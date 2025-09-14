Žádné komunisty. Ani Hřiba. Turek u Moravce vytáčel levici

14.09.2025 19:00 | Monitoring

V druhé části svých Otázek přivítal Václav Moravec šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba a europoslance Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů sobě. A opakovaně citoval Turkovi z rozhovoru pro server Parlamentní Listy.cz. Turek se v odpovědi na Moravcovu otázku nechal slyšet, že považuje za špatné všechny komunisty. Jak ty konzervativní, kteří se najdou v hnutí STAČILO!, tak ty progresivní, kterým se říká piráti. A Hřib se hned ohradil. Ve studiu padala ostrá slova.

Žádné komunisty. Ani Hřiba. Turek u Moravce vytáčel levici
Foto: Screen ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib a Filip Turek zavítali do studia k Václavu Moravcovi

Moravec hned v úvodu pořadu zmínil Turkovo vyjádření pro ParlamentníListy.cz, v němž Turek připustil, že by za jistých okolností akceptoval i podporu od hnutí STAČILO!. Ale že to neznamená, že hnutí STAČILO! by mu bylo jakkoli blízké.

„Buď to jsou komunisté konzervativní, nebo to jsou komunisté progresivističtí,“ podotkl na adresu STAČILO! i Pirátů Turek s tím, že z tohoto úhlu pohledu odmítá vládnout s novými komunisty i se starými komunisty. „Když se podíváte, jak piráti hlasovali v Evropském parlamentu, tak je to tragédie, a když se podíváte, jak hlasovali v české národní vládě, tak to také byla tragédie,“ pravil Turek. 

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • europoslanec
Jedním dechem však dodal, že bude ochoten spolupracovat s lidmi, kteří budou chtít zrušit Green Deal a další nápady EU, které považuje za nebezpečné. „To, že tady máme EU ETS2 a to, že tady máme Chat Control, to jsou podle mě zvěrstva komunistického charakteru,“ konstatoval Turek.

Hřib poznamenal, že Motoristé každou chvíli říkají něco jiného. Turek je podle jeho názoru především demagog. „Vy nejste schopen udržet svou myšlenkovou konzistenci a lidé nevědí, co od vás mají čekat,“ poznamenal Hřib na adresu Turka.

„S panem Hřibem se podle mě nedá dohodnout na ničem,“ vrátil Turek Hřibovi slovní kopanec. Ale připustil, že s piráty obecně lze hlasovat např. proti Chat Control.

V obecné rovině volal také po posílení Armády ČR tak, aby se více peněz utrácelo přímo doma. „Ale zatím je to systémová změna, která dosud nenastala,“ posteskl si Turek, podle něhož např. Poláci jsou si schopni započítat do výdajů na obranu i stavbu nemocnic či stavbu silnic.

„My dnes nesestřelíme ani rogalo nad Prahou. … Vzhledem k naší špatné diplomacii a ke špatnému vedení resortu obrany jsme ve velmi špatné situaci. … Celý svět vidí, kterých všech zbraní jsme se zbavili a předali jsme je Ukrajině. Takže my jsme teď opravdu nazí,“ pravil Turek.

Podle Hřiba Turek jen kličkoval a odmítal říct, že „kvůli ruskému agresorovi“ je nutno do obrany investovat víc. „My ale také říkáme, že je nezbytně nutné udržet soudržnou společnost, takže to nemá jít z peněz na zdravotnictví nebo v sociální oblasti. My říkáme, že se má osekat podpora pro miliardáře,“ zdůraznil Hřib.

Podle Hřibova názoru nelze „škrtit“ především školství, protože tím se škrtí budoucnost celého Česka.  

Moravec přehodil diskusní výhybku ke Green Dealu a k cenám za emisní povolenky pro domácnosti ETS2. A podruhé poukázal na to, že na cenu povolenek Turek poukazoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Prohlásil, že systém ETS2 bude znamenat, že se chudým lidem fakticky seberou peníze.

Hřib kontroval, že „systém ETS2 bude nutné zavést, ale ekonomicky slabším domácnostem bude třeba pomoct. Za nezavedení tam jsou pokuty od Evropského soudního dvora. A přišli bychom o peníze z toho klimatického fondu. To je asi 50 miliard. A pokud se to nezavede, tak my přijdeme o výnosy z toho budoucího systému ETS2 a tam už by mohlo jít o 100 miliard korun. … A k tomu tam budou další náklady 15 miliard korun ročně,“ vypočítával šéfpirát Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Při nezavedení ETS2 budeme podle Hřiba platit náklady v řádu stovek miliard. „A to do toho ještě nezapočítávám to, že by EU mohlo napadnout, že nám zkrouhne ještě nějaké další dotace. A proto to taky Andrej Babiš nezruší, protože by mohl přijít o dotace, třeba na ty inovativní linky na toastový chleba, což by ho nepochybně velmi mrzelo,“ podotkl Hřib.

Turek trval na to, že systém ETS 2 je třeba smést ze stolu. „My musíme v rámci V4 pracovat na tom, abychom ji obnovili a abychom jednali o politikách EU. Mým hlavním cílem je boj proti Green Dealu, boj proti migračnímu paktu a boj, aby tady nevládli komunisté. Proto já jdu do české politiky,“ zdůraznil Turek, a že odmítá připustit, že by 15 % českých lidí upadlo do energetické chudoby.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/225411030510914/

autor: Miloš Polák

