonomickém stavu země, nemluvě o psychickém zdraví lidí.

Problém je podle deníku v tom, že systém dovodů je zastaralý a někteří důstojníci berou kvóty jako způsob, jak se nechat povýšit. Pak dochází k situacím jako ve Vinici, kde vojenská komise uznala jako služby schopného muže, kterého jeho matka musí krmit lžičkou. Velmi křiklavý byl také případ Ruslana Kublana, kterého chtěli dovést, ačkoliv se narodil bez rukou.

Z ukrajinské armády se ozývá, že mají dost lidí pro současnou i budoucí mobilizaci. Její mluvčí Volodymyr Fito uvedl, že Rusko používá informační prostor, aby Ukrajince vystrašilo a odvodové důstojníky zdiskreditovalo. Dodal, že všechny prohřešky náborčích kategoricky odsuzují a prošetřují, a prohlásil, že mají zájem na tom, aby jejich armáda byla motivovaná a profesionální. Aby se počet těch, kdo se odvodu vyhýbají, zmenšil, musí se prý vojenská služba „zpopularizovat“ a občanům se musí vysvětlit „nutnost a nevyhnutelnost jejich občanských povinností“.

Ukrajinci se do služby už tak nehrnuli v únoru, tehdy za to byla zodpovědná ruská ofenziva v Bachmutu. Už tenkrát také platilo, že za dezerci je trest odnětí svobody 12 let. Někteří odvedenci tak volí tu nejdrastičtější cestu ven z armády, sebevraždu. Podle uniklého dokumentu z ministerstva obrany by se tomu mělo předcházet tím, že každý nový voják by měl být přiřazen k někomu, kdo už má bojovou zkušenost. Na bojové mise by se pak měli noví vojáci posílat zásadně v poměru dva zkušení vojáci na jednoho nezkušeného. A novým vojákům by se také neměla vydávat munice, dokud se nechystají do boje.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.