Zásadní prohlášení Andreje Babiše. Jde o jedno velmi zmiňované jméno do vlády

Babiš tak zcela evidentně nechce jít do sporu s prezidentem Milošem Zemanem, který Pochemu vyčítá především proimigrační názory. On sám však říká, že se názory Pocheho neslučují ani s těmi jeho. „Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře,“ sdělil a odmítl, že by mu prezident mluvil do složení vlády.

K ministerským postům pak Babiš dodal, že stále ještě kompletní sestavu, kterou chce předložit hlavě státu, nemá. „Na některé posty se rozhoduji mezi dvěma kandidáty, zvažuji všechna pro a proti a rozhodnu se těsně před schůzkou,“ řekl. Když byl pak tázán na ministryni obrany Karlu Šlechtovou a důvod, proč měla definitivně vypadnout ze hry, ponechal to bez komentáře.