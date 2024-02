Zákaz vstupu na fotbal. Ne, za žádné násilí. Jen „blbé kecy“. Už je možné všechno

reklama

Fotbalové fanynce Linzi Smithové byl zakázán vstup na zápasy až do roku 2026 kvůli příspěvkům na sociální síti, které byly považovány za transfobní.

Smithová byla vyšetřována a sledována speciální jednotkou Premiere League, jež je zřízena za účelem vymýcení rasismu. V případu Smithové byla jednotka použita k prověření komentářů na sociálních sítích genderově kritické příznivkyně Newcastlu United, přestože tyto příspěvky neměly s fotbalem nic společného.

Čtyřiatřicetileté ženě, která je homosexuálkou a hájí práva leseb, gayů a bisexuálů, byl později předložen jedenáctistránkový spis sestavený Premiere League, který obsahoval podrobnosti o místě jejího bydliště, zaměstnání a dokonce i o tom, kde venčí svého psa.

Následně byla vyslýchána policií. Ani ve Velké Británii nicméně dosud není zločinem říct, že muž nemůže být žena. Policie tedy potvrdila, že se Smithová trestného činu nedopustila. Na zápasy každopádně pořád nesmí.

„Neudělala jste nic špatného, neporušila jste zákon, sdělila jste jen svůj názor,“ podpořil fotbalovou fanynku Farage.

Fotbalový klub Newcastle United Smithová podporovala celý svůj život. „Byl to můj dědeček, kdo mě přivedl k tomu je mít rád,“ vzpomínala Smithová.

Když ji přišla policie vyslechnout, akorát si vařila čaj. „Bylo to děsivé. Byla jsem otřesená, bylo mi špatně od žaludku. Nikdy jsem od policie nedostala ani upomínku, takže když se u mých dveří objevili dva muži a vyhrožovali, že mě zatknou, bylo to strašné,“ přiznala Smithová.

Fanynka proti rozhodnutí o zákazu vstupu na zápasy až do roku 2026 podala odvolání. „Podala jsem velmi podrobné odvolání v oblastech, kde porušili své vlastní zásady,“ uvedla Smithová. Odvolala se například proti tomu, že o tom, že je vyšetřována, nevěděla celé 4 měsíce.

Jejím přáním nyní je, aby se to, co jí provedl Newcastle United, nestalo nikomu jinému. „Jen proto, že někdo říká něco, s čím nesouhlasí nebo co jde proti proudu, neznamená, že je ten člověk nenávistný. Každý má jiné životní zkušenosti. Každého názory jsou založené na životě, který žili. A nazývat mě bigotní a přirovnávat mě k rasistovi jen proto, že věřím v biologii, mi přijde ohromující,“ řekla Smithová na závěr.

Nigel Farage, jeden z největších podporovatelů brexitu ve Velké Británii, se možná vrátí zpět do politiky. Lednový průzkum voličských nálad naznačil, že by měl šanci a on sám uznal, že průzkum jeho přesvědčení, že by návrat měl smysl, posílil.

