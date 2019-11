Žádné slitování. Ohrožuje důchodce. Můžem to zabalit. Babiš na debatě čapl mikrofon, už ho nepustil. Děly se věci

Dnes Český rozhlas uspořádal debatu Rozděleni svobodou, a sice na téma školství, bydlení a situace ohrožené třídy. Debata byla vzácná tím, že se v ní sešlo všech devět předsedů stran zvolených do Poslanecké sněmovny. A význačná tím, že premiér Andrej Babiš často ignoroval pokyny a otázky moderátora Jana Pokorného. „Není to jak u Moravce, můžem mluvit?“ ptal se sarkasticky. A Tomio Okamura se zase rozjel u sociálního bydlení. „Nepřizpůsobivé“ by vyhnal do holobytů. „Žádné slitování není namístě,“ mínil.

Témata 90minutové debaty byla tři: školství, bydlení a situace ohrožené třídy. Pozvání přijali: Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (ODS), Ivan Bartoš (Piráti), Jan Hamáček (ČSSD), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (STAN) a Jiří Pospíšil (TOP 09), tedy předsedové parlamentních stran.

S odpovědí jak řešit bytovou nouzi přišel první Andrej Babiš, který nejdříve srovnával počet postavených bytů na konci socialismu a minulý rok. Moderátor debaty připomenul, že otázka byla na řešení pro lidi v bytové nouzi. „Není to jak u Moravce, můžem mluvit?“ neodpustil si premiér. Dle něj je třeba změnit stavební zákon, aby se nestavělo „jako v Praze“ deset let, ale například rok. „Paní ministryně to slibuje, ne 49 razítek, ale jedno,“ řekl Babiš. Byty má prý stavět místní samospráva.

Předseda SPD Tomio Okamura souhlasil, že je potřeba zrychlit vyřízení stavebního povolení. „Klesli jsme až na úroveň afrických zemí, jsme ve druhé stovce, to je bohužel výsledek vlády hnutí ANO, ČSSD,“ mínil Okamura. Stěžoval si, že stát podporuje nepřizpůsobivé. „Ty bych poslal do holobytu,“ řekl Okamura a dodal, že udělení sociálního bydlení by podmiňoval pracovní minulostí. Moderátor se zeptal, zda by mu nepřizpůsobivých poslaných do holobytů nebylo líto. „Rozhodně ne, protože práce je v České republice dost. Máme rekordní nezaměstnanost, což ovšem není díky této vládě, je to kvůli ekonomické situaci v Evropě. Takže každý, kdo chce pracovat a je práceschopný, tak práci má,“ odpověděl předseda SPD. „Žádné slitování není namístě,“ pokračoval s tím, že stát nemá vybízet k „parazitnímu způsobu života“. Podpořil i družstevní bydlení a bezúročné novomanželské půjčky.

Andrej Babiš si pak vzal slovo a chtěl reagovat na kritiku ostatních předsedů stran. A začal vyjmenovávat čísla. Jan Pokorný, který debatu moderoval, prohlásil, že takhle pak bude reagovat zbylých 8 předsedů a debatu mohou rovnou zabalit.

Dalším tématem byla ohrožená třída, tedy lidé, kteří mají podprůměrné příjmy, hrozí jim ztráta zaměstnání, problémy s bydlením a exekuce. Tomio Okamura připomenul, že v Poslanecké sněmovně již dlouho leží návrh SPD, který by nastavil minimální důstojný důchod ve výši hranice chudoby nastavené Evropským statistickým úřadem. „Dnes by to bylo 14 tisíc čistého pro každého seniora,“ jmenoval konkrétní sumu pro invalidní důchodce. Opět podmiňoval sumu pracovní minulostí a stěžoval si, že vláda návrh blokuje. Andrej Babiš ANO 2011



U exekucí navrhoval, aby se nejdříve platil samotný dluh, a teprve až poté poplatky. „Leží nám tam návrh z pera SPD, kterým rušíme úroky z úroků, to je vysloveně nemorální, co se tady zavedlo,“ a jmenoval i další opatření jako zastropování úrokových sazeb a stěžoval si, že mu tato opatření vláda shodila. Dodal, že mnoho lidí by do dluhových pastí nespadlo, kdyby se dokázali vyznat ve složitých zákonech, takže je třeba státem garantovaná bezplatná právní pomoc.

Andrej Babiš Okamurovi odpověděl, že důchodci jsou prioritou hnutí ANO a jedná se o třetinu rozpočtu. „Naši důchodci jsou jediní na světě, kteří neplatí daně z důchodu,“ tvrdil a dodal, že ani neplatí zdravotní pojištění. Lichva prý byla vyřešena zákonem o spotřebitelském úvěru, který dle Babiše drasticky snížil počet společností nabízejících úvěry. A kopl si do zavedených stran kvůli exekucím, že exekuční mafii stvořily ony v roce 2001. A vyčetl Jiřímu Pospíšilovi, že jako ministr spravedlnosti zvýšil odměnu exekutorům.

Pospíšil se ohradil, že v roce 2001, kdy vznikli soukromí exekutoři, ještě ani nebyl v politice. „Od roku 2006, kdy jsem byl ministrem, se odměny začaly omezovat, ty odměny jsem já nestanovoval, podívejte se na tu vyhlášku, a naopak přišly 3 novely, které se prosadily za pravicových vlád,“ reagoval Pospíšil s tím, že pravicové vlády nezvedaly odměny exekutorům. Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Došlo i na plánované stávky ve školství za vyšší platy. Okamura řekl, že podporují pedagogy i nepedagogické pracovníky ve snaze o důstojné podmínky, prý by měli mít 130 % průměrného platu. Ovšem problémem prý nejsou jen podhodnocené platy, ale i struktura školství. Tedy že údajně 75 % žáků jsou maturanti a dalších 50 % z nich vysokoškoláci. Což způsobuje nedostatek např. řemeslníků a jiných manuálních profesí. Vláda prý podporuje sociální vědy, jejichž absolventi nemají uplatnění na trhu práce, a naopak nepodporuje např. řemesla, což vede k nedostatku a drahým službám.

Jiří Pospíšil navrhoval, aby vláda zrušila svá populistická opatření jako 5,5 miliardy na slevy na jízdné a místo toho je použila na školství. Když přišla řada na Andreje Babiše, ten ignoroval otázku, zda mají učitelé důvod stávkovat, citoval statistiky a obořil se na Pospíšila, že ohrožuje ohroženou třídu. „Tady kdo ohrožuje tu naši ohroženou třídu? No, Pospíšil. Tady na první straně, zavedeme jízdné,“ mával premiér programovým prohlášením vlády. „On chce vzít peníze těm důchodcům. I taky studentům a žákům, on chce ohrozit některou tu třídu, ještě víc ji chce ohrozit, my to máme tady napsané.“ Moderátor Babiše snažně prosil o odpověď, nicméně jeho prosba nebyla vyslyšena a premiér Babiš dál pokračoval v monologu o tom, jak učitelé v životě neměli více peněz. A diskuze se zvrtla ve vzájemné překřikování.

