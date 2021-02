Začal padat sníh. Kalamita. A pražští politici houfně popsali, jak to Piráti a spol. na radnici vyřešili

reklama

„Magistrát selhává na mnoha úrovních, odraz v současné situaci se sněhem je jen vrcholek ledovce,“ uvedla radní pro školství Marie Kubíková (ODS) na Praze 6.

Až na excesy od městské policie se situace zdála zvládnutá poslanci ČSSD Petru Dolínkovi. „Co bych mohl vytknout, je nedostatečná údržba parkovacích míst, kterých je i bez sněhu v Praze málo,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Starosta Prahy 8 přiblížil, jak se na situaci připravila tato městská část.

„Opatření jsme připravovali již o víkendu. Zatímco naše městská část splnila svoje povinnosti neprodleně, tedy naprostá většina chodníků, které máme ve správě, byla uklizena v době, kdy šli lidé v pondělí ráno do práce, magistrátem řízené organizace spaly. Silnice ve správě magistrátní TSK byly neprohrnuté a v podstatě jsme se dočkali toho, že sníh na nich museli řidiči rozjezdit v průběhu dne. Zastávky MHD se dočkaly zásahu dopravního podniku mnohdy až druhý den, pokud vůbec. Cesty pro pěší ve správě magistrátních organizací na tom byly stejně. Dost mne ten přístup zaskočil, bohužel v únoru někdy sněží, s čímž asi z důvodu klimatické nouze na magistrátu nepočítají,“ dělil starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Situace byla obdobná i na Praze 11.

„Na Praze 11 i přes četné urgence není mnoho komunikací ve správě magistrátu (ty, které nejsou svěřeny MČ Praha 11) do dnešního dne uklizena. Naštěstí své pozemky si uklízíme vlastními silami skrze naši akciovou společnost Jihoměstská majetková, takže alespoň část komunikaci v naší správě je řádně uklizena. Bohužel občan nerozlišuje a není schopen pochopit, že něco uklízí radnice a něco magistrát, a stížnosti padají na naši hlavu,“ uvedl místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání na Praze 11 Ondřej Prokop (ANO).

Spokojený nebyl ani kolega z Prahy 11 Tomáš Bříza (HPP11). „Na Praze 11 není mnoho komunikací ve správě magistrátu do dnešního dne uklizeno. Své pozemky si uklízíme vlastními silami skrze naši akciovou společnost JMM, takže alespoň část komunikace v naší správě je uklizena. Osobně mě překvapilo, že v pondělí ráno kolem osmé hodiny nebylo uklizeno téměř nic. Ani hlavní (silnice) tady pro autobusy, ani magistrála, ačkoliv předpověď počasí dlouho dopředu avizovala husté sněžení.“

A jaké ohlasy zní z Prahy 5? „Firma, která uklízí u nás na Praze 5, pomáhala i tam, kde by nemusela. Takže u nás nemám pocit, že by to bylo úplně hrozné, ale ani úplně skvělé. Každopádně jsme to zvládli lépe než magistrát,“ zhodnotil místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

„Třeba to bude příště lepší. Naděje umírá poslední,“ doufá radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO).

„Hodnotím ho jako velmi pomalý, nepřipravený. Neumím si to vysvětlit jinak, než že kolegové buď nesledovali předpověď, nešel jim televizní signál, nebo internet, popřípadě měli za to, že v době klimatického sucha jsou takové předpovědi ‚falešné a prázdné‘,“ uvedl v nadsázce k tématu předseda pražské ODS Tomáš Portlík z Prahy 9.

Že magistrát boj s přívalovým sněhem nezvládl, si myslí také místopředseda pražské SPD Jan Čížek (Praha 10).

„Úplně stejné jako reprezentace předtím. Tedy v Praze k žádné změně nedošlo. Odpovědná je TSK, která má komunikace na starost. Ta je díky personálním zásahům v rozkladu. Dochází tam k účelovým nominacím do dozorčí rady. Zkušení manažeři byli odejiti. Jako krásný příklad lze uvést například nominaci Pirátů, kteří si do dozorčí rady TSK dosadili Jiřího Hoskovce, jehož jedinou kvalifikací bylo to, že je fámulem primátora Hřiba. Jedná se o klasický pašalík za věrné služby. Byla to taková ostuda, že i Piráti jej radši nakonec odvolali. Jsou tam ale také političtí nominanti za Stranu zelených. Pak se nedivme, že v takto zpolitizované organizaci nic nefunguje. O jejich neschopnosti svědčí třeba detail, že si do dnešního dne nebyli schopni zaktualizovat změny v dozorčí radě na webových stránkách, které jsou rok staré! Prostě to tam nefunguje a není, kdo by zorganizoval odklízení sněhu. Sami pracovníci TSK za to nemohou. Špatný je management a politické vedení,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz zostra.

K tématu se dlouze vyjádřil také Pirát z Prahy 1 David Bodeček.

Psali jsme: Smažky a zloba. Sníh? Česko zasypalo něco horšího. Piráti v tom uvízli

„Vámi zaslaný dotaz mě překvapil. Vzhledem k tomu, že vždy po ránu mám dobrou náladu, tak vám odpovím ‚nevážně‘ a pak vážně. Nyní ‚nevážně‘. Nejsem si zcela jist vážností vašeho dotazu s ohledem na to, že jsem pouhý pražský komunální politik Prahy 1 zastupující vedoucí stranu na hlavním městě Praze, tedy mou milovanou a pro mne nikým nezastupitelnou Pirátskou stranu. Paní redaktorko, pokud máme oči v pořádku, tak přece vidíme, že se v Praze snad jedná o sabotáž TSK. Dva dny hlavním tématem v Praze přestal být covid, ale hlavní prioritou jsou možnosti sáňkování, bobování nebo lyžování, protože to je zřejmě ta voličská, pevná a věrná základna pro všechna politická uskupení.

Anketu uzavřel pirátský zastupitel Prahy 10 Jiří Komrska. „Nic není, jak má být,“ krátce zhodnotil situaci.

ParlamentníListy.cz samozřejmě oslovily i ženy v čele radnic, konkrétně Irenu Michalcovou (ANO) za Prahu 4 a Janu Černochovou (ODS) z Prahy 2. Na dotazy bohužel nebyly během čtyřiadvaceti hodin schopné odpovědět.

Psali jsme: Vyhnání dětí z Petřína policií: Je dusno. Hřib odmítá zodpovědnost a rychle se fotí se sáňkami Sníh: 126 vozů, 1200 metačů, 7 tramvajových pluhů. Vše jsme nasadili, ujistil Hřib Smažky a zloba. Sníh? Česko zasypalo něco horšího. Piráti v tom uvízli Sedm let pro zasněženého ředitele Dbalého. Je to definitivní

