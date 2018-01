Z Drahoše si udělali druhého strýčka Bradyho. Teď tu hračku zahodí a najdou si zase jinou

Kauza strýce Bradyho se týkala vyznamenání-nevyznamenání Hermanova strýce Jiřího Bradyho. Jádrem sporu bylo prohlášení ministra kultury, že prezident Miloš Zeman neudělil vyznamenání Bradymu kvůli ministrovu setkání s dalajlámou.

Kaiser na serveru Echo24.cz napsal, že Drahoš bude v případě prohry následovat cestu osudu Bradyho „Dovoluji si hádat, že pokud profesor Drahoš prohraje, čeká ho osud strýčka Bradyho. Fanatický střed, který si z něho před pár týdny udělal hračku, hračku zase pohodí a bude vyhlížet novou symbolickou bitvu s populismem a průměrným člověkem. V tom aranžmá nezbylo místo pro tradiční pravici a levici – a to je jeho velká slabina,“ uvedl Kaiser. Podle něj se tady hraje právě podle vzoru této kauzy.

Vnímá to tak, že polovina národa adoruje předhozenou figurku, o které se předtím nic moc nevědělo a nad níž se zase po skončení celé hry rychle slehne zem. „Jestli se v tomto systému dá vysledovat nějaká tendence, je to tendence k úpadku. Karel Schwarzenberg byl při vší možné kritice svébytný muž, který nepotřeboval tahat své názory z poznámek napsaných pro něj jakýmsi štábem, měl svou čest a voliči si o něm mohli udělat představu dávno,“ říká. Naopak Jiří Drahoš nepředhodil do „ringu“ žádné reálné důvody, proč by se měl stát prezidentem. „Proč o tu funkci usiluje, kdo mu to vnukl,“ komentuje Kaiser.

Psali jsme: Neprohráli jsme, volal do aplausu Jiří Drahoš. Pak děkoval manželce a zazpíval hymnu Bude to i můj prezident... Michal Horáček poblahopřál k vítězství Miloši Zemanovi Prezidentem byl opět zvolen Zeman, vyhrál nad Drahošem Daniel Hůlka, F. R. Čech, Veleba a spousta dalších očekávají vítězství Miloše Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla