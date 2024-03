Zapálení domu, sexuální útok. Nadávky, které Jourová neřeší

reklama

Páteční Mezinárodní den žen se končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla využít ke zveřejnění videa, které dopředu upozorňuje na „citlivý obsah“. Hlava státu pak s pochmurným výrazem předčítá sprosté a výhružné vzkazy, co jí chodí přes sociální sítě.

„Ty k***o blonďatá zaprodaná, radši zdrhni ze Slovenska,“ začne zostra. Pokračuje pojmenováním „slípka ze skládky“, což odkazuje k její občanské aktivitě boje proti černé skládce, který ji přivedl do politiky.

Pak se k ní přidává epidemioložka, které prý za pandemie psali, že „trepe a klame“. Nebo romská výzkumnice, na kterou na autobusové zastávce začal mezi desítkalmi lidí skinhead pokřikovat „ty špíno cikánská, hubo černá“.

Video končí výzvou k odmítnutí násilí na ženách ve všech jeho podobách.

K tématu útoků v on-line prostoru se při stejné příležitosti ženského mezinárodního dne rozhovořila i česká eurokomisařka Věra Jourová, která má „bezpečnost v kyberprostoru“ ve své gesci místopředsedkyně komise.

„Dnes a denně slýchám, že se faktor organizovaně neorganizovaného verbálního násilí stal zdrojem úprku žen z veřejného života,“ uvedla pro Seznam Zprávy. Data na to prý ale nemá.

Sama prý měla facebookový účet, ale musela ho zrušit. „Den poté se ‚hateři‘ přestěhovali na účet mé dcery,“ zalitovala. A díky tomu, co jí chodí do služebního mailu, prý po deseti letech ve funkci zná sprostá slova všech evropských jazyků.

A pak se pustila do obecnějšího shrnutí: „U počítačů sedí spousta srabů, kteří by si netroufli do očí někomu cokoli říct, tam si to ale dají a funguje to pro ně jako nějaká terapie.“

Nejde ale jenom o ženy.

Nedávno se v médiích objevila informace, že útoky na herce Ondřeje Vetchého se zabývá policie. Souvisí to prý s Vetchého podporou bojující Ukrajiny, která zahrnuje i aktivity k jejímu vyzbrojování.

Vetchý veřejně propagoval sbírku na nákup tisícovek dronů, které by dokázaly konkurovat těm ruským. Záštitu nad projektem převzal náčelník českého generálního štábu Karel Řehka, Vetchý vystupoval ve spotu, ve kterém drony pro Ukrajinu spojoval s účastí českých letců v bitvě o Británii za druhé světové války.

Za to se měl podle svých slov stát na internetu terčem nenávisti. Připomínána je zejména manipulativní fotomontáž, kdy mu na tričko na starší fotografii bylo domalováno logo ukrajinského pluku Azov.

K tomu prý někteří psali slova jako „prodejný komediant“ či „nemakačenko“.

Na základě informací z médií začala urážky Ondřeje Vetchého vyšetřovat pražská kriminálka.

Ruská fašistická filcka...

Všechny tyto medializované ukázky urážek vytvářejí dojem, že sprostota a vyhrožování za veřejné aktivity je jednostranným problémem a výsadou tzv. „dezolátů“. Do této skupiny jsou podle kontextu zahrnováni ctitelé tradičních hodnot, odpůrci válečnického šturmování na Ukrajině i velmi široká skupina tzv. „antivaxerů“. Jejich případy jsou ukazovány v televizním zpravodajství, obratem je obvykle komentuje ministr vnitra a v obrázcích jsou obvykle karikováni chybějícími zuby a jinými podobnými atributy.

Sledujeme tedy jednostranné útoky jedné skupiny, zatímco druhá se drží biblického hesla o chlebu proti kamenu?

Pouhé nahlédnutí na síť X, dříve Twitter, která je doménou té části společnosti, která se definuje jako „liberálové“ či „liberální demokraté“, tento mediální dojem výrazně koriguje.

I v nedělních Otázkách se probíralo tweetování prezidenta Svazu obchodu Tomáše Prouzy, který na svém profilu nadával protestujícím zemědělcům, se kterými je jeho svaz v obchodních sporech, slovy o „russáckých notičkách“.

Jakákoliv variace na spojení slova Rusko a dvou S je v posledních měsících v souvislosti s válkou na Ukrajině v těchto skupinách velkým hitem.

O vyjadřování těchto lidí promluvila například influencerka Jordanka Jirásková, která se soudila s novinářem Tomášem Etzlerem. Ten ji na twitteru označil za „prokremelskou svoloč“ poté, co se Jirásková na této síti podivila nad chováním Armády ČR, která jásala nad zapálením Kerčského mostu a nazývala jej narozeninovým dárkem pro jednoho z nejnenáviděnějších lidí současnosti“, neboť se to odehrálo zrovna o sedmdesátých narozeninách Vladimira Putina.

