Za napadení Babiše holí chtěl soud udělit podmínku. Státní zástupce nesouhlasí

03.11.2025 20:04 | Monitoring

Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil podmíněný trest muži, který před volbami napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí během volebního mítinku. Jak uvedl pro Českou televizi dozorový státní zástupce Miroslav Nogol, s uloženým trestem nesouhlasí – sám navrhoval peněžitý trest.

Foto: Screen X
Popisek: Útok holí na Andreje Babiše

„Byl uložen podmíněný trest odnětí svobody dvanácti měsíců, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu dvou let,“ uvedl pro ČT Miroslav Nogol, který proti rozhodnutí proto podal odpor a případ se bude znovu projednávat v hlavním líčení.

Věc se řešila ve zkráceném řízení, tedy neproběhlo klasické hlavní líčení před veřejností. Soud pouze neveřejně rozhodoval o návrhu státního zástupce na potrestání. Nogol ale kromě podmínky navrhoval ještě peněžitý trest.

Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády.

Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici. Za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví hrozí trest v rozpětí od jednoho roku až do pěti let.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a předseda hnutí Karel Havlíček útok přičítali podle nich nenávistné kampani koalice SPOLU, Pirátů a hnutí STAN.

autor: Natálie Brožovská

