Za oponou: J*blo jim. Už mohlo být po covidu. Sputnik zdarma, ano! Blatný, Babiš a jiní

Pokračující tvrdá opatření, o kterých nyní rozhoduje vláda, stále váznoucí očkování a další zákulisní hry o Ministerstvo zdravotnictví. ParlamentníListy.cz sbíraly v nejvyšších patrech politické i zdravotnické scény poznatky o celkovém vývoji situace. Některé české firmy se dokonce nabídly, že si vakcínu Sputnik koupí samy a zajistí očkování, stát by to vůbec nemusel řešit. Navíc prý stačilo poslechnout důležité rady už v lednu a hlavní část problému mohla být dávno za námi. Svou roli prý hrají i média. „Jeblo jim,“ zaznělo.

Zatímco prezident republiky požaduje odvolání ministra zdravotnictví, ten prakticky ve stejné době hrozí rezignací. Paradox? Vznikla totiž nová komise či poradní orgán z expertů napříč obory, kteří mají vládě a ministerstvu radit jak bojovat s epidemií.

Původní plán měl být, že komise bude fungovat pod Radou vlády pro zdravotní rizika, tedy nepřímo Úřadem vlády. Do toho ale vstoupil právě Blatný s tím, že jestli vznikne paralelní ministerstvo, odejde.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3412 lidí

Jednotný názor nemají vládní představitelé ani na podobu očkování. O podobě případného mírného rozvolňování pak ani nemluvě.

Zjišťovali jsme, co můžeme v této situaci očekávat, jak to vypadá s dodávkami vakcín a rovněž v jakém stavu je česká vláda.

„Ta nová poradní komise, kolem toho je dost živo. Hodně lidí mluví o tom, že to doktor Smejkal umí hrát na dvě strany, taková dvojí hra. V médiích a premiérovi zdůrazňuje nutnost dalšího uzavření a naopak vedení Ministerstva zdravotnictví prý říká něco jiného. Možná se pořád nevzdal myšlenky stát se ministrem. Ale to poslední, co v téhle situaci potřebujeme, je rozklad resortu a výměna ministra, který by fungoval de facto přes léto a do voleb. V posledních dnech byl obrovský tlak na Blatného odvolání, ten má přitom snahu řešit všechno s rozumem. Jsou tu zájmy velkých lobbistických skupin kolem financí do zdravotnictví. Tomu přitom hrozí, že na konci roku dojdou peníze a stát musí shánět desítky nebo spíš stovky miliard. I řada lidí z oboru, kteří s Blatným v mnoha věcech nesouhlasí, si jeho konec nepřejí,“ prozradil nám zdroj dobře obeznámený s děním v oblasti zdravotnictví i samotného resortu.

Pokud jde o očkování, dokonce se prý přihlásily některé větší firmy s tím, že by si samy nakoupily Sputnik za své peníze a naočkují své lidi, kteří budou chtít. „Stát by to nestálo ani korunu, žádnou organizaci, tak proč to neumožnit těm, co to chtějí? Celý je to absurdní příběh kolem Sputniku. Nemůžeme ho sem dovézt, ale na druhou stranu ho Německo chce vyrábět? Ta debata je odborně špatně, je v tom ideologie a to je průšvih. Ruský Sputnik z Ruska nechceme, ale až se bude ruský Sputnik Made in Germany, tak to bude všechno super? Pak nevím, jestli je přednější čekání na západní vakcíny, které zatím nejsou, anebo urychlený návrat do normálu a záchrana životů,“ pokračuje.

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 7624 lidí

„Tady se sice mluví, že umírají čtyřicátníci, že se změnila struktura ohrožených skupin, ale je potřeba říct i druhou stranu mince. Že ten čtyřicátník váží 140 kilo, to je to zásadní. Nejvíc prostě na covid umírají obézní pacienti, na tom se nic nezměnilo. A další prodlužování krize a lockdownů spíš povede k tomu, že si další obézní vyrobíme, když jsou lidi zavření doma a nemůžou ani sportovat. Očkování by se mělo v co největší míře svěřit praktikům, ti své pacienty znají, na očkování jsou připraveni. Není důvod čekat s vakcínami ve skladech až se vybudují velká očkovací centra. Taky byste se šel asi raději naočkovat ke svému praktikovi než do 02 universa, kde s vámi bude čekat dalších dva tisíce lidí,“ popisuje obeznámený zdroj vývoj situace.

Obecně se prý v rámci odborných kruhů předpokládá, že v půlce dubna nejpozději začne epidemie výrazně ustupovat a vyprázdní se JIP. „Celé to ale mohlo být mnohem rychlejší, kdybychom v lednu poslechli profesora Berana, vybrali cíleně zhruba milion nejohroženějších, naočkovali je a byl by klid. Problém je, že tohle všechno řeší úředníci a na úrovni EU je to ještě horší. Nedovedou vážit rizika. Však se podívejte na ty nesmysly kolem AstraZenecy. Ta vakcína nijak nebezpečná není. Prymula říkal správně, že pokud pojedete na očkování touto vakcínou, mnohem vyšší riziko než AstraZeneca je, že vás tam po cestě srazí auto. Konec konců, AstraZeneca je desetkrát bezpečnější než hormonální antikoncepce, kterou tady ženy berou dnes a denně. Zodpovědně k tomu přistoupilo třeba Maďarsko, které s ní pokračuje a neméně zodpovědně ministr Blatný, který tu vakcínu hájí. I proto není žádoucí, aby skočil a na jeho místo nastoupil nějaký blázen,“ sděluje nám významný hráč v oblasti zdravotnictví.

„Upřímně, zdravotnictví obecně už teď začíná řešit jiné problémy než covid, to akorát médiím jeblo a jedou to na strach, zvláště v některých případech dost brutálně. Jsou tu média a časopisy navázané na různé e-shopy, které logicky masivně vydělávají, když jsou normální obchody zavřené. Když si to spojíte, je jasné, proč některé tituly tak blázní. Naštěstí už to brzy bude za námi tomuhle všemu navzdory,“ dodává zdroj PL.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

O mnohém vypovídají i nálady ve Sněmovně, kde lze pomalu cítit růst nervozity. Podle našich zjištění především mezi vládními poslanci. Poslední průzkumy totiž hnutí ANO ani ČSSD nepotěšily.

„Co se děje tady, se už nelíbí vůbec nikomu. Covid a všemožné uzávěry tu máme přes rok, situace je pořád šílená, obyvatelstvo naštvané a volby se nebezpečně blíží. Premiér je nervózní a unavený, ve vládě prosazuje každý něco jiného a silně nervózní začínají být i poslanci. Nezapomeňte, že se už začíná rozhodovat o podobě kandidátek. Ti, co nemají svá místa jistá, se po hibernaci předhání v loajalitě a aktivitě. Kolotoč, který se každý čtyři roky opakuje. Do toho nezapomeňte, že se blíží pondělní schůzka premiéra s prezidentem v Lánech. To asi nebude příjemné setkání po té nevyslyšené výzvě k odvolání dvou ministrů. Je tu cítit pěkné dusno a bude hůř,“ uvádí další zdroj redakce, tentokrát ze sněmovních kuloárů.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.