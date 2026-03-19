Zahradil: Bez USA je NATO papírový tygr. Zde je pravda o Evropě

Napětí v Severoatlantické alianci dosáhlo nového vrcholu poté, co prezident Donald Trump opakovaně kritizoval evropské spojence za nedostatečnou podporu při zajišťování Hormuzského průlivu a otevřeně naznačil přehodnocení amerického vztahu k NATO, a to bez souhlasu Kongresu. Podle serveru Washington Post jde o pokračování dlouhodobého tlaku na vyšší evropské výdaje na obranu, který však nyní přerůstá v otázky samotné spolehlivosti amerických záruk.
Klíčovým spouštěčem je spor o splnění nových závazků z haagského summitu NATO z loňského roku. Spojenci tam, s výjimkou Španělska, přijali cíl 5 procent HDP na obranu a bezpečnostní infrastrukturu, konkrétně 3,5 procenta na čistou obranu a 1,5 procenta na doprovodné projekty, jako jsou modernizace letišť, přístavů či mostů.
Trumpova administrativa to považuje za úspěch, ale zároveň varuje, že USA nejsou ochotny nést hlavní břemeno navěky. Podle amerického velvyslance při NATO Matta Whitakera jsou cílem „silní spojenci, nikoli závislí“.
Americký prezident v interview pro Financial Times sdělil, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, jestliže evropští spojenci odmítnou podpořit úsilí o znovuotevření klíčového ropného průlivu, který Írán v souvislosti s probíhající válkou uzavřel. Trump zdůraznil, že země závislé na ropě z Perského zálivu by měly přispět k ochraně trasy, protože USA samy „už NATO nepotřebují“ a aliance je podle něj „jednosměrná ulice“.
Zahradil: NATO bez amerických záruk je papírovým tygrem
Na jeho slova zareagoval bývalý europoslanec a současný poradce Motoristů sobě v oblasti zahraniční politiky Jan Zahradil. „Jestli USA přestanou brát NATO vážně nebo ji dokonce začnou považovat za přítěž, jsou všechny naše závazky a spory o 3,5+1,5 % HDP na obranu úplně irelevantní,“ napsal na síti X.
— Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 18, 2026
Dodal také, že NATO bez amerických záruk je papírovým tygrem. „Pak by musela Evropa úplně přehodnotit svou geopolitickou strategii,“ soudí Zahradil.
Ing. Jan Zahradil
V dalším příspěvku uvedl, že pokud se EU někdy chtěla tvářit jako geopolitická velmoc, teď tahle maska definitivně padá, před celým světem.
— Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 18, 2026
„Už si to konečně přiznejme. A jednejme podle toho,“ vyzval expert.
Novinář Petr Honzejk odpověděl: „To je pravda. Pak bysme museli dávat takovejch dvacet procent.“
— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 18, 2026
Zahradil zareagoval: „Museli? Ano, to je jedna možnost. Ta druhá je appeasement, jak jistě tušíte. Jsem zvědav, kterou z nich by si vybrali voliči v zemích jako Německo, Francie, Itálie. Co myslíte?“
„Tak appeasement by nás dříve či později stál 100 % HDP,“ uvažuje Petr Lazecký ze System Architect.
— Petr Lazecky (@PetrLazecky1) March 18, 2026
Politik a novinář Pavel Koller soudí, že většina zemí se nechce přihlásit k válce, která nemá mandát Rady bezpečnosti OSN a která podle lídrů Evropy nemá právní legitimitu, a je tudíž porušením mezinárodního práva.
— Pavel Koller (@RadioPolitik) March 18, 2026
„Trump nemá souhlas Kongresu. Nemůžeme tedy ani tvrdit že jde o politiku USA. Takže hovoříte o loajalite k Trumpovi?“ ptá se komentátor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.