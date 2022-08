Zásahy na akci Babiše. U Železného je hodnotili novináři HN a SeznamZpráv

reklama

„Samozřejmě platí to, že by měli být policisté, kteří zasahují, buď uniformovaní, nebo měli mít pásku, anebo by se měli prohlásit. V každým případě. Policii možná ten člověk tvrdí, že se prohlásil, to je ale věc tvrzení proti tvrzení. A jak říkal kolega Dolejší, je málo pravděpodobné, že by ta dáma, kdyby věděla, že to je policajt, že by na něj zaútočila. Ale to je hypotéza, to si tedy myslíme, ale v každém případě ta situace je naprosto nešťastná. Ukazuje, že ta policie na tyhle situace není dostatečně připravená,“ dodal Černý.



„Mně z těch videí... na mě to působilo tak, že se trochu někteří policisté chovali, jako kdyby byli ochrankou Andreje Babiše, že tak trochu byli na jeho straně. Ta čepice se znakem hnutí je jenom toho jedním takovým znakem, ale celkově to tak na mě působilo, i když na druhou stranu byl jsem třeba na mítinku v Táboře, kde došlo k tomu výroku ‚fašisté, nacisté‘. A tam zase bych pochválil třeba antikonfliktní tým, kdy tam jeden odpůrce Andreje Babiše nadával šéfovi hnutí ANO. Přišla ho kabelkou mlátit, myslím, že to byla spíš důchodkyně, a přistoupila dáma z antikonfliktního týmu a jako rozdělila je,“ zmínil Dolejší.

„Může se stát to, co, o čem mluvil kolega Dolejší, že oni policisté jsou nasazeni na akci, kterou pořádá nějaké politické hnutí. A oni se snaží udržet pořádek, ovšem způsobem, který více chrání ty, to pořádající hnutí. Zatímco jejich úkolem nemá být chránit pořadatele, ale chránit veřejný pořádek jako takový, tzn. chránit jak ty, kteří pořádají, tak ty zároveň, kteří využívají svého ústavního práva se toho mítinku zúčastnit a vyjadřovat své názory, pokud nepřekročí zákon,“ popsal Černý a hovořil i o tom, jak by měla policie zasahovat na řádně nahlášeném mítinku, když jej někdo zásadním způsobem narušuje.

„Tak potom ztrácí to, ta ohlášená demonstrace smysl a policie by měla samozřejmě konat. A tam je samozřejmě velmi citlivé určit tu hranici, a tady jsme zase u toho, co jsem říkal, že ta policie nejspíš není na tento typ konfliktu připravena. Až dosud ona třeba zasahovala v těch vypjatých situacích, kdy nějaké extremistické hnutí šlo do problémových čtvrtí, kde byla už jasně vybouřená atmosféra a bylo jasno, zatímco tady máme nový typ konfliktu. A je velká debata, co s tím udělá policie. A co s tím udělají také politici,“ dodal Černý.

Dolejší následně zkonstatoval, že už by čekal, že policie bude mít nějaké zkušenosti z podobných akcí. „Vzpomínám si, že je to vlastně přesně rok, kdy Andrej Babiš měl mítink v Průhonicích doma a tehdy ještě jako premiér, přijeli tam odpůrci očkování, házeli na něj taky vajíčka. Byla tam hodně vypjatá atmosféra a policisté to zpočátku taky úplně nezvládli. Andrej Babiš se pak schoval nebo jeho ochranka ho schovala do té cukrárny. A policisté měli plno práce s tím, aby ty dva tábory oddělili, ale bylo to jasné. Rozdíl byl v tom, že on tam chránili předsedu vlády,“ vzpomínal Dolejší.



„A čekal bych přece jenom, že už policie bude mít nějaké manuály, zkušenosti, že neudělá takovou věc, že prostě tři stokiloví lidi, kteří vypadají jako kulturisti, kleknou na 15letého kluka, který jako nechce vraždit, střílet,“ dodal Dolejší.

