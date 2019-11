Zakázali Klause ml.? Peklo kvůli univerzitě: Šéf Trikolóry nevystoupí. „Ať ho sleduje BIS!“

V rámci tour „Trikolóra jede“ měl Václav Klaus mladší besedovat se studenty na Jihočeské univerzitě. Ale nakonec beseda nebyla povolena. Co na to studenti? Někteří volali po svobodě slova. Ale další si zřejmě oddychli. „Vede stranu, která propaguje silně nacionalistické, xenofobní, homofobní a misogynní myšlenky,“ tvrdila jedna ze studentek a dodávala, že se Klaus mladší kamarádí s lidmi, které by měla sledovat BIS. Objevil se také názor, že „demokracie musí mít mantinely“. A rektor univerzity objasnil, jak to celé bylo.

Jihočeská univerzita zakázala diskuzi studentů s Václavem Klausem mladším. Ten měl v kampusu vysoké školy besedovat s mladými lidmi o ekonomice, školství i sametové revoluci v úterý 12. listopadu v rámci své tour po České republice Trikolóra jede. Přestože nejprve vedení ekonomické fakulty besedu přislíbilo, v uplynulých dnech ji vedení univerzity zakázalo, uvádí Trikolóra.

„S vedením ekonomické fakulty jsme se domlouvali dva týdny. Václav Klaus mladší měl vystoupit v rámci klubu mladých podnikatelů. Z jednání vzešly oboustranně odsouhlasené podmínky, žádná loga strany, vystupovat jen k tématu, apoliticky... Poté, co nám minulý týden vedení fakulty akci potvrdilo, v úterý ji vedení školy zrušilo,“ uvedl jihočeský koordinátor hnutí Trikolóra Dalibor Uhlíř.

Jako důvod škola uvádí fakt, že na její půdě nejsou povoleny politické akce. „Takový důvod nemůžeme respektovat, neboť na škole v minulých letech řečnili například Robert Pelikán z ANO, Jiří Pospíšil z TOP 09 nebo bývalý člen ČSSD Jiří Rusnok,“ řekla mluvčí Trikolóry Ivana Kerlesová. „Jihočeská univerzita oslaví týdenní festival demokracie zákazem besedy Václava Klause se studenty, která se měla konat 12. 11. v kampusu v rámci klubu mladých podnikatelů. Ať žije demokracie!“ vzkázala na Twitteru.

Jihočeská univerzita oslaví týdenní festival demokracie zákazem besedy Václava Klause se studenty, která se měla konat 12. 11. v kampusu v rámci klubu mladých podnikatelů. Ať žije demokracie ??@volimtrikoloru @VaclavKlaus_ml — Ivana Kerlesová (@IvanaKerlesova) November 6, 2019

„Konkrétně Václav Klaus byl jedním z mladých lidí, kteří sedmnáctého listopadu 1989 vyšli do ulic demonstrovat proti tehdejšímu režimu. A demokratické Česko hájí dlouhodobě a nesrovnatelně více než řada dalších osobností,“ doplnila Kerlesová.

Na facebookovém fóru studentů a přátel Jihočeské univerzity o pozvání/odpozvání vypukla čilá diskuze. Odstartoval ji jistý Tomáš Votava ironickým sdělením: „Takový to, když jako JČU pořádáš týdenní festival demokracie, ale během něj ti sem ekonomka přitáhne Václava Klause mladšího...“

„Přece si tu demokracii nenecháme rozvracet někým, kdo má jiné názory, že?“ ironizoval David Bříza.

„A co je na tom špatnýho?“ ptal se Jiří Emmer. „VK starší ví asi o ekonomii víc, ale pluralita názorů je jedním ze základních pilířů demokracie i akademických svobod. Na to nikdy nezapomínejte. Pokud má někdo jiný názor, buď ho argumentací přesvědčte o tom svém, nebo ten svůj opravte. Jiný přístup na akademickou půdu nepatří...“ mínil.

Podobně smýšlela i Eva Hajerová. „Hra na demokracii, festival demokracie, vše k smíchu, když druhé odsuzujeme a priori za to, že se jmenuje Klaus, to není festival ale fraška.“ Na to se ovšem chytila mladá feministka Tereza Novotná: „Nemyslím si, že ho tu někdo odsuzuje jen proto, že se jmenuje Klaus. Spíš lidé mají problém s tím, že vede stranu, která propaguje silně nacionalistické, xenofobní, homofobní a misogynní myšlenky.“

Novotná pak byla vyzvána, aby tedy nějakou misogynní myšlenku Václava Klause mladšího našla. „Jasně, že nejde o zcela otevřenou misogynii ve smyslu absolutní nenávisti k ženám, to snad i jemu dochází, že propagovat nemůže, protože by se připravil o spoustu voličů a voliček. Ale ten jeho ‚boj proti feminismu‘ dle mého názoru celkem jasně ukazuje, jak o ženách smýšlí a že má jasnou představu o tom, kde je jejich místo ve společnosti,“ mlžila a necitovala feministka.

