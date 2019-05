Zakazovat koncerty? Bolševici! Radnici vedené ODS vadí Ortel, nemá ale páky. A dostala „kouř“ od lidí

Tamější radnice vydala na Facebooku prohlášení, že nesouhlasí s koncertem skupiny Ortel. „V radotínských Říčních lázních vystoupí v červnu kontroverzní skupina Ortel. Pořadatelem uvedené akce není Městská část Praha 16, pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Přestože radnice jednala s vlastníkem areálu o zrušení uvedené akce, k dohodě nedošlo,“ popisuje radnice stav věci. Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 91% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3452 lidí

„Vedení města nemá v současné době žádný oficiální legislativní nástroj, aby tento koncert omezilo či zakázalo. Současný český právní systém totiž neumožňuje zakázat pořádání soukromé akce na soukromých pozemcích. O konání akce byly informovány jak Policie České republiky, tak i Městská policie hlavního města Prahy. Dojít by tedy mělo k posílení pořádkových jednotek v místě konání koncertu,“ vysvětluje správce stránek dále.

Na protest tedy radotínská radnice přesouvá jiný program: „Z výše uvedených důvodů a jako otevřený nesouhlas s pořádáním koncertu skupiny Ortel přesouvá pořadatel, tedy radotínská radnice a místní vodácký oddíl, start radotínské neckyády. Nově se bude konat v areálu Vodáckého oddílu Radotín a Radotínského turistického klubu v ul. K Lázním v sobotu 15. června. Vyhodnocení posádek po jejich splavení a následný doprovodný kulturní programem pak bude vedle lávky na Místě u řeky.“ Starostou městské části Karel Hanzlík z ODS.

Rozhodně ne všichni byli za postoj radnice vděčni. „Mě spíš zaráží postoj a věta radnice, že nemá legislativní možnost koncert zakázat… No, to je snad dobře, že nemá! Žijeme snad ve svobodné, demokratické zemi, a ne za socialismu, kdy se takto postupovalo… Pokud se radnice cítí v dobách minulých, mělo by se jí to dát jasně najevo v příštích volbách, že takovéto lidi tu nechceme!“ obořil se na radnici Marek Članěk.

Katarina Čechovská chválila postoj radnice, nicméně i ona se pozastavila nad slovníkem. „Stěžovat si na to, že nemůžete zakázat soukromou akci na soukromém pozemku? Distancujte se, vyslovte nesouhlas, presuňte své akce jinam, ale výše zmíněná formulace je hodně nešťastná.“

Zmínkách o komunistických manýrech obecně nebylo málo:

Našli se dokonce i podporovatelé. „Kontroverzní je tak radnice, byl jsem na koncertě skupiny Ortel a žádný problém nebyl. To se zas v médiích něco kvákne a ovce se hned chytěj,“ tvrdil Luboš Černý.

A byli zde i tací, kteří s tímto postojem souhlasili: „Aspoň něco. Náckové fungují na principu teritoriality a rozumí jen síle. Jak si jejich smečka nějaké místo očůrá, začne ho považovat za své a často se na něj vrací. Proto je potřeba jim jejich dočasný pobyt v Radotíně maximálně znepříjemnit, aby pochopili, že tu nejsou vítáni. Radnici, turisťáku i vodákům díky aspoň za tento symbolický akt!“

A že postoj radnice zavání minulým režimem? „To se najednou Ortelnáglové oháněj demokracií,“ tvrdil Matyáš Jirčík.

autor: kas