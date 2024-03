Zákaz chytání migrantů. Stát Texas: Chytáme dál. Natahujeme drát

V USA je letos volební rok. Zatímco na mezinárodní scéně budí pozornost zejména postoj USA k válce na Ukrajině, na té domácí podle průzkumů rozhoduje především ekonomika a migrace.

Ta se zvýšila zejména na sklonku roku 2023, podle dat americké vlády jen v prosinci došlo ke 250 tisícům střetům s migranty na hranicích s Mexikem.

Podstatná část obyvatel viní ze zvýšené migrace prezidenta Bidena a jeho vládu, tedy že úřady na federální úrovni nedělají dost pro to, aby migraci zabránily a nevyhošťují ani ty migranty, kteří se dopustili násilných zločinů. Velké pobouření také vyvolalo zjištění, že americká vláda dokonce migranty do USA dopravovala letecky.

Proti nelegální migraci se rozhodl zakročit guvernér státu Texas Greg Abott a chránit hranice na úrovni státu. Spor o to, kdo má jaké pravomoci už někteří komentátoři označili za podobný tomu, jak začala v 19. století občanská válka. Abott má podporu republikánských guvernérů států, tedy v podstatě poloviny všech guvernérů v USA.

v prosinci minulého roku schválil zákon, podle kterého má policie právo zadržet migranty, kteří překročí hranici, a místní soudy právo je odsoudit k opuštění země. Už tehdy se předpokládalo, že tento zákon bude testem, kam až může vláda jednoho státu zajít, protože ochranu hranic má na starosti federální vláda. Podobný zákon v roce 2010 schválila Arizona, byl nazýván „Ukaž papíry" a většinu z něj zrušil Nejvyšší soud. Abottův zákon měl začít platit právě v březnu tohoto roku.

Zatím ale zřejmě platit nebude. Jak informuje agentura AP, včera Nejvyšší soud potvrdil pozastavení účinnosti zákona. Odůvodnění je jednostránkové, což dle AP naznačuje, že soud se bude této problematice ještě věnovat, ale zatím se neví kdy. Je to už podruhé, co byla platnost zákona pozastavena.

Úřad nejvyššího státního zástupce státu Texas pak uvedl, že zákon je stejný jako ten federální a byl schválen kvůli stále trvající krizi na hranici, která „Texas poškozuje mnohem víc než ostatní“. V lednu počet zadržení na hranicích spadl na polovinu oproti prosinci minulého roku, což je přisuzováno zvýšené aktivitě úřadů a také tomu, že migrace roste a klesá podle ročního období. Za únor zatím čísla nebyla zveřejněna.

Federální vláda USA se už s Texasem o zákon soudila s tím, že se jedná o překročení pravomocí, které poškodí mezinárodní vztahy a způsobí ve vymáhání imigračních zákonů chaos. Kritici zákona také prohlašují, že by jeho zavedení mohlo vést k porušování občanských práv a rasové diskriminaci. Soud nejdříve zákon shodil, ale odvolací soud toto rozhodnutí změnil, a tak se celá záležitost dostala až k Nejvyššímu soudu.

Guvernér Abott už se k rozhodnutí taktéž vyjádřil. „Nejvyšší soud dočasně pozastavil platnost zákona, ale Texas stále podle svého práva zadržuje nelegální migranty za překročení hranic a další porušení zákona. Dál stavíme zeď a přes národní gardu natahujeme ostatnatý drát, abychom migranty odradili, a bóje v řece také zůstávají.“

