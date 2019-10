Zas*aní č*ráci! Pavel Novotný našel zastání, slavný muzikant „poblil“ Ondráčka a spol.

Deczi vyzval Pavla Novotného, aby „laskavě přestal říkat o našich komunistech, že jsou to svině. Nejsou to totiž svině, jsou to zasraní čuráci vyjebaní. A jestli chceš, kamaráde, vysvětlím ti to na koncertě v Sokolovně,“ nebral si servítky slavný trumpetista, který je známý svým ostrým slovníkem.

Reakce jeho fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „Souhlasím, jakkoliv chápu, že to pan starosta myslel dobře, nemyslím si, že je od něj taková urážka fér. Přece jen by ve své funkci měl myslet na to, že je veřejnou osobou a že jeho výroky mohou někomu ublížit,“ zněl jeden z komentářů nejprve kriticky, ale s dodatkem, který vyznění zcela otočil: „Jak k tomu ta nebohá prasata přijdou, srovnávat je s komunisty?“

Jiný komentář byl střízlivější a poukazoval na zbytečnost této mediální přestřelky. „Nadávat komunistům 30 let po revoluci je jako smát se vlčákovi za plotem, Laco,“ napsal Deczimu další z fanoušků.

Spor komunisty Ondráčka a Pavla Novotného (ODS) se rozhořel v květnu, kdy Novotný na svém Twitteru komentoval Ondráčkovu „oficiální“ návštěvu v Doněcké lidově republice. Tu většina států kromě např. Ruska neuznává a chápe ji jako ukrajinskou oblast ovládanou separatisty.

„Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d,“ nebral si servítky starosta Řeporyjí Novotný. Ten za své výroky čelí obvinění, které se bude dále řešit.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d?? https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