Jirásková se proti urážce ohradila, čímž na sebe přivolala hněv mnoha Etzlerových fanoušků od klávesnic. Více než rok v kuse se o sobě mohla dočítat, že je „ruská fašistická filcka“, případně varování, že „vysmívat se ukrajinským vojákům fakt není dobrý nápad“.

Psali jsme: „U lidí, co jdou proti vládě, je zastání nulové“. Soudí se s Etzlerem, toto zažívá

Sám novinář Etzler jí přes sociální síť posílal poznámky o „masturbačním materiálu“ a další oplzlosti podobné úrovně.

Shodou okolností právě v té době ministr vnitra Vít Rakušan vyzval, aby se lidé nebáli závadné jednání na sociálních sítích hlásit. Jirásková to zkusila – s nulovým výsledkem. „U lidí, co jdou proti vládě, je zastání nulové,“ popsala svou zkušenost pro ParlamentníListy.cz

Gabriela Sedláčková, která se angažuje ve Společnosti pro obranu svobody projevu a současně v Konzervativní straně, je další z těch, které si roztomilosti „českého twitteru“ užívají naplno.

„Urážky na svou osobu už dávno neřeším. Byly doby, kdy mě to trápilo, ale soudnému člověku dojde, že každý, kdo se vydá ‚do veřejného prostoru‘ se těmto věcem dobrovolně vystavuje. Nelze tomu zabránit. Zákazy nic nevyřeší a pláč na sociálních sítích k dalším takovým útokům akorát vybídne. Znám to z vlastní zkušenosti,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Pokrytecký dvojí metr je ale podle ní realitou. Obává se, že tito twitteroví válečníci skutečně věří, že jejich strana je „morálně nadřazena“, a to jí dává v rámci boje za dobro právo k čemukoliv.

„Vzpomínám si, když vyšel kreslený vtip na Janu Hamplovou. Byl nechutný a přímo ho vyrobilo samo médium, konkrétně Týdeník Forum. Zobrazili ji tam nahou, v sexuální poloze s dvěma muži a opravdu to bylo za hranou všeho. Titéž, co vtip sdíleli a lajkovali, pak rázným způsobem odsoudili mého kolegu z VOX TV Filipa Turka, který nasdílel na twitteru nějaký sexuální vtip na Markétu Pekarovou Adamovou. Tu a ‚ty další na správné straně‘ pak ostatní brání a chtějí zakazovat urážky, přitom sami druhou stranu urážejí mnohem nechutnějším způsobem,“ vzpomíná.

Psali jsme: „Je tohle normální?“ Placen u Fialy, působí u Šafra v redakci. Odhaleno

Nebyl to dobrý rok, řekl prezident. No pro něj rozhodně ne, když má zákaz alkoholu, smějí se u Šafra

Jana Zwyrtek Hamplová je již delší dobu hlavním terčem útoků ze strany „liberálních demokratů“. Její zvolení do Senátu bylo bezprostředně následováno vlnou urážek na sociálních sítích, ve kterých vtipálci kreativně pracovali s jejím jménem včetně oceňovaných novinářů s velkým vlivem.

Její urážky se rychle staly standardem českých sociálních sítí.

„Musím říct, že mě hrubé urážky zpočátku zaskočily. Prosím neplést s kritikou, s tou člověk musí počítat. A nevadí mi ani situace napětí, jako advokátka jsem u soudu zvyklá na situace nejen napínavé, ale někdy i na skutečný stres,“ říká senátorka pro ParlamentníListy.cz.

S advokáty u soudu si dokázali „jít po krku“, ale s grácií, slušně a po skončení jednání neměli problém si podat ruku.

„Na vulgaritu, lidskou malost a neznalost míry vyjadřování jsem narazila poprvé za covidu, a byl to šok,“ vzpomíná právnička. Právě tehdy vstoupila do veřejného života, když jako oceňovaná expertka na správní právo protestovala proti nesmyslným omezujícím opatřením.

Psali jsme: Dostali přes tlamu. Ježibabice... Fanoušci pětikoalice si užívali vítězství. A pak rána: Lidi nevolili, zrušit Senát!

„Byl to až fanatismus, hrubé urážky, novinář Etzler mě bez problémů nazval krávou, a další přívlastky a tituly na Forum 24 snad nebudu raději ani vzpomínat. Ministr zdravotnictví mi schválně komolil jméno, a tak dále,“ vzpomíná.

Už jako „pouhá advokátka“ dostávala maily, ve kterých výhrůžka ztrátou advokátní licence a byla tou nejmírnější, vedle výhrůžek „náhodným“ přejetím autem nebo zapálením domu.

Na této „pavlači“ se prý setkala snad se všemi sprostými slovy, které lze proti ženě použít. Jen proto, že poukazovala na nesmyslná opatření a jako expertka radila obcím, jak se mají s často protichůdnými instrukcemi karantény vypořádat.

„Scházely argumenty, tak se sprostě uráželo. Jenže zatímco u soudu by jim napařili pokutu, a měla bych klid, veřejný prostor snese patrně vše,“ vzpomíná.

Vlna nenávisti vedla k tomu, že když se senátorce Hamplové při jednání udělalo nevolno, uvažovala její kolegyně Miroslava Němcová zcela vážně o tom, zda bylo správně, že jí kolegové k lékařským diplomem poskytli první pomoc.

Psali jsme: Dohra kolapsu Hamplové. Za Němcovou se styděli už i spolustraníci

„Nemyslím si, že jsem jiný člověk jen proto, že jsem se začala vyjadřovat k veřejným tématům, nebo aktuálně jsem senátorkou. Jsem nadále advokátka, která dosáhla ve své praxi poměrně výrazných úspěchů, jsem žena stojící na prahu šedesátky, také jsem máma, dcera, sestra, babička, partnerka – potom, co jsem v roce 2017 ovdověla… Zkrátka jsem slušný člověk. To, že jsem se stala, Bůh mi odpusť, političkou, protože to přinesla doba, a nemohu se na některé věci dívat, nedává nikomu právo mě urážet a dehonestovat,“ říká kroměřížská senátorka.

A ukazuje vzkazy jako „slepice hloupá, jak vám mohli dát diplom“ nebo „vy byste nemohla být ani uklízečka, a prý právnička, kde jste to koupila“.

Ledacos by se podle ní změnilo, kdyby soudy začaly stíhat skutečně všechny takto urážlivé projevy.

„Stačilo by, kdyby se pár lidí muselo omluvit a zaplatit, a ono by to ty ostatní přešlo,“ připomíná.

Zatím je justiční praxe taková, že některé výroky stíhané jsou a padají za ně i tresty nepodmíněného vězení. V jiných případech ale soudci hledají pochopení, třeba v případě politika ODS Pavla Novotného, který byl osvobozen v kauze výroků o šibenici pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, kterého nazýval „vlastizrádnou děvkou“ a ohledně jeho voličů pronesl, že „tyhle bolševické podlidi hodné pomočení hrobu prostě nelze v diskusi vůbec akceptovat“. Soudkyně shledala, že „intenzita výroků nebyla způsobilá poškodit širší skupinu osob“.

Psali jsme: „Bolševická svině. Ať vymřou.“ Pavel Novotný neprohrál soud s Filipem. Padl verdikt „Všichni po mně jdou, vo*e.“ Pavel Novotný ztratil nervy. „Sv*ně zku*vená.“ Svůj totální výplach natočil na VIDEO Vojtěch Filip účtuje: Starosta Novotný? S tím se nebudu špinit. K dialogu s hlupákem se nesnížím Voliči SPD? Sebrat volební právo! řekl Pavel Novotný. Začalo peklo: Vojtěch Filip vytáhl záznamy. A starosta z ODS...

V případě sporu Etzler – Jirásková soudkyně prvního stupně konstatovala, že označovat slušně diskutujícího oponenta za „kremelskou svoloč“ není v pořádku, odvolací soud měl ale opačný názor, který podložil například poukazem, že Jirásková na jedné z demonstrací oslovila dav „moji milí dezoláti“, takže se k „proruskému světu“ zjevně sama hlásí.

Fotogalerie: - Jirásková vs. Etzler: verdikt

Podle senátorky Zwyrtek Hamplové by ale člověk, pokud by se měl soudit o každou omluvu, nedělal nic jiného.

„A tak si říkám – psi štěkají, a karavana kráčí dál. Ti ubožáci, co potřebují jako berličku sprostoty, mi nestojí za jakoukoli aktivitu,“ vzkazuje.

Otázku urážek a výhrůžek rozhodně nevnímá politicky. „Osobnost člověka by měla být chráněná. Bez pardonu. Dokonce i v politice – protože jinak ta politika bude pořád čtvrtá cenová. Se všemi krávami a dalšími slůvky, která do dospělého slovníku inteligentních lidí nepatří,“ zdůrazňuje členka horní komory.

A týká se to i jejích oponentů. „Nedávno si Ondřej Vetchý stěžoval, že mu lidé vyhrožují... Mohu ho ujistit, že si zvykne – dokonce i tehdy, kdy mu začnou mezi řádky vyhrožovat vlivní lidé,“ vzkazuje.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Považuje ale za nutné zdůraznit, že kromě toho dostává i krásné dopisy, často psané rukou, které ji občas i dojmou. Takže to s naší společností zase úplně špatné není.

Problém „hrdinů od klávesnic“ je evidentně celospolečenský.

„Na nás záleží, v jakém prostředí budeme žít. Zda v páté cenové, nebo v civilizovaném prostředí. Zda budeme mluvit jako lidi na úrovni, nebo jako svoloč,“ říká k tomu senátorka Zwyrtek Hamplová.

Psali jsme: A kdo tu zažil nenávist? Překlad do ukrajinštiny, pak les rukou. Trochu jiná Rakušanova debata „Půl milionu od Pavlova sponzora.“ Matěj Stropnický: Jak se vyrábí analytička dezinformací Nový dějepis: „Určete proměnu genderových rolí v dějinách“. Některým docházejí slova „Už jim jde o kejhák.“ Rakušan v potížích. Zkusí na vás tento trik

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama