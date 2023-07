Z USA: Rusové zamlčují některé útoky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se podle BBC zjevně cítí dostatečně sebevědomě na to, aby zvyšoval tlak, a to nejen na Kreml. Ukrajinci hlásí, že v protiofenzivě dál postupují, ale i ruští okupanti jsou na jihu Ukrajiny velmi aktivní. „Za posledních 24 hodin nepřítel zaútočil na naše pozice 20krát,“ zaznělo z ukrajinské strany. Washingtonský Institut pro studium války zaznamenal, že ruští prováleční blogeři zamlčují některé vojenské akce. Pravděpodobně na přání Kremlu.

Válka na Ukrajině trvá už 523 dní a Ukrajinci tvrdí, že ve své protiofenzivě dál postupují, i když pomalu, protože velitelé šetří životy svých vojáků. Těmito slovy opakovaně obhajuje rychlost či pomalost postupu vláda v Kyjevě.

„Postupujeme po malých krůčcích, protože se staráme o naše lidi. A děláme pokroky,“ řekl Andrij Kuliš z Národní gardy v ukrajinské televizi. Upozornil, že Ukrajinci se při svém postupu musí vyrovnat s ruskými leteckými útoky, ať už útoky klasickými letouny či drony. Anglicky mluvící čtenáře na jeho slova upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Rusové jsou podle Ukrajinců velmi aktivní i v oblasti Berďansku a Melitopolu.

„Za posledních 24 hodin nepřítel zaútočil na naše pozice 20krát. Kromě toho provedli 603 útoků pomocí tanků, vícenásobných raketometů a dělostřelectva,“ uvedly prostřednictvím svého tiskového střediska obranné síly Tavria, které boj v těchto oblastech vedou.

Ve stejnou dobu, tedy během poslední neděle v měsíci červenci, na Moskvu mířily další ukrajinské drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj konstatoval, že se válka vyvolaná Ruskem vrací do samotného Ruska. Na jeho slova upozornila britská veřejnoprávní BBC.

„Postupně se válka vrací na území Ruska - do jeho symbolických center a vojenských základen, a to je nevyhnutelný, přirozený a naprosto spravedlivý proces,“ uvedl Zelenskyj.

BBC upozornila, že Ukrajinci se poslední dobou nehlásí k celé řadě akcí, které se odehrály na ruském území nebo na Ruskem ovládaném území, jako byl Kerčský most spojující ukrajinský poloostrov Krym ovládaný Ruskem s pevninskou Ruskou federací. Ale pokud ukrajinský prezident po útoku dronů v Moskvě řekne, že se válka vrací na ruské území, ukazuje, že se cítí dostatečně sebevědomě na to, aby se k této akci z Ukrajiny nepřímo přihlásil. „Prezident Zelenskij se zjevně cítí dostatečně sebevědomě na to, aby zvyšoval tlak, a to nejen na Kreml,“ uvedla BBC.

Útoky dronů, jako jsou tyto, jsou podle Zelenského také příležitostí oslovit ruské obyvatelstvo, z nichž většina, jak se zdá, věří, že invaze Moskvy je spravedlivá. Pokud sami Rusové spojí výbuchy blízko svých domovů s tím, co se děje na Ukrajině, podle názoru Zelenského, bude pro Vladimira Putina o něco těžší ospravedlnit svou invazi, kterou se jen snaží rozšířit.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v centru Moskvy došlo k pokusu o teroristický útok, který byl zmařen.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) zaznamenal, že o některých akcích ruští prováleční blogeři přestali zcela informovat. Kyjev oznámil útok na Čonharský most, ale ruští blogeři se o něm nezmínili. Most představuje spojnici k Melitopoolu. Leží mezi okupovaným Krymem a okupovanou Chersonskou oblast a Ukrajinci tvrdí, že ho úspěšně zasáhli. Ruští prováleční blogeři však o akci nemluví, což podle ISW může naznačovat, že více naslouchají přáním Kremlu, jaké informace do veřejného prostoru pouštět a jaké už ne.

„ISW nezaznamenal žádnou diskuzi ruských blogerů o ukrajinském úderu nebo ruských blogerů propagujících tvrzení šéfa okupační správy Chersonské oblasti Vladimira Salda, že ruské síly zachytily 12 ukrajinských střel Strom Shadow mířících na most,“ upozornil institut.