Ozvala se také chvilkařka Barbora Doležalová. „Neodsuzuje se za to, jak se jmenuje, ale za to, co dělá. A pokud vám jeho názory přijdou v pořádku... Taky nezaměňujte pluralitu názorů za vědomé šíření lží.“

Novotná pak vysvětlovala, proč není Václav Klaus mladší s celou svou stranou vítán. „Jde o to, že ta strana celkově není moc progresivní a nepodporuje rovnoprávnost mužů a žen. To je ale jen jedno téma, se kterým VK ml. a Trikolóra nenakládají úplně šťastně... Je jich víc (viz můj úplně první komentář, že nejde o jméno, ale o obsah politiky toho člověka a jeho strany).

Pro vysokoškolský kontext – proč lidé vidí negativně, že přijede někdo jako on – jeho vyjadřování vykazuje prvky, které jsou na hraně (někdy i za hranou) demokratického smýšlení (a ne, demokracie opravdu není, že jednou za 4–5 let hodím volební lístek do urny), navíc lidé, s kterými se kamarádí a je viděn na happeninzích... No, pokud je už nemá v hledáčku BIS, asi by rozhodně měla začít.“ V pozdějším příspěvku uznala, že obvinění z misogynie je diskutabilní a jiný termín by byl vhodnější, ale to je prý jen slovíčkaření.

Marek Anděl pak dodal zkušenost z britského školství: „Já bych jen rád dodal, že pro studenty společenských věd je pořádání jakékoliv debaty peklo. Pozvánky z opačného názorového spektra jsou odmítány, ve výsledku tak debaty o demokracii končí povídáním tří lidí, souhlasně pokyvujícími nad vším, co bylo řečeno.

Ve chvíli, kdy VK ml. nedáte kvalitního oponenta a necháte ho besedovat, naloží vám baterii polopravd a demagogií, velmi chytře odargumentovaných a prezentovaných. Sám jsem se nejednou nachytal, naštěstí jsem si ovšem výroky pana poslance ověřil.

Z vlastní zkušenosti ze studia na průměrné britské vysoké škole mohu říci, že univerzita nebyla apolitická, v některých případech ani nadstranická. Jsou zde ovšem různorodé studentské kluby, zahrnující všechny směry od socialistů, kteří oficiálně zvou na čtení Marxe a mají přednášky o Venezuele (!), přes zelené až po konzervativce. Diskuze je tu tedy bohatá, a to i mezi studenty samotnými.

Minulý rok byl na návštěvě besedovat izraelský velvyslanec. Kromě přísných bezpečnostních opatření byla jeho přednáška doplněna o demonstraci skupiny Palestinců před vstupem do auly přednáškového sálu. Velvyslanec byl pod palbou otázek od studentů všech národností, na všechny odpovídal, byť někdy se dočkal znatelného nesouhlasu. Byl bych šťastný, kdyby něco podobného probíhalo i v případě besedy VK ml. Pak by jeho přítomnost měla smysl.“

A nakonec došlo i na komentář o zrušení pozvání. „Děkuji vedení univerzity za osvícený a rozumný krok. Jsem ráda, že mohu být na druhou alma mater hrdá (viz zrušení přednášky VK ml)“, děkovala Markéta Kalinová, dle profilu fanynka TOP 09 a demonstrací proti Andreji Babišovi. Proč neměl být Klaus pozván? „Pokud máte něco společného s VŠ, mohl byste vědět, že ‚již staří Římané‘ (resp. Řekové) věděli, jak moc křehká je demokracie, a hlavně, že potřebuje mantinely. Demokracie bez mantinelů ústí buď v anarchii, nebo tyranidu. Ten, kdo hlásá to, co junior, nepatří ani na akademickou půdu, ani mezi demokraty. A to jak vzděláním, tak morálkou, tak charakterem. Je mi líto. Extremistu a vůdce extremistické strany opravdu ne.“

Ke konci se objevilo i vysvětlení postoje univerzity z pera rektora Tomáše Machuly. Dle něj žádost nepřišla od Trikolóry, ale od studentů, a nežádala o pořádání debaty, ale o prostory. Což bylo zamítnuto. „Akce s politickou agitací odmítáme naprosto zásadně, bez ohledu na stranu. Nevyhýbáme se debatám s politiky, ale máme zásadu, že se nemají blížit volby a že musí jít o odborná témata, ne o agitaci,“ říká Machula s tím, že akce byly odmítnuty i lidovcům a hnutí ANO.

Dále míní, že název turné „Trikolóra jede“ nezní jako odborná debata a nešlo o odborný seminář nebo akci pořádanou univerzitou, ale čistě o studentskou akci se žádostí o prostory. A že postup byl tedy standardní. „V kontextu 17. 11. nepořádáme žádné politické akce, takže odpůrci a zastánci čehokoliv mohou klidně spát,“ dodal závěrem.

