Západní civilizace je v krizi. Návrat? Už jedině obratem k víře, říká Tomský

Ekonom Pavel Kohout se na serveru Patreon pustil do hovoru s konzervativním myslitelem Alexandrem Tomským. Ten na sebe prozradil, že jeho maminka byla Polka a odmítala mluvit česky. A tatínek byl Žid, který se občas snažil doma mluvit německy, ale Tomský se prý v té době naučil německy spíš jen pasivně. V životě se mu mnohem víc hodila angličtina, protože v souvislosti s rokem 1968 odjel na naléhání rodičů do Anglie. Jeho rodiče se prý totiž báli, že tzv. Pražské jaro nevyhnutelně skončí vpádem Sovětů do Československa, což se také stalo.

Tomský prý v 70. a 80 letech ve Velké Británii zažil leccos. „Došlo to tak daleko, že vládly odbory a způsobily obrovskou ekonomickou krizi. I když pro mě jako pro studenta to bylo výhodné. … Žil jsem si dobře,“ pochvaloval si neduhy socialismu, jak je znal ještě z Československa. Na konci 70. let už stávkovali i hrobaři. „Rakve ležely na ulicích. Taky všude byly odpadky. Nakonec to všechno vyvrcholilo nástupem Margaret Thatcherové. Ale pro mě to byla úspěšná doba,“ prohlásil.

Pokud jde o dnešní situaci, podle Tomského už jeho otec, archeolog a geolog, předvídal úpadek Západu, který z pohledu otce Tomského odstartoval s 1. světovou válkou. Po ní přišla doba, kdy se začaly drolit západní hodnoty a vedle toho také klesaly počty narozených dětí. A to je problém pro každou civilizaci.

V současné době je podle Tomského velká regulace všeho možného. Zlom podle něj nastal při prohlubování federalizace EU. A teď tomu hřebíček zasadil tzv. Zelený úděl EU, Green Deal.

Nechal se však také slyšet, že v krizi je nejen EU, ale celý Západ. „Je otázka, jestli se můžeme vrátit k tomu obrazu světa, který najdete v Bibli v knize Genesis, to podle mého názoru bez obratu k víře není možné. Takže tam já nejsem velký optimista. To, že dnes popíráme to, čemu jsme říkali lidská přirozenost, je velký problém. Protože ona ta lidská přirozenost není lidská přirozenost. My ji máme z toho biblického obrazu světa. Tam je ten etický monoteismus, který jsme zdědili s křesťanstvím. Tam je ten základ toho, jak ten svět vypadá. Najdete to v Bibli. A to myslím, bude asi velmi těžké, aby se to vrátilo,“ prohlásil Tomský.

„Na druhou stranu tady máme jakousi druhou rovinu, kde, když nastoupí vyložené šílenství, jako je ten progresivismus v USA, tak nastává reakce. Ta reakce tam už nastala. Nastala v USA, ve Velké Británii i v Německu. Teď už nastupuje generace, která se bouří proti progresivismu. Jako jsme se kdysi bouřili my,“ pousmál se Tomský.

Zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa popsal jako „svým způsobem primitiva“, který dokázal zmobilizovat nadpoloviční většinu Američanů a bude mít možnost s tím něco dělat. Ale proti němu vyvstane i obrovský odpor, poznamenal Tomský. „V Americe totiž ten boj pořád pokračuje. To není jako ve Velké Británii, kde lidi odvolí a pak chtějí mít čtyři roky klid,“ vyložil svůj pohled na věc Tomský.

Pár slov věnoval i ruské vojenské intervenci na Ukrajině. Evropané tady podle Tomského „selhali, protože posílali Ukrajincům příliš staré zbraně, příliš málo a příliš pozdě,“ poznamenal myslitel. „Ukrajinci vykrváceli strašlivým způsobem,“ posmutněl Tomský.

Západ podle něj ukázal slabost, už když Rusové vtrhli na Krym a do Doněcké a Luhanské oblasti v roce 2014. „A uplynula dlouhá doba, uplynulo osm let a ten Západ Ukrajince ani pořádně nevyzbrojil. Oni byli velmi nadšení a plní síly a mohlo to dopadnout dobře. Jenže to dopadne velmi špatně,“ popisuje situaci Tomský.

Ale že si v žádném případě nemyslí, že by Putin napadl NATO. „Já si nemyslím, že Putin je takový šílenec, že by se pokusil napadnout Evropu. Ale s Ukrajinci to asi dopadne smutně,“ pokračoval s tím, že Putin nemůže Ukrajině nikdy dovolit, aby se přimkla k Západu. „Ale Ukrajinci se nikdy nevzdají. To je vyloučeno,“ uzavřel Tomský tuto část rozhovoru s tím, že pokud budou Ukrajinci nuceni ustoupit Rusku, povedou proti Ruské federaci partyzánský boj.

