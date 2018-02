Začala zasedat sněmovní vyšetřovací komise k OKD. Dominik Feri žádá odborníky zvenku, jinak prý bude k ničemu

Poslanci se v podstatě shodli na tom, že by probrali okolnosti, za jakých stát přišel v 90. letech o většinový podíl v OKD, okolnosti privatizace menšinového podílu v roce 2004 a nedávného úpadku černouhelné firmy.

Komise by se měla zaměřit také na byty OKD. Podle Josefa Hájka (ANO) by měla zjistit, zda existuje možnost, aby desítky tisíc bytů OKD včetně pozemků získal stát zpět do svého vlastnictví. Lubomír Zaorálek (ČSSD) upozornil na to, že komise by měla zkoumat historii 27 let. Chce se zaměřit na údajné vyvádění peněz ze společnosti.

Až po prostudování dokumentů se komise podle předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) rozhodne, které lidi si pozve na slyšení. Člen za KSČM Leo Luzar upozornil na to, že některé doklady k OKD už ve sněmovně jsou. Zpracovaly je Úřad vlády a ministerstva v reakci na usnesení dolní komory v minulém volebním období.

Komise dnes odložila na příští schůzi volbu místopředsedy. Černohorský navrhl Pavlu Golasowskou (KDU-ČSL), která se ale z dnešního jednání omluvila.

Nad pravomocemi vyšetřovací komise se pozastavil Petr Pávek (STAN). Pokud se nerozšíří, přijde mu „lehce nadbytečná“. Další člen, Dominik Feri (TOP 09), mluvil o bezzubosti komise v případě, že se zkoumáním nebudou pomáhat odborníci.

Schůze sněmovní komise by měly být veřejné. Členové se shodli na tom, že by jednání uzavřeli jen v případě potřeby. Komise se opět sejde ve čtvrtek 1. března. Výsledky by měla předložit plénu do deseti měsíců od založení, tedy na podzim.

Prodejem minoritního státního podílu OKD se zabývá soud. Za něj bývá kritizován tehdejší ministr financí a premiér minulé koaliční vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Před soudem stojí znalec, který tehdy vypracoval pro vládu posudek ceny, a dva bývalí manažeři Fondu národního majetku.

Menšinový státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle státního zástupce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

