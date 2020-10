Zákaz venčení. Au: Babiš a Prymula si to pohnojili i u těch, co jim proti covidu fandili

reklama

Od středy začne platit zákaz nočního vycházení v čase od 21.00 do 4.59, přičemž výjimku mají jen ti, kdo cestují z a do zaměstnání, neodkladně cestují kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčí psa. Ale venčit je možné jen 500 metrů a blíže od bydliště. Prymula prohlásil, že lidé budou muset dokazovat, proč venku jsou, což budou kontrolovat policisté. „Budou mít právo občany legitimovat a kontrolovat," řekl a dodal, že se bude kontrolovat i zpětně.

Další obětí vládních nařízení je maloobchod, tedy ten, který ještě není kvůli předchozím nařízením uzavřen. Bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20.00. Zákaz se však nevztahuje na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících. Výjimka se ruší pro prodejny nábytku a koberců, uzavřeny budou sázkové kanceláře. Ale omezení doby se nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat. Budou omezeny trhy, kromě farmářských.

Opětovné omezování se setkalo s odporem. Hlasů, které zpochybňují smysl nově zavedených opatření je víc než dost. „Možná jsem naivní, ale myslím si, že mezi 21.00 a 5.00 se nakazí nejméně lidí z celého dne. Slušní lidé spí, čtou, dívají na televizi nebo se věnují své polovičce a ta skupina lidí závislá na nočním životě (a nevyčítám jí to, chápu), stejně najde cestu, jak si dopřát svou zábavu,“ mínil neurobiolog Omar Šerý.

Komentoval také zkrácení doby, kdy lidé budou moci jít nakupovat. „Čím více omezíme provozní dobu, tím více se nám bude v prostoru kumulovat nakažených lidí. Doporučuji naopak maximálně prodloužit otevírací doby, aby se v obchodech potkávalo co nejméně lidí. Zavírat v neděli je nesmysl.“

V tomto ohledu se Šerý shodne s ekonomem martinem Slaným. Ten říká, že chtěla-li vláda omezit shlukování lidí v supermarketech, měla naopak vyzvat obchody, aby měly otevřeno co nejdéle a vyzvat lidi k nákupům i mimo špičku a ne kumulovat nákupní dobu do menšího časového prostoru. K čemuž bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dodal, že stejně by se mělo postupovat i u úřadů.

Přidal se i redaktor Jan Palička z Info.cz: „Svaz obchodu vládě vysvětluje, že omezení otevírací doby obchodů do 20.00 a v neděli zavření povede k tomu, že tam bude mnohem víc lidí těsně před osmou a v sobotu.“

Dodal ironickou poznámku: „Co si to ten svaz dovoluje, naší moudré vládě kecat do jejích předem naplánovaných a hluboce promyšlených opatření?“

Svaz obchodu vládě vysvětluje, že omezení otevírací doby obchodu do 20.00 a v neděli zavření povede k tomu, že tam bude mnohem víc lidí těsně před osmou a v sobotu.

Také kritiky omezení pohybu po 21. hodině bylo dost, zvláště kvůli tomu, že ministr zdravotnictví byl ani ne před týdnem v nočních hodinách přistižen v restauraci s Jaroslavem Faltýnkem. „U zákazu nočního vycházení by nás teda zajímalo, jaký očekávají efekt vzhledem k celkové situaci, když je všechno zavřený? Chybí data, predikce... Je to jen další krájení salámu stylem ‚zkusíme a uvidíme‘?“ ptal se předseda Pirátů Bartoš.

Předseda Občanských demokratů měl jasno: „Noční zákaz vycházení je asi přijatý pro členy ANO, kteří se schází tajně po zavřených restauracích. Ostatní občané sedí doma, protože stejně nemají kam jít.“

Bankéř a investor Radovan Vávra satiricky poznamenal, jak k zákazům došlo: „Ministři za ČSSD chtějí tvrdý druhý lockdown, ministři za Máru ne a ministři za Falmera chtějí ostnaté dráty na hranicích. Tak z toho vyšel zákaz nočního venčení."

„Tak už ten noční zákaz vycházení chápu! Karel Havlíček na ČT24 vysvětlil, že to důkladně projednali se Španělskem, Francií a Řeckem. Česko je typickým středomořským státem s tradicí bohatého nočního života v ulicích na přelomu října a listopadu,“ posmíval se komentátor Petr Honzejk.

I marketéra Jakuba Horáka mrzí, že neví, na jakém základu vláda rozhodla. „Hospody jsou zavřené, na ulici se pít nesmí a je povinnost nosit roušky – jak přesně šíří lidé putující v noci nákazu? Podle dat se nakazí nejvíc lidí v kancelářích, proto omezíme pohyb v nočních hodinách? Nejsem a priori proti, ale chtěl bych – obzvlášť po předchozích zkušenostech s vládou odborníků – vědět, proč se zvažuje toto.“

Opět si rýpl do svého oblíbeného terče, ministra Havlíčka: „Navíc to likviduje poslední eso, které má vláda v rukávu – nechat Karla Havlíčka zavřeného doma do pěti ráno může skončit katastrofou, zkolabuje průmysl i doprava, stát se zhroutí.“

A novinář Jan Martínek z Práva věštil něco ještě horšího. Poznamenal: „Zákaz vycházení v 9 naštve akorát pejskaře, co budou muset jen obcházet barák, protože v další ulici by jistojistě mohli nakazit stovky dalších. Epidemiologicky to bude funkční asi stejně, jako kdyby vláda zakázala jíst vanilkovou zmrzlinu. Dejme tomu v létě, ale kolik že lidí se teď shlukuje po nocích, když je v pět tma jako v prdeli a večer zima? Navíc když jsou dávno zavřený hospody, kam by asi ty davy lidí chodily?“

Dle Martínka je účel jasný: „Připravit lidi na zákaz vycházení i přes den, který bude vyhlášený až 3. 11., protože připravit Čechy o Dušičky si tahle vláda nedovolí.“

