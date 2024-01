Zaplatili jízdenku, dostali pokutu. Lidé běsní po „arogantní reakci“ dopraváků

Dopravní podnik hl. m. Prahy čelí zlobě cestujících kvůli pokutování za neplatný lístek, který ale již byl zakoupen v mobilní aplikaci. Lístek se totiž načítá několik minut a v této době by cestující podle dopravního podniku neměli vstupovat do prostoru nástupiště nebo do soupravy. Lidé to považují za šikanu, protože revizoři nemilosrdně pokutují i několik vteřin před začátkem platnosti jízdenky.

reklama

Množství lidí si stěžuje, že při nákupu jízdenky v aplikaci v mobilu trvá několik minut, než začne jízdenka platit – a přesto, že je jízdenka očividně zakoupená a odpočítává se začátek její platnosti, revizoři na to nedbají a klidně několik sekund před načtením jízdenky cestující pokutují.

„Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží. Nesmyslnou prodlevu v platnosti el. jízdenek musí Praha zrušit. Nezasloužíme si být nachytáváni za nepozornost,“ píše Jan Vojtíšek a přidává množství naštvaných komentářů od cestujících, kteří byli pokutováni. A také arogantní odpověď Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží.

Nesmyslnou prodlevu v platnosti el. jízdenek musí Praha zrušit. Nezasloužíme si být nachytáváni za nepozornost.@PIDoficialni @DPPOficialni @ZdenekHrib pic.twitter.com/jN9Zq0bcZT — Jan Vojtíšek (@TadyJan) January 29, 2024

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 52284 lidí

„Chce-li cestující využívat nějaký typ jízdního dokladu, považujeme za přirozené, že se nejprve seznámí s podmínkami jeho využití, možností má k tomu mnoho. Pokud to neučiní a následně to vulgárně komentuje na sociálních sítích, je to chyba pouze na jeho straně. Samozřejmě, možná toto skutečně vadí více lidem, platí nicméně již sdělení, že jsme žádný takový podnět ze strany cestujících nikdy neobdrželi, a i kdyby ano, naše stanovisko k věci je takové, jak je zde prezentováno,“ dodává Dopravní podnik, že stížnosti lidí jsou zbytečné.

Taková komunikace je ale podle lidí arogantní. „Tvl ten konec... ‚nikdo si nestěžoval, a i kdyby jo, tak na to stejně serem,‘“ stojí v jednom z komentářů.

tvl ten konec... "nikdo si nestěžoval, a i kdyby jo, tak na to stejně serem" — Martin Tremčinský (@M_Tremcinsky) January 29, 2024

„Jděte fakt do hajzlu, tohle je neospravedlnitelná šikana a budete se jí muset vzdát. Dříve, či později,“ píše další komentující.

Jdete fakt do hajzlu, tohle je neospravedlnitelna sikana a budete se ji muset vzdat. Drive ci pozdeji ????‍>? — Radim Spacek (@pankacz) January 29, 2024

Dopravní podnik hl. m. Prahy se pokusil tuto debatu poměrně neúspěšně uklidnit. „Dobrý den, je nám jasné, že touto reakcí vás asi neuspokojíme, ale považujeme za vhodné zmínit, že této reakci předcházela poměrně dlouhá debata, kdy jsme se diskutujícímu snažili vysvětlit důvody této ochranné lhůty, byť si o nich můžete myslet cokoli,“ tvrdí Dopravní podnik s tím, že v aplikaci po zakoupení jízdenky svítí výrazné červené upozornění, že jízdenka ještě není platná.

Dobrý den, je nám jasné, že touto reakcí vás asi neuspokojíme, ale považujeme za vhodné zmínit, že této reakci předcházela poměrně dlouhá debata, kdy jsme se diskutujícímu snažili vysvětlit důvody této ochranné lhůty, byť si o nich můžete myslet cokoli. — PID (@PIDoficialni) January 29, 2024

Někteří s Dopravním podnikem souhlasí a radí lidem, aby jednali podle nastavených pravidel. „Nemám s touto politikou PID problém. Je celkem jasné, jakému typu podvodu se tím snaží zabránit,“ tvrdí David Vonka, že prodleva je cílená proto, aby si lidé nekupovali jízdenku až poté, co bude poblíž revizor.

Nemam s touto politikou PID problem. Je celkem jasne, jakemu typu podvodu se tim snazi zabranit. — David Vonka (@dvonka) January 29, 2024

„Pokud je v dopravních podmínkách pravidlo, že do dopravního prostředku máte jít s platnou jízdenkou, tak nechápu, co tady řešíte. Pokud stále běží odpočítávání do platnosti, tak doklad prostě není platný,“ přidal se Martin Štěpánek.

Pokud je v dopravních podmínkách pravidlo, že do dopravního prostředku máte jít s platnou jízdenkou, tak nechápu co tady řešíte.

Pokud stále běží odpočítávání do platnosti, tak doklad prostě není platný. — Martin Stepanek (@m_stepanek) January 29, 2024

Dopravní podnik přidal ještě argument, že pokutování slouží k dorovnání nedostatečného výběru z jízdného kvůli černým pasažérům. „Dobrý den, pokud nám tuto změnu nařídí vedení města, které určuje tarif i objem dotací, které na dorovnání nedostatečného výběru z jízdného poskytne, vzdáme se jí milerádi,“ uvedl Dopravní podnik.

Dobrý den, pokud nám tuto změnu nařídí vedení města, které určuje tarif i objem dotací, které na dorovnání nedostatečného výběru z jízdného poskytne, vzdáme se jí milerádi. — PID (@PIDoficialni) January 30, 2024

Tím ale rozezlil další komentující. „Dobrý den, s těmahle argumentama děte s prominutím do prdele. MHD žije z pokut? Prudíte lidi s jízdenkou naprosto zbytečně. Koupím jízdenku, když čekám na tram, a pak tam vlezu. To je jako byste začali pokutovat lidi, co si jízdenku ještě neštípli, nebo teprv kupujou v automatu,“ stojí v jedné z naštvaných reakcí.

Dobry den, s temahle argumentama dete s prominutim do prdele. MHD zije z pokut?

Prudite lidi s jizdenkou naprosto zbytecne. Koupim jizdenku, kdyz cekam na tram a pak tam vlezu. To je jako byste zacali pokutovat lidi, co si jizdenku este nestipli, nebo teprv kupujou v automatu. — starenka (@starenka) January 30, 2024

Psali jsme: DPP: Kupony na MHD je nově možné zakoupit v jízdenkových automatech v metru Zlost nad parkováním. „Budeme muset po těch autech házet cihly.“ Tvrdí člověk, kterému jde o „principy a hodnoty“ DPP podá rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS ve věci výběru dodavatele stavby na druhý úsek metra D DPP: Nové tramvaje pro Prahu odhaleny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE