Žantovský: Mladí budou rýt držkou v zemi a nebude se jim to vůbec líbit

„Slovensko po přijetí eura? Katastrofa. Katastrofa!“ Mediální analytik Petr Žantovský se postavil proti prezidentovi Petru Pavlovi, který ve svém novoročním projevu volal po přijetí společné evropské měny. Podle Žantovského je to nesmysl, protože euro je umělý konstrukt, který potlačuje základní funkce jednotlivých národních měn. Podle Žantovského čeká dnešní mladé lidi to, že ještě budou „rýt držkou v zemi“.

reklama

Ke společné debatě se po čase opět sešli publicista Petr Žantovský a Vladimír Franta. Na kanále YouTube v cyklu O lecčems a mnohém debatovali o možném přijetí eura v Česku. K přijetí společné evropské měny vyzval prezident Petr Pavel ve svém prvním novoročním projevu. Mediální analytik Petr Žantovský však tvrdí, že euro je pouze umělým konstruktem, kterému škodí, že spojuje pod jednu střechu tak rozdílné ekonomiky, jako jsou švédská, španělská, řecká a německá. Žantovský zdůraznil, že měna toho kterého státního útvaru podle ekonomické logiky odráží hospodářskou situaci v zemi, míru jejího zadlužení, výši produkce, možného exportu atd., což vše lze a je třeba do národní měny promítnout, a ta se pak kurzem vůči jiným měnám porovnává s ekonomikami v jiných státech. Po přijetí eura však tato základní funkce porovnávání síly jednotlivých ekonomik padá.

„Lidem bylo říkáno, že společná měna znamená společnou životní úroveň. To znamená, že se Řekům a Kypřanům povede stejně dobře jako Němcům. A to se nestalo. Byl to nesmysl, samozřejmě. Mnozí Řekové dodnes vzpomínají na svoji drachmu a byli by strašně rádi, kdyby mohli tu drachmu devalvovat a různě ji posouvat v kurzu,“ prohlásil Žantovský.

Žantovský euro přirovnal k někdejšímu pokusu států RVHP vytvořit volně směnitelnou měnu nazvanou červoněc. „To se nepovedlo,“ zdůraznil.

A hned dal příklad, kterému většina Čechů porozumí kvůli blízkosti se Slovenskem. Popsal, co u našich východních sousedů viděl krátce poté, co přijali euro.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 30% Nesledoval jsem ho 66% hlasovalo: 19640 lidí

„Ten pokles životní úrovně, který tam nastal, byl teda jako dramatickej. Zejména na východ od Bratislavy. Bratislava to ustála, protože je to metropole, ale to východní Slovensko, to byla katastrofa. Katastrofa,“ opakoval. Slováci žijící na východ od Bratislavy podle Žantovského dodnes nesmýšlejí o euru dobře.

Mladí lidé v EU to často vidí jinak a Žantovský vyložil svůj pohled na to, proč tomu tak je.

„Mladá generace je indoktrinována, je zkorumpována tím dostatkem. Je ale čeká to, že budou rýt držkou v zemi a nebude se jim to vůbec líbit. Až pak si uvědomí to podstatné,“ citoval z písní Karla Kryla, který hlásal světu, že se v socialistickém bloku „rylo držkou v zemi“.

Žantovský proto kroutil hlavou nad tím, proč se prezident Petr Pavel postavil tak jasně za euro.

„Těžko říct, co tak žene prezidenta Pavla k takové radikálnosti v této věci, patrně nějaký úkol, který je zadán odněkud a který plní. Není ekonom a ve svém okolí nemá opravdu nepochybné odborníky, kteří by mu pomohli k té věci zaujmout jiné než čistě politické stanovisko.“

Psali jsme: Svoboda médií podle komisařky Jourové. „Příliš mnoho prostoru pro zlé úmysly“, cituje Žantovský, co píší v Bruselu Vražedné šílení? Frustrace a svět počítačových her, zamýšlel se Žantovský „Inspirace z Ruska.“ Analytik vybuchl po prvních slovech po střelbě: Přestaňte... Boj proti komunismu v čele s rozvědčíkem Pavlem? Peprná diskuse

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE