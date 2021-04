Zase špatně, zase „rasisti“. Slavie chtěla udělat gesto, rozhodčí to znemožnil a britská média mají jasno

reklama

Čtvrteční utkání pražské Slavie s Arsenalem, které skončilo remízou 1:1, poznamenala opět debata o rasismu. Hráči anglického klubu před úvodním hvizdem jako vždy poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter. Slávisté se proti údajnému rasismu rozhodli vyjádřit jinak: seřadili se u středového kruhu a chytili se kolem ramen.

Co se ale nestalo... Sudímu Andreasi Ekbergovi se takové shromáždění hráčů Slavie zřejmě nelíbilo a proto ho rozehnal a poslal fotbalisty na jejich místa. Britský tisk teď českému týmu vytýká, že se v klečení nepřidal k Arsenalu a k rozhodčím.

„Slavia Praha odmítla pokleknout a místo toho hráči před duelem Evropské ligy s Arsenalem stáli. Jako kdyby tím česká strana vracela úder za vyšetřování kvůli údajnému rasismu potrestaného Ondřeje Kúdely vůči Glenu Kamarovi z Rangers,“ popsal situaci poněkud podivně deník Daily Mail.

Slavia na svém webu odmítla, že by šlo o nerespektování zvyklostí. „Slavia je mezinárodní a multikulturní klub a svoji podporu UEFA Respect programu a boji proti rasismu, ale i dalším projevům nesnášenlivosti, xenofobie nebo antisemitismu vyjádřila společným objetím našich hráčů.“

Evropa. Afrika. Asie. Amerika. Cely klub je jedna rodina, at jsme odkudkoliv ???? pic.twitter.com/d0UHYoEh09 — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) April 8, 2021

To vše se stalo v době, kdy se zejména v Británii řeší březnový incident mezi záložníkem skotských Rangers Glenem Kamarou a slávistou Ondřejem Kúdelou, kterého Kamara po osmifinále Evropské ligy v Glasgow obvinil z rasistické nadávky.

V Británii nepoklekla česká fotbalová reprezentace v nedávném zápase s Walesem. Když velšští reprezentanti poklekli, český tým poukázal na nápis Respect na levém rukávu dresů, což je logo kampaně proti rasismu asociace UEFA. „Vedení fotbalové reprezentace tím chce společně avizovat apolitický postoj národního týmu k některým aktuálním tématům, která ve sportovním prostředí rezonují,“ uvedla tehdy reprezentace.

Také u utkání s Walesem slávista Ondřej Kúdela byl. Kