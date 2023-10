Zaplať 179 Kč, vypni blok nebo se nedívej! Youtube vytáhl do války, lidé na něj vyzráli

reklama

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13496 lidí vyskakovací okénka s následujícím textem: „Blokovače reklam jsou v rozporu se smluvními podmínkami YouTube. Nejspíš používáte blokovač reklam. Přehrávání videa je blokováno, pokud služba YouTube není povolena nebo blokovač reklam zakázán. Díky reklamám můžou YouTube používat miliardy lidí po celém světě. S YouTube Premium můžete videa sledovat bez reklam a autoři stále dostanou zaplaceno z vašeho předplatného.“ Pokud uživatel navzdory dvěma takovým varováním video přehraje i potřetí, je mu kompletně omezen přístup k obsahu až do doby, kdy program blokující reklamy vypne. Princip „tří striků“ YouTube již dříve zavedl pro tvůrce publikující hanlivý či z jiného důvodu zakázaný obsah: po třech upozorněních byl takový kanál smazán.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13496 lidí

Poté, co se ohledně nového opatření rozhořela diskuze na sociálních sítích, se k záležitosti vyjádřil sám YouTube slovy svého tiskového mluvčího. „Provádíme malý globální experiment, který vyzývá diváky se zapnutými blokátory reklam, aby reklamy na YouTube povolili, nebo vyzkoušeli službu YouTube Premium. Detekce blokátorů reklam není novinkou a i jiní vydavatelé pravidelně vyzývají diváky, aby blokátory reklam zakázali,“ uvedl tiskový mluvčí firmy pro portál Android Authority.

Pokud bude nové opatření, které zatím postihlo jen náhodně vybraný okruh uživatelů, dle očekávání nakonec uplatňováno plošně, nezbude uživatelům dosud využívajícím programy, jako je AdBlock, nic jiného, než si vybrat ze dvou možností: buď využívat internetovou službu nadále zdarma, ale s reklamami, anebo si zaplatit verzi YouTube Premium, která je od rušivých reklam zcela osvobodí. Ta uživatele vyjde na 179 Kč měsíčně. V nabídce je také rodinný tarif až pro šest zařízení za 269 korun měsíčně a studentský tarif Premium za 109 korun měsíčně. Kromě nerušeného prožitku vámi preferovaného videoobsahu nezprzněného otravnými reklamami, placená verze zahrnuje rovněž přístup ke službě YouTube Music.

Mnozí diskutující na internetu kritizují postup serveru. Poukazují na to, že uživatele k používání adbloků přiměl sám YouTube neustálým přidáváním otravných reklam, což má za následek to, že se na ně stejně nikdo nedívá. YouTube na následnou ztrátu zisků pak opět reaguje přidáním ještě více reklam, což má znovu logicky za následek to, že si další uživatelé instalují adbloky. Začarovaný kruh se tak uzavírá.

the sisyphus cycle of YouTube anti adblock shenanigans pic.twitter.com/Z9P2weWLxb — Anthony (@IntrsvThghts) October 21, 2023

„Lidé by se nemuseli uchylovat k blokátorům, kdyby reklamy nebyly tak obtěžující a kdybyste za prémiové služby na YouTube nechtěli 13,99 (dolarů) měsíčně. Kdysi jsem skutečně vypínal adblock pro web, ale pak se reklamy zhoršily a zhoršily,“ stěžuje si jeden uživatel.

People wouldn't have to resort to blockers if the ads weren't so overbearing and you weren't asking 13.99 a month for premium on YouTube.

I used to actually turn off adblock for the site but then the ads got worse, and worse.

Adblock adoption is a problem of their own making. ?? pic.twitter.com/obcSXRHb1Y — Marxon (@Marxon1134x) October 12, 2023

„To, že YouTube vede kampaň proti adblokům, je docela vtipné. Zdá se, že mají dojem, že jim lidé budou platit, aby viděli videa bez reklam, je mi líto, ale kdybych chtěl platit za videoobsah, pořídil bych si kabelovku,“ píše jiný.

Youtube undergoing that anti-adblock campaign is pretty funny. They seem to be under this impression people will pay them to see videos ad free, I am sorry but if I wanted to pay for video based content, I would get cable. — Ferengi Financial (@Ferengi_Fiscal) October 18, 2023

Někteří uživatelé se však naučili nové opatření proti tzv. adblokům obcházet. Vzájemné tipy, jak na to, si předávají na sociálních sítích.

Youtube be mad about adblockers yet they make it so easy to bypass ????

(aka how to bypass YouTube Adblock) pic.twitter.com/JN65664AZo — ? (@STXBBED) October 18, 2023

Platforma se tomu naopak snaží zabránit neustálou změnou algoritmů na odhalování adbloků. Ale jejich programátoři také nezahálejí a tak mezi nimi probíhá v podstatě skrytá válka.

YouTube's new anti-adblock team currently in an arms race with uBlock devs where YouTube is changing their adblocker detection algorithm multiple times per day and volunteers are hotfixing within hours... and it's been like two months?!https://t.co/egrIy5pfob pic.twitter.com/DxyuEob7WN — alexa! (@frog89348645) October 18, 2023

Psali jsme: Český statistický úřad: Více než polovina podniků má účet na sociálních sítích Český statistický úřad: Internet se přesouvá na mobilní sítě a zrychluje EU vás začala „chránit“ před internetem. „Omezení kvůli bezpečnosti a zdraví.“ Vnuk youtuber. Pohled Ivana Hoffmana na hvězdy mládeže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama