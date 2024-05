Žádný Čech neuteče. 6 815 000 Kč za minibyt je jen začátek

Úrokové sazby klesají zatím jen pomalejším tempem a ani hypotéky příliš nezlevňují, což by mohlo vyvolat dojem, že by konečně mohly poklesnout na dostupnější úrovně také ceny bytů. Opak je však pravdou. I přes útlum nemovitostního trhu se ceny prodaných bytů na mnoha místech České republiky dostávají už nyní na rekordní úrovně a výjimkou není ani nabídka minibytu o 33 metrech čtverečních za 6 815 000 Kč. Zdražení neuteče ani ten, kdo žije v nájmu. Nejvíce si připlatili nájemníci v Olomouci a Hradci Králové.

reklama

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14787 lidí



Bankovní rada České národní banky na svém jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 %, kdežto banky v Česku aktuálně snížily průměrnou úrokovou sazbu u hypoték dle údajů Swiss Life Hypoindex z dubnových 5,57 % na 5,52 % a zatímco centrální banka zkrouhla od loňského prosince, kdy se poprvé ČNB odhodlala ke snižování sazeb, dvoutýdenní repo sazbu dohromady již o 1,5 %, banky v Česku klientům úroky u hypoték zlevnily pouze o přibližně 0,5 %.

Banky tak pokles sazeb příliš neakcentují a pro své klienty je snižují jen velmi zdráhavým tempem a dalo by se tedy očekávat, že se to odrazí i v cenách nemovitostí. Na mnoha místech Česka se však děje přesný opak a ceny bydlení míří vstříc novým rekordním částkám.

Fotogalerie: - Milostivé léto

Data o skutečných cenách bytů v Praze a krajských městech, která v rámci svého Real Indexu přinesla společnost Deloitte, ukazují, že v posledním čtvrtletí minulého roku již metr čtvereční v krajských městech a v Praze průměrně stál 95 500 korun a zdražil až o 6,9 % oproti třetímu kvartálu loňského roku, kdy naopak stále ceny klesaly a metr čtvereční se dal průměrně pořídit ještě za 89 300 korun.



Poprvé tak po roce poklesu došlo k růstu průměrné ceny a v některých krajích tak ceny bytů pokořily nové rekordní ceny. Byt o 50 metrech čtverečních se pak průměrně na konci loňského roku již prodával za 4 775 000 korun.





Zdroj: Deloitte Real Index Q4 2023

Fotogalerie: - Hrozba ztráty bydlení

Nejvyšší nárůst cen, dle analýzy vzniklé na základě dat z uskutečněných prodejů bytů, nastal v Královehradeckém (+16,4 %), Plzeňském (+8,0 %), Ústeckém (+7,8 %) a Karlovarském kraji (+7,2 %).

Zatímco ve většině krajů již ceny bytů rostly (a v Pardubickém ceny zůstávaly na stejné úrovni 74 800 Kč za metr čtvereční), v pětici krajů docházelo stále ke snižování jejich cen. Dělo se tak v Libereckém kraji (–11,6 %), na Vysočině (–6,9 %), v Jihočeském (–5,5 %), Zlínském (–5,4 %) a Moravskoslezském kraji (–1,8 %).

V hlavním městě pak ceny bytů vzrostly o 6,5 % na 121 700 Kč za metr čtvereční a za rekordní cenovky se prodávaly byty v Praze 1, kde ceny vzrostly až o 15,5 % na 195 tisíc za metr čtvereční. Byt o výměře 50 m čtverečních by tak v této části Prahy vyšel průměrně až na 9 750 000 korun.

Zdroj: Deloitte Real Index Q4 2023

Fotogalerie: - Klausova studie

Levnou záležitostí však není ani pořízení bytu v dalších městských částích, což dokládají mnohé cenovky u novostaveb. V Praze za novostavbu 1+kk o výměře 40,3 metru čtverečního necháte přes 6,5 milionu například v Holešovicích, kde se takovýto byt prodává v lokalitě bývalé původní továrny Tesla.



Na Žižkově vyjde miniaturní 1+kk o 28,5 m čtverečních na necelých 5 milionů. 4 987 826 Kč stojí na cenovce u takto malé bytovky, prodávané v rámci projektu Rezidence Parková čtvrť.



A v rámci projektu Nová Waltrovka v Jinonicích pak dokonce 1/2+kk o 33 metrech čtverečních vyjde na 6 815 000 korun.

Fotogalerie: - Dostupné bydlení

Analýza přinesla také další rekord. Kromě toho, že jsou byty stále nejdražší v Praze, začaly českou metropoli dohánět ceny bytů rovněž v Jihomoravském kraji, kde průměrná cena metru čtverečního dokonce poprvé prolomila statisícovou hranici (nárůst o 5,3 % na 101 800 Kč za metr čtvereční).





