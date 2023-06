Zákaz kotlů. 50 000 pokuta? „Hůř.“ Tikající bomba Česka

reklama

Čechy už brzy čeká razantní zásah do domácností, který přichází v souladu s Green Dealem.

1. září 2024 totiž vstoupí v platnost zákaz vytápění starými neekologickými kotli na uhlí či dřevo, jež nedosahují přinejmenším třetí emisní třídy. Přesněji řečeno se zákaz týká kotlů vyrobených před rokem 2000, kotlů vyrobených svépomocí a kotlů 1. a 2. emisní třídy. Pokud lidé zákaz nedodrží a budou tyto kotle stále používat, hrozí jim pokuty.

V České republice však právě tento typ kotlů stále používá okolo dvě stě tisíc domácností. Lidé sice mají možnost nechat si kotle vyměnit a mohou k tomu využít i státní dotace, situace však není tak jednoduchá. Chybějí komponenty v dodavatelském řetězci, které výrobu a montáž nových kotlů umožní, a co je snad ještě podstatnější – lidé nemají peníze.

Nemáme peníze

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s jednou z domácností, které se výměna kotlů bude také týkat. Paní Olga Voborníková žije s manželem Václavem na vesnici ve východních Čechách. Dům postavili v sedmdesátých letech vlastníma rukama. Jako vytápění odjakživa používali uhlí.

O výměně kotlů, která ji čeká, samozřejmě ví. Má však obavy, že je to v případě jejich domácnosti nerealizovatelné: „Nemáme na výměnu kotle peníze. Sice vím, že je tam možnost dotací, ale z toho, co jsem pochopila, proplácí se jen část, a to ještě zpětně. To znamená, že bychom stejně teď museli ty peníze někde sehnat. A naše úspory na to prostě nestačí. Nevím, kde bychom si půjčili. Banka nám už v osmdesáti letech úvěr nedá, a v rodině nikdo tolik peněz, aby je mohl postrádat, taky nemá. Navíc nevím, z čeho bychom spláceli – z toho mizerného důchodu?“ ptá se paní Olga s obavami.

Není však jediná, kdo má z chystaných opatření těžké spaní. Statisíce českých domácností, které už tak mají problém finančně vyjít, čekají kvůli výměně kotlů další výdaje. Otázkou však je, jak už naznačila paní Olga, kde na povinnou výměnu nevyhovujícího kotle vezmou.

„Nízkopříjmové domácnosti mohou využít toho, že stát jim na výměnu kotle přispěje. Stačí se zapojit do programu Nová zelená úsporám. Dotace jsou opravdu štědré a pokryjí až 50 % nákladů,“ řekl ParlamentnímListům.cz Jan Kotlán, technik ze společnosti Schlieger. „Pokud se klient rozhodne pro kotel na biomasu, může se těšit na příspěvek až 80 000 Kč. Když dá ale přednost tepelnému čerpadlu, dostane mnohem více. Na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody stát přispívá částkou 100 000 Kč. A když si čerpadlo někdo nechá i napojit, čeká ho dotace až 140 000 Kč.“

Hlavně v klidu dožít…

Jenže všechny tyto hezké zprávy mají dva háčky – dotace se vyplácí zpětně, a jak již bylo řečeno, pokryje jen polovinu nákladů. Jak tedy uvedla paní Olga, zájemce bude muset peníze stejně někde sehnat, případně se zadlužit.

„Můj manžel to už ani neřeší, tyhle věci jdou mimo něj už dlouho. Ten dokonce řekl, že chce hlavně v klidu dožít, že už ho nějaký kotel nezajímá… Já se o to ale zajímám, nechci jít proti zákonům, celý život jsem je dodržovala. Jenže cítím, že na to už nestačím. A to na tom my dva ještě nejsme tak špatně jako jiní starší lidé,“ říká smutně paní Olga.

Už před rokem prý začala situaci řešit, když si domů pozvala technika, který měl zkonzultovat možnost nahrazení kotle fotovoltaikou. „Hezky jsme si popovídali, ale náklady na realizaci se vyšplhaly až na půl milionu a nějaké drobné. To nejsou ani naše všechny úspory. A když pán navrhl možnost dotace, tak tam byl ten samý problém – vyplácí se zpětně a jen část. Neměli bychom na to. Tak jsme to nechali být. Jenže termín zákazu se blíží, a mně z toho opravdu není dobře,“ popisuje paní Olga.

Samotnou by ji prý nikdy nenapadlo, že na stará kolena bude řešit tolik problémů: „Člověk se těší na důchod a pak zjistí, že je to ještě horší, než když se dřel. Dostane pár korun, ceny letí nahoru a staří lidé jsou nuceni používat technologie, i když by se bez nich klidně obešli. I ty informace k dotacím – vše si můžu najít na internetu, ale my ho doma nemáme a ani si ho pořizovat nechceme. Je to přece jen další výdaj a na těch pár věcí, co tam potřebujeme, se to nevyplatí. Musíme však stále zatěžovat mladé, a cítíme se být na obtíž,“ poznamenává smutně paní Olga Voborníková.

Situaci zatím nechává být. „Čekám, co taky jiného mi zbývá. Je velmi nepříjemné si uvědomit, že budeme používat zakázané kotle a třeba dostaneme i pokutu.“

Za nevyhovující kotel lidem skutečně hrozí sankce: „Pokud ho někdo bude používat po 1. září 2024, může dojít k uložení pokuty až do výše 50 000 Kč. A pozor. Když ani po této sankci nedá věci do pořádku, může ji dostávat opakovaně až do odstranění nedostatků. Nelze tedy počítat s tím, že zaplacení jedné pokuty legalizuje provoz vašeho starého kotle,“ upozornil Jan Kotlán ze společnosti Schlieger.

