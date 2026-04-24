Za Velkou Británii mluvím víc já. Donald Trump „utřel“ prince

24.04.2026 7:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

EU odsouhlasila 20. balík protiruských sankcí. Bez odporu Viktora Orbána se vše podařilo schválit. A Rusové se k tomuto balíku sankcí vyjádřili. Označili je za „jednostranná donucovací opatření a v podstatě – svévole a agrese“. Stalo se tak v době, kdy na Ukrajinu přijel britský princ Harry a poslal odtud vzkaz prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. A Trump mu odpověděl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se mezitím znovu hlasitě přihlásil o členství v EU.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Ruští politici odsoudili další balík protiruských sankcí s tím, že jde o jednostranný akt agrese.

„Rádi bychom vám připomněli, že legitimní jsou pouze sankce uvalené rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN. Všechny ostatní jsou jednostranná donucovací opatření a v podstatě – svévole a agrese, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN,“ citovala ruská státní agentura TASS prohlášení diplomatů ruské mise při Evropské unii.

Tisková agentura RIA uvedla, že prohlášení obviňuje EU z omezení vývozu konkrétního zboží do řady zemí spolupracujících s Ruskem a uvádí, že se jedná o „uchylování se k ekonomickému vydírání a exteritoriálnímu uplatňování sankcí“.

Členové ruské mise dali také najevo, že Rusko jistě odolá i tomuto balíku sankcí, stejně jako všem předchozím, neboť ruská ekonomika disponuje velkými rezervami.

 

EU přijala svůj 20. balíček sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině poté, co Slovensko a Maďarsko po obnovení toků ropovodem Družba zrušily svůj nesouhlas s tímto krokem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval jak za definitivní schválení půjčky, tak za schválení 20. balíčku sankcí a vyzval EU, aby pracovala na dalších sankčních balíčcích. Tyto balíčky považuje za zvláště podstatné v okamžiku, kdy USA některé své sankce rozvolňují.

„Je správné sankce posilovat, zejména proto, že Američané uvolnili některé ze svých. Právě teď je situace na frontě na Ukrajině speciální. Naše pozice jsou stabilnější než v předchozích měsících a letech a Rusko ztrácí každý měsíc nejméně 30–35 tisíc vojáků. Pro Rusko je to teď těžké a měli bychom mu to udělat ještě těžší – abychom Rusy donutili k diplomatickým jednáním,“ řekl Zelenskyj na zasedání Evropské rady.

Znovu se také přihlásil o členství v EU.

„Děkuji každému lídrovi, který chápe, jak je důležité, aby Ukrajina směřovala k členství v EU. V této válce bráníme nejen sebe, ale také evropský způsob života. Ať se s ruskými ambicemi stane cokoli, jedna věc je jasná – Evropa společně s Ukrajinou se bude schopna bránit. A já věřím, že v důsledku naší obrany Evropy i našich reforem by měla Ukrajina získat plné členství v EU. Děkuji všem, kteří pracují na tom, aby se to urychlilo,“ řekl Zelenskyj.

 

Stalo se tak v době, kdy na Ukrajinu přijel britský princ Harry a poslal odtud vzkaz prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi.

„Spojené státy hrají v tomto příběhu jedinečnou roli,“ řekl Harry. „Nejen kvůli své moci, ale také proto, že když se Ukrajina vzdala jaderných zbraní, Amerika byla součástí záruky, že ukrajinská suverenita a hranice budou respektovány.“

Vyzval Washington k rozhodnějšímu jednání a označil to za „okamžik pro americké vedení“ a pro to, aby Spojené státy prokázaly, že dokážou „dodržovat své mezinárodní smluvní závazky, nikoli z charitativních důvodů, ale ze své vlastní trvalé role v globální bezpečnosti a strategické stabilitě“.

Harry také vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války.

A Trump mu odpověděl na tiskové konferenci v Bílém domě.

„Myslím, že jednu věc vím: princ Harry nemluví za Spojené království, to je jisté. Myslím, že mluvím za Spojené království víc já než princ Harry, ale vážím si jeho rad.“

Na vyjádření prince Harryho a prezidenta Trumpa upozornila televize Fox News, Sky News a řada dalších médií po celém světě.

Psali jsme:

Ukrajinský činitel: Babiš teď bude přívětivější. Musíme přežít
Zelenskyj: Opravili jsme Družbu. A teď nám dejte peníze
Zelenskyj vynadal Trumpovým lidem za cesty do Moskvy
Macinka si předvolal ruského velvyslance. Šlo o výhrůžky firmám

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Člověk v tísni, OSF a další. Jsou stále v nejvyšších patrech politiky. Takto

4:44 Člověk v tísni, OSF a další. Jsou stále v nejvyšších patrech politiky. Takto

Na Úřadu vlády zdaleka neúřaduje jen vláda. Sídlí tam i Rada pro nestátní neziskové organizace. Její…