Zdroj: Deloitte Real Index Q4 2023



Společnost Deloitte podotýká, že se v posledním čtvrtletí minulého roku celkem prodalo 6 825 bytů. 3 203 z nich mělo být v novostavbách a v 2 107 případech o šlo o prvoprodeje.

Fotogalerie: - Proti zdražování energie

„Čtvrtý kvartál loňského roku byl ve znamení obratu. Po čtyřech čtvrtletích, kdy ceny bytů v Česku padaly, došlo k růstu cen. Aktuální situace tak ukazuje, že trend poklesu, který před více než rokem odstartovala vysoká inflace i růst cen energií, zvyšování úrokových sazeb i cen stavebních prací, je u konce. V důsledku postupného odeznívání těchto faktorů, tak koncem loňského roku došlo k opětovnému obnovení a zvýšení poptávky, což se projevilo i na cenách bytů,“ komentoval vývoj expert na nemovitostní trh ve společnosti Deloitte Petr Hána.



Podotkl též, že ve čtvrtém kvartálu loňského roku došlo k rozpohybování nemovitostního trhu v důsledku zpráv o zkrocení inflace i začátku klesání základní úrokové sazby. „Řada zájemců, kteří již několik měsíců za sebou vyčkávali na lepší podmínky, se rozhodla pro koupi nemovitosti,“ vysvětlil. Podle Hány tento vývoj v duchu vyšší poptávky na realitním trhu lze v souvislosti s dalším snižováním úrokových sazeb očekávat i na číslech za první čtvrtletí letošního roku.



Zdražování lze čekat i v důsledku nové zelené politiky EU

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25420 lidí



Emisní pravidla, podpořená EU, navíc brzy dopadnou i na majitele starších budov. Posílená směrnice o energetické náročnosti budov si v souvislosti s Green Dealem dává za cíl „podpořit úsilí EU o dekarbonizaci budov v celé unii“ a každý členský stát bude mít za úkol přijmout strategii, jež do roku 2035 musí přinést snížení průměrné spotřeby primární energie obytných budov o 20–22 % a alespoň 55 % snížení průměrné spotřeby primární energie má být dosaženo renovací energeticky nejnáročnějších budov.



Mimo to, že budou již brzy muset majitelé renovovat své starší nemovitosti, se pak u nových budov od roku 2030 počítá například s tím, že budou muset vykazovat pouze nulové emise z fosilních paliv. Členské státy budou rovněž muset stanovit konkrétní opatření pro postupné ukončování používání fosilních paliv při vytápění a chlazení s cílem do roku 2040 úplně vyřadit z provozu kotle na fosilní paliva a u nových staveb zajistit, aby nové budovy byly připraveny na instalaci zařízení na solární energii.

Fotogalerie: - Euroloterie

Připlatí si i lidé, kteří byty nekupují



Růst cen bytů pak není jediný problém. Náklady na bydlení musejí řešit také nájemci či lidé, kteří již bydlí ve vlastním. Na meziroční růst cenové hladiny měly už opět v dubnu největší vliv ceny právě v oddíle bydlení a například vodné podražilo o 10,9 %, stočné o 10,5 %, elektřina o 12,0 % a teplo a teplá voda o 2,8 % a samotné nájemné vzrostlo o 7,2 %.



Dle Deloittu průměrná cena za metr čtvereční nájemního bydlení v prvním kvartále letoška dosáhla na 295 korun a oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku stoupla o 1 %. V Praze cena za metr čtvereční nájmu vzrostla o 1,5 % na průměrných 400 korun a po metropoli jsou nejdražší nájmy v Brně, kde cena vzrostla o 1,2 % na průměrných 329 korun za metr čtvereční, ve Středočeském kraji (273 korun za metr čtvereční), Zlíně (272 korun za metr) v Olomouci (267 korun) a v Pardubicích (265 korun). Nejméně platí za nájem lidé v Ústí nad Labem (194 korun za metr čtvereční), Ostravě (213 korun) a v Karlových Varech (215 korun). Nejvíce si připlatili nájemníci v Olomouci (o 4,3 % více oproti konci minulého roku) a Hradci Králové (o 3,1 % více).

Psali jsme: Už žádné děti, herci ani politici. Ale odborníci. Na půdě Sněmovny se řekne pravda o klimatu i Green Dealu Spotřeboval polovinu, zaplatil víc. „Zlevňování“ energie doložené fakturami Tajný plán EU na řešení migrace. A Geert Wilders? Narazí, zní v Bruselu Ministr Bartoš: 70 % obcí nespokojených se svým bytovým fondem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE