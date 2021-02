Záchrana. Řešení covidu. Babiši, poslouchej a konej, padlo

Výsledek kanadské studie k očkování šokoval i samotné odborníky. Zjistilo se, že první dávka vakcíny Pfizer má efektivitu téměř 93 % a lze tak posunout aplikování druhé dávky. „Británie se vykašlala na druhé dávky a v tuhle chvíli má proočkovanou celou rizikovou populaci první dávkou. A my jsme na tom i s tím bídným přídělem mohli být podobně,“ upozornila Angelika Bazalová. „Takže až tady zesílí hlasy o Czexitu, tak neplačte. Řečeno s klasikem: Sami si za to můžete,“ dodala.

Kanadští vědci zveřejnili studii, která jasně říká, že již první dávka vakcíny od společnosti Pfizer má efektivitu až 92.6 %. Dle serveru Reuters se jedná o důležitou zprávu, která může pomoct zemím, které mají nedostatek vakcín. Druhou dávku vakcíny tak lze po nějaký čas odložit.

„Vědci Danuta Skowronski a Gaston De Serres varovali, že může existovat nejistota ohledně doby trvání ochrany jednou dávkou, ale podání druhé dávky měsíc po první dávce poskytlo krátkodobě malou přidanou výhodu,“ psalo se v článku. V klinické studii doporučuje firma Pfizer podávat druhou dávku vakcíny 21 dní po té první.

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 1485 lidí že očkování funguje, se věnovala zpráva na serveru Novinky.cz „Od konce ledna se zdvojnásobil počet naočkovaných seniorů nad 80 let na téměř 160 tisíc. Současně s tím čtyřikrát poklesl počet úmrtí v dané věkové skupině a podobně klesl i počet hospitalizovaných,“ psal autor článku.

Účinek vakcíny se má projevit až s určitým časovým odstupem. Na to upozorňovali i členové Centra pro modelování společenských a biologických procesů. Dle nich se má účinek první dávky vakcíny vyhodnocovat nejdříve dva týdny po aplikaci. „Často je u vakcíny Pfizer uváděno číslo 52procentní účinnost. To ale ukazuje stav mezi prvním a 21. dnem po očkování. Nikdo soudný nemůže čekat, že vakcína bude chránit hned první den po její aplikaci,“ uvedli zástupci centra.

„Změna v trendu podle odborníků patrně souvisí s vysokým podílem očkovaných lidí ve starší věkové skupině. Nejpočetnější skupinu v nemocnicích aktuálně tvoří obyvatelé mladší 60 let,“ psaly Novinky.

V České republice zdravotníci dosud aplikovali 484 tisíc dávek vakcíny, z toho 15 tisíc v úterý. Obě potřebné dávky zatím dostalo 182 tisíc lidí. Dosud je registrační systém otevřený jen pro lidi od 80 let, ale vakcínu dostávají také zdravotníci a pracovníci a obyvatelé v domovech pro seniory.

Zprávě o vysoké účinnosti první dávky vakcíny Pfizer se věnovala Členka Rady České tiskové kanceláře Angelika Bazalová. Dle ní se jedná o informaci, která by mohla někým pohnout.

„Už nejméně od konce ledna je zjevné, že jedna dávka k zabránění nejhoršímu stačí. Potvrzují to zkušenosti z Británie i z Izraele. EU se zasekla a nechce povolit jiné dávkování než je v klinické studii. Přitom odborníci potvrzují, že britský přístup je správný a shoduje se na tom i většina těch našich. Osobně jsme se snažila přesvědčit celou řadu lidí, k nimž mám přístup, aby se zasadili o změnu. Prosila jsem, aby to zvážili. Marně. Totéž dělá i profesor Thon, což je PAN lékař, který skutečně cítí něco jako zodpovědnost za životy lidí,“ napsala.

Dále si posteskla na český stát a na lidi, co přemýšlejí jako tupí úředníci bez špetky odvahy. „Před stejným problémem stála před šesti týdny i Británie. Asi nějaká churchilovská tradice nebo co. Měli před sebou uplně stejné klinické studie jako my. Ale oni zvážili argumenty svých expertů a prostě to riskli. Aby bylo jasno, těch 21 dní rozestup v klinické studii, to není žádný boží hlas. Výrobci tam dali minimální možný interval, aby se zbytečně nezdržovali a klinická studie mohla být brzy hotová. Není to maximální interval, ale mimimální!“ upozornila.

Medicínský odborný časopis měl před dvěma týdny publikovat studii Astra Zenecy, ze které vyplynulo, že podání druhé dávky s větším rozestupem zajistí lepší účinnost. Na toto zjištění měl upozorňovat i profesor Thon. Nikdo však na něj dle Bazalové nezareagoval.

Jde prý však i o velký politický argument, neboť francouzský prezident Emanuel Macron měl prohlásit, že Británie bez ohledu na rizika chce použít rychlé očkování jako ospravedlnění pro Brexit a dle Bazalové má jasnou pravdu.

„My jsme v Evropě před hrozbou britské mutace a stejný průser jako u nás hrozí i tam, kde se to zatím díky lockdownům dařilo držet pod kontrolou. Na tuhle rychlou mutaci jsou lockdowny krátké, přeskočí za pár minut. Takže v bezpečí teď nemůže být v EU nikdo. Británie se vykašlala na druhé dávky a v tuhle chvíli má proočkovanou celou rizikovou populaci první dávkou. A my jsme na tom i s tím bídným přídělem mohli být podobně.

Spousta lidí má covid za sebou. Takže naše riziková populace už dneska nemá dva miliony lidí. Kdybychom důsledně očkovali jen ty, kterým fakt hrozí smrt a ne důchoďáky, kde už většina babiček tu nemoc prodělala, ne doktory, kteří mají protilátky a ne kulichy... tak už mohli být v bezpečí. Samozřejmě, že to bude dřív nebo později použito jako ukázka zkostnatělosti EU a její neschopnosti postavit se tváří v tvář nové situaci a najít řešení. Takže až tady zesílí hlasy o Czexitu, tak neplačte. Řečeno s klasikem: Sami si za to můžete,“ dodala.

To prezident České stomatologické komory Roman Šmucler upozornil na výše zmíněné účinky očkování seniorů v České republice a na pokles jejich hospitalizace. „Neřešme sjezdovky, školy, obchody. Naočkujme ohroženou populaci, to by mohlo být v řádu týdnů a pojďme řešit dluhy, co po covidu zbyly, na zdraví populace i ekonomice!!“ zdůraznil Šmucler.

