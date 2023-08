Žádný „lhář“ nebo „zloděj“. Kovářová ze STAN chce vychovávat poslance seznamem zakázaných slov

reklama

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová oznámila, že by ráda své kolegy a kolegyně v dolní komoře parlamentu přivedla k tomu, aby nemluvili sprostě. CNN Prima News upozornila, že Kovářová připravuje jakýsi etický kodex poslance, který by zákonodárcům zakázal používat slova jako „pr*el, ku*vy“, případně „z*rd“.

„Mám ráda, když to ve Sněmovně jiskří, když jsou ty výměny názorů rázné a čilé, ale musí to být právě v těch mezích slušnosti,“ vysvětlovala svou motivaci k tvorbě kodexu poslankyně STAN, druhé nejsilnější vládní strany z hlediska počtu poslanců. Do budoucna by prý ve Sněmovně mohla být mezi slovy, která se nevyslovují i „krysa, lhář“ a „podvodník“.

O svém nápadu promluvila také pro televizi Nova. Vyjádřila přání debatu ve Sněmovně kultivovat. A na sociální sítí X, dříve Twitter, vyjádřila údiv nad tím, jakých reakcí se na svůj nápad dočkala.

Místopředsedkyně Sněmovny @v_kovarova chce přimět poslance k tomu, aby se k sobě chovali slušně. Po vzoru Velké Británie by k tomu mohl pomoci seznam "zakázaných slov" >> https://t.co/zDCD3gpUz3 pic.twitter.com/sRpQtocUHJ — Hnutí STAN (@STANcz) July 28, 2023

„Popravdě jsem čekala různé reakce na můj návrh zmíněný v TV NOVA, abychom se snažili kultivovat parlamentní debatu třeba tím, že si v ‚etickém kodexu‘ určíme, že se namísto vulgarit stane normou slušná mluva. Ale reakce některých opozičních poslanců mne nejen překvapily, ale i zamrzely. Pokud totiž někdo považuje za ‚cenzuru‘, když se všichni shodneme na nepoužívání sprostých slov a tato slova pro debaty na plénu omezíme, tak to vypovídá mnohé především o tom dotyčném, který těmito termíny šermuje kolem sebe. Protože slušnost není slabost a nazývat ji cenzurou je nesmysl. Byla bych ráda, kdybychom tuto otázku vůbec nemuseli řešit. Čeština je přece krásný a bohatý jazyk a parlament by měl být důstojným kolbištěm. A přece i souboj má svá pravidla...,“ napsala Kovářová.

Opozici se nápad Kovářové nelíbí.

„Je prostě na každém z poslanců, aby zvolil ten svůj styl vystupování, svůj slovník. Je to na něm, je to jeho vizitka,“ zkritizoval nápad opoziční poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

„Já věřím, že jsou lidé dostatečně inteligentní na to, aby tam nepoužívali nějaké hrubé nadávky nebo nějaká vulgární slova. Říct, že na seznam zakázaných slov dáme slovo ‚lhář‘ mi přijde absolutně směšné,“ přidala se poslankyně za SPD Karla Maříková.

Jednací řád sněmovny už teď poslancům ukládá, že se mají chovat slušně, ale každý si pod tím představuje něco jiného. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš u řečnického pultíku vyslovil i slovo „pr*el“ a exministr financí Miroslav Kalousek neváhal jako poslanec na půdě Sněmovny ukazovat vztyčený prostředníček. Vztyčený prostředníček na své kolegy ukazoval i poslanec ANO Radek Vondráček, když zastával pozici předsedy dolní parlamentní komory.

Přitom ještě v lednu 2017 sám Vondráček navrhoval, že když bude poslanec příliš vulgární, měl by na chvíli jít na hanbu. Tehdy chtěl také sepsat kodex vhodného a nevhodného chování zákonodárců. O jeho aktivitě informoval server Seznam Zprávy.cz.

„Tak třeba kdyby jeden poslanec řekl o druhém, že lže, tak ho může vedoucí schůze vykázat po zbytek dne ze Sněmovny. Strana by tak přišla o jeho hlas. Myslím, že by si pak poslanci dávali větší pozor na pusu,“ doporučoval na počátku roku 2017.

Nevhodné výrazy zaznívají ve Sněmovně už celé roky. Tak např. v září 2011 hřímal tehdejší poslanec opoziční poslanec ČSSD Jiří Krátký, že odmítá jednat dlouho do noci, protože v noci pracují jen „ku*vy a zloději“. Jeho vyjádření tehdy citovala ČTK, od které zprávu převzala většina médií.

