Za jak dlouho budou „koncentráky pro infikované“? Buďte neposlušní, vyzývá politik

Část veřejnosti se podle něj dnešním omezením již přizpůsobila, „bezskrupulózní a zároveň chaotická covidová politika vlády Andreje Babiše“ však u významné části veřejnosti vyvolává odpor, což je dle místopředsedy Svobodných to, na co bychom měli být hrdí.



„Poslušný občan – to je sen každého latentního diktátora či totalitáře. Představa, že zákon či vyhláška jsou automaticky platné, je omyl shrbeného nevolníka, nikoliv samostatně přemýšlejícího občana. Ten je totiž tím finálním arbitrem každého zákona či vyhlášky,“ míní.

Fotogalerie: - Tečka pro nejlepší lidi

Zálom poukazuje, že dnes již mnozí lidé „zcela automaticky nasazují roušku, než vstoupí do autobusu nebo supermarketu, a zcela automaticky vytahují z kapsy certifikát o očkování, otevřou-li dveře restaurace“ a upevňují tak „princip západky“. „Bude-li si dostatečný počet lidí automaticky nasazovat roušku před vstupem do metra a prokazovat se potvrzením o očkování, proč by vláda měla tato opatření rušit? Co donutí vládu vrátit poměry do doby před covidem?“ táže se.



Souhlas s nynějšími opatřeními prý může vyvrcholit souhlasem s „koncentráky“: „Jestliže je normální prokazovat se při vstupu do baru očkovacím certifikátem, jak dlouho potrvá, než budeme za naprosto normální pokládat speciální daně pro neočkované nebo koncentráky pro infikované?“



„Česká tendence obcházet pravidla, proplouvat mezi nimi, a dělat si věci stejně po svém v ostrém protikladu" podle Záloma působí coby bariéra, která „chrání alespoň ty chatrné poslední základy naší svobody" a nová vláda premiéra Petra Fialy by tak podle něho mohla díky této české vlastnosti zvolit odlišnou cestu.

„Jestliže se naše vláda, a tím mám teď samozřejmě na mysli vládu novou s premiérem Fialou v čele, bude zdráhat jít zcela stejnou cestou jako země, které jsou nám dávány za vzor, bude pro nás daleko snazší vrátit se na začátek a vzít si zpět svobodu, která nám byla ukradena. Zvládnou to samé i v Austrálii, když v zásadě stačí tamní tábory pro infikované jediným ministerským výnosem rozšířit i pro občany jiného politického názoru?“ zaznívá od politika.



Občanská neposlušnost vůči zákonům, „které jsou objektivně nemorální a hanebné", je podle Záloma něco, co nás „může zachránit před katastrofou".

