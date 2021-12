Zametají stopy. Očkování: Hnízdil má nové zlé podezření

Jan Hnízdil odpovídal na otázky v pořadu Zákony bohatství. Podle něho bylo znemožněno se starat o své zdraví, média šíří strach, a to za souhlasu České lékařské komory. A tuší, proč je takový tlak, aby byli očkováni všichni; podle něho se jedná o zahlazování stop. „Ve chvíli, kdy oočkujete 100 % lidí, tak nikdy nezjistíte, jak by na tom byli zdravotně ti neočkovaní,“ řekl. Mrtvoly na JIP ve vysílání TV považuje za zvrácené a nesouhlasí také s tím, aby se používané látce říkalo vakcína.

Přičemž uznal, že virus existuje a jeho závažnost nezpochybňuje. Ale vadí mu způsob informování o něm a také tlak na očkování, které je označováno za jedinou možnost. „V podstatě jsme úplně rezignovali na aktivní péči o vlastní zdraví,“ řekl Hnízdil a vysvětlil, co tím myslí.

„Dnes člověk, který by se o sebe chtěl starat, chtěl by si zaplavat nebo zajít na jógu, nemůže. Chtěl se setkat s kamarády, nesmí. Chtěl sportovat, chtěl žít kulturně, skutečně aktivně pečoval o své zdraví, tak je nepřítel státu. Skutečně je delikvent, protože porušuje vládní nařízení, která mají být v zájmu občanů, chránit jejich zdraví, ale já myslím, že jsme se dostali do situace, že ta vládní opatření ničí zdraví občanů,“ uvedl.

Doplnil, že označení člověka za nebezpečného a nakažlivého jen kvůli pozitivnímu testu je také historický unikát, který mu připomíná inkvizici, která pro změnu hledala „znamení ďáblovo“. Poznamenal, že při konstantním testování vyjde nakonec pozitivní každý.

Kromě toho řekl, že „psychopati“ úplně rozbili lidské vztahy. „Lidé se bojí, chodí okolo sebe na dva metry. Říká se tomu sociální distance. To je asociální distance. To není proto, aby se nenakazili, ale aby se nesetkali. Protože psychopati se bojí, že lidé se začnou potkávat. Že si zase podají ruce, že najdou cestu k sobě,“ míní doktor Hnízdil a tvrdil, že zákaz kultury také neměl medicínské odůvodnění, ale měl za cíl lidi rozdělit. Rozvrácené je podle Hnízdila školství, kultura, ekonomika, živnosti malých podnikatelů. A vlády mají skvělou výmluvu: „To ne my, to covid.“

Rýpl si také do vedení České lékařské komory, že vyzývá k nejtvrdšímu lockdownu, zásadnímu omezení lidských kontaktů, prosazuje pouze a jedině očkování, a to povinně od osmnácti let. „Oni šíří děs a hrůzu, a to je vedení lékařské komory. Skutečný doktor nesmí pacianta děsit a nesmí mu vyhrožovat. Pokud toto začne dělat, přestává být doktorem a stává se pacientem. On potřebuje terapii,“ posteskl si Hnízdil, že šiřitelé strachu z řad lékařů porušují lékařskou etiku.

Podotkl, že současná „tečka“ není očkování v pravém slova smyslu, tedy že neposkytuje dlouhodobou imunitu, jako tomu je u již zavedených očkování, např. proti černému kašli. „To, co se do lidí pere na nádraží nebo v Kotvě v obchoďáku za tenisky a mobil, to nelze mluvit o očkování. Ta účinnost vyvane během několika měsíců,“ měl námitku, co se týče názvosloví.

Ptal se také, kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky vakcíny, a konstatoval, že farmaceutické firmy to nejsou. „Ti lidé, kteří se nechali očkovat na nádraží a objeví se u nich nějaké nežádoucí účinky, tak to mají jít na to nádraží si stěžovat? Na lampárnu?“ položil otázku a dodal, že ani Andrej Babiš, Adam Vojtěch nebo Milan Kubek neponesou zodpovědnost.

Uvedl, že není proti očkování, ale to musí aplikovat praktický lékař, zohlednit zdravotní stav, případné prodělání nemoci, protilátky, vysvětlit toto pacientovi, a pokud by se vyskytly negativní vedlejší účinky, tak pacient půjde za ním. Ale to se neděje, očkuje se na nádražích a ČLK toto podporuje.

Trnem v oku se mu stala také reklamní kampaň v televizi. „V každém reklamním vstupu a bylo jich asi osm, mrtvola z JIP, nápis: ‚Nestihl očkování‘. Poté: ‚Jedině očkování vás zachrání před těžkým průběhem.‘ Já jsem to musel vypnout. Skutečně toto v těch médiích, to je něco naprosto zvráceného. To může dopustit jen lidská zrůda, pouštět lidem tyto fotografie a tyto zprávy,“ mínil a doplnil, že Ministerstvo zdravotnitcví si zaplatilo od Seznamu „burcující reklamu“ na očkování. Podle něho tento tlak na psychiku zadělává na to, aby lidé měli těžký průběh, a to nejen u covidu.

Hnízdil má pocit, že snaha naočkovat úplně všechny je zametáním stop. „Ve chvíli, kdy oočkujete 100 % lidí, tak nikdy nezjistíte, jak by na tom byli zdravotně ti neočkovaní,“ řekl a vysvětlil: „Pak, když budou lidé umírat, tak se poví: No jo, ale kdyby nebyli očkovaní, tak umírají mnohem víc. Tím se eliminuje exaktní důkaz účinnosti a bezpečnosti té vakcíny.“

Když sám onemocnění chytil, tak na test nešel, protože to považoval za zbytečné, ale sám zůstal 14 dní doma. „Bylo mi hodně špatně, měl jsem sílu akorát zmáčknout ovladač u televize, pouštět si filmy, polykal jsem brufen, ale za 14 dní jsem se zotavil a šel jsem zase do práce,“ prozradil. Ale dodal, že toto zodpovědné chování mu bylo ke škodě, protože nemá podle státu prokázáno, že nemoc prodělal.

