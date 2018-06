Žádné sbližování, Juncker s Merkelovou se chystají na finální bitvu. Jenže tentokrát proti sobě mají hodně silného hráče...

„Dalším výstupem byl ‚koncept‘ (draft), krátký dokument připravený samotným Martinem Selmayrem, nejvyšším úředníkem EU. Generální tajemník EK Martin Selmayr se letos na jaře stal středem pozornosti médií, když mu jeho pracovní místo zajistil právě Juncker, a to dost netransparentním způsobem. Selmayrovo nečekané povýšení podráždilo poslance Evropského parlamentu, ale EP je v tomto směru bezmocný,“ zmínil Kechlibar s tím, že draft rozzuřil Italy, ze tří důvodů.

„Za prvé vzbuzuje dojem, že by Komise ráda mluvila do azylových a migračních věcí, které až dosud řešila vždycky Evropská rada. Za druhé je psán na tělo starostem německé kancléřky a italské zájmy se v něm neřeší. Za třetí byl připraven klasickým způsobem ‚Paříž a Berlín se na něčem dopředu domluví a pak to prosazují u ostatních‘,“ dodal Kechlibar.

„Kromě Macrona a Merkelové měly neformální schůzku i státy Visegrádské čtyřky, a to v Budapešti. Účastnil se jí i rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země přebírá 1. července předsednictví EU. Státy Visegrádu se dohodly, že svoje zástupce na Junckerův mini-summit vůbec vysílat nebudou, protože navrhované principy řešení nejsou v souladu s jejich zájmy. Stanoviska V4 bude na mini-summitu zastupovat právě Sebastian Kurz,“ sdělil Kechlibar se slovy, že to považuje za dobrou strategii, bude-li Kurz držet dosavadní linii.

„Celkově na mě vývoj posledních dvou týdnů působí dojmem, že nedochází k žádnému zasypávání příkopů. Naopak, pilně se pracuje na jejich prohlubování a rozšiřování, aby v okamžiku finálního střetu měla ta která strana lepší ‚štelunk‘ a ‚palposty‘. Kdybych měl hádat, řekl bych, že Sebastian Kurz rozehrál vysokou hru, jejímž cílem je výměna německé vlády a odeslání Angely M. do politického důchodu. Nezvolil otevřenou konfrontaci, ale tiché stavění aliancí menších hráčů. Taktikou této aliance není ‚povstat a svrhnout‘, ale ‚unavit, vyčerpat, obklíčit a uštvat‘,“ dodal Kechlibar se slovy, že oslabená kancléřka se skutečně nemusí udržet v křesle.