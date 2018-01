Z Vídně je přistěhovalecké město. Za posledních sedm let se přistěhovalo sedminásobně víc cizinců než Rakušanů

Vídeň je považována již mnoho let za klasický příklad multikulturní metropole. Přistěhovalci zde tvoří již třetinu obyvatelstva a jejich počet bude podle všeho i v dalších letech narůstat. Někteří prognostici dokonce odhadují, že v příštích desetiletích by mohli přistěhovalci početně převážit nad rodilými Rakušany. Již nyní tvoří například mezi příjemci sociálních dávek přistěhovalci téměř padesát procent. Podobný trend je patrný také na složení žáků ve školkách a školách.

Porovnání údajů za posledních sedm let naznačuje, že Vídeň se může změnit ze současného multikulturního města na ryze přistěhovalecké město. Za posledních sedm let se do Vídně přistěhovalo 21 039 rodilých Rakušanů, zatímco počet cizinců se zvýšil sedminásobně (143 688). Zatímco počet Němců narostl o 22 %, tak Rumunů je nyní ve Vídni o 53 % více a Bulharů dokonce o 71 % více. Do Vídně také přišlo mezi lety 2011 až 2017 11 378 Afghánců a 17 079 Syřanů.

Celý text v němčině najdete ZDE.

Ze statistik ročenky města Vídeň v roce 2017 vyplývá, že počet rodilých Rakušanů vzrostl jen o 1,77 %, naproti tomu počet lidí s přistěhovaleckými kořeny se zvýšil o plných 27 %. V současnosti tak žije ve Vídni 659 749 přistěhovalců, kteří tak tvoří přibližně třetinu populace. Jestli počet Bulharů se zvýšil o znatelných 71 %, u přistěhovalců z Afriky či Blízkého východu je toto procento ještě mnohem vyšší.

Nejvíce je to znatelné v případě Afghánců, kterých v loňském roce žilo v hlavním městě Rakouska 15 580. To je o 11 378 více než před pouhými sedmi lety (nárůst o 270 %). Dramaticky narostl také počet Syřanů, kterých před sedmi lety žilo ve Vídni zanedbatelných 1 519, ale loni to bylo již 18 597. Ve Vídni také žije například více Somálců. Ještě před sedmi lety to bylo 664, nyní již 2 124, což představuje nárůst ve výši 219 procent.

Alarmující je však zejména poměr dětí narozených rakouským párům a přistěhovalcům. V roce 1971 se narodilo ve Vídni 17 198 dětí, z nichž pouze 1 525 mělo přistěhovalecké kořeny. V roce 2016 se sice ve Vídni narodilo 20 804 dětí, ale z nich mělo rakouské rodiče jen 10 706, zatímco dětí s přistěhovaleckými kořeny se narodilo téměř stejně, tedy 10 098. Suma sumárum, rakouských dětí se v porovnání s rokem 1971 narodilo o 31,7 % méně, ale přistěhovaleckých dětí naproti tomu o 562 % více.

Ve Vídni spočítali muslimy a katolíky mezi žáky. Výsledek neuhádnete Vídeň může být brzy muslimská. Zde je „černý" scénář expertní studie Neuvěřitelné dění ve Vídni! Polovina všech islámských školek má být zavřena. Toto tam probíhá Učitelka z Vídně o dětech přistěhovalců: Neumějí zacházet s nůžkami nebo lepidlem. Nemají ani jednu knihu, nikdy neviděly hlemýždě



