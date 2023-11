Zařídil jsem si to s Němci v Bruselu. Roman Šmucler o tom, jak nečekal na Česko

reklama

Zdravotnictví se podle Šmuclera musí celé změnit. „A myslím si, že ta debata o platech je nešťastná, zdravotnictví se musí celé změnit. Měli bychom se spíše bavit o tom, aby doktoři nebyli zbytečně v nemocnicích, aby těch nemocnic bylo méně, běžely na třísměnné provozy a my konečně dohnali Rakousko a Německo. Tam si doktoři udělají svou práci, zbytečně tam nesedí. Jaký smysl má spát v nemocnici? Je to absurdní, neorganizovaný systém, který jen pořád roste, budeme potřebovat další doktory, další peníze. Neměli bychom být skanzen postkomunismu,“ doplnil prezident České stomatologické komory.

Zdůraznil, že zdravotnictví tu má být hlavně pro pacienty. „Já neznám žádný ukazatel práce spokojeného pacienta nebo zdravého pacienta. Musíme přece dělat zdravotnictví pro spotřebitele, pracovat pro pacienty,“ doplnil Šmucler v Press klubu.

Sám podle svých slov uvádí, že se postupně daří dělat změny, které zdravotnický systém potřebuje. „Myslím, že se to mění, ale musím si to odpracovat a od toho tam jsem. Měli jsme první fázi reformy stomatologie, kde se začaly například slušně platit náhrady, zákon jsme napsali jako komora a pak jsme to s ministerstvem obrušovali a našli s poslanci kompromis. My si tedy ten zákon napíšeme a přijdeme na ministerstvo. V pondělí jsme měli schůzku, možná budou chtít nějaké změny, možná že předseda poslaneckého klubu bude chtít nějakou změnu, nevím. Musím prostě jednat, a až budu mít 101 poslanců, tak to snad odhlasují,“ popsal Šmucler.

„Je to prostě politika, nedějí se zázraky, pořád musíte někam chodit. Dnes mi třeba přišel nový systém vzdělávání v EU, to už jsem si zařídil jako jiné věci, že jsem si to dopředu vyjednal v Bruselu, získal jsem si většinu od Němců než čekat, až to přijde do České republiky s tím, že deset dní máme odpověď. Ano, je to práce, ale musí se to udělat, od toho jsou politici. Lidé čekají, že to bude dobré,“ pokračoval Šmucler.

„Já chci, aby lidé žili jako v Rakousku, když jsme se oddělili v roce osmnáct, abychom se měli líp, ne abychom se měli hůř. Změna musí být pocítěna, myslím, že je měřitelná. Budu mluvit za stomatologii – máme excelovou tabulku po obcích a snažíme se měřit, musíme dávat měřitelné výsledky ke zlepšování. Slibovat zázrak je neseriózní. Vůbec si myslím, že česká politika je hrozně emotivní. Já myslím, že by každý politik měl vždy říct, že se změnilo klíčové číslo, neříkat je to špatný – dobrý, a nechat stranou emoce. Můžou být emotivní pacienti, kteří na to mají nárok,“ zakončil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

