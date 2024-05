Založili Národní rozvojový fond, teď se zase ruší. Nepodpořil ani jeden projekt

reklama

Fond požádal o odnětí licence a Česká národní banka vyhověla. Banky měly skrz rozvojový fond začít financovat například silnice, školy nebo nemocnice. Místo toho fond končí, nepodpořil žádný projekt. Podle bank žádné projekty připravené k financování přes fond nebyly, informovala Česká televize.

„Je to v zásadě technický krok, nic překvapivého. Ukázalo se, že Národní rozvojový fond nesloužil k tomu, jak bylo avizováno v minulém volebním období. My chceme i v návaznosti na změnu zákona o rozvojové bance mít trochu jinak nastavené fondové hospodaření,“ vysvětlil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Asi by to fungování vypadalo jinak, kdyby se hned na začátku podařilo sedm miliard dostat se získáním licence do toho fondu, a myslím, že takový objem prostředků by mohl přitáhnout i některé projekty,“ podotýká předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.

Celkem fond za tři a půl roku zanalyzoval projekty za zhruba tři sta miliard korun. Z toho asi čtvrtina vhodná byla. „Vždy, když se to dostalo do fáze financování, tak se našla výhodnější forma financování, většinou seniorní úvěr poskytnutý bankami,“ zdůvodňuje Nidetzský to, proč se nepodařilo projekty dotáhnout do konce.

Představitelé opozičního hnutí ANO, které se na vzniku fondu s bankami domluvilo, uvádí, že stát měl projekty připravit a po bankách peníze víc vyžadovat. „Vláda to částečně zrušila proto, protože my jsme to připravili. A částečně proto, protože neumí zatlačit na banky. (...) Bylo to jen o trpělivosti, o přesvědčivosti a schopnosti dohodnout se s bankami a to se jim nepodařilo,“ vytýká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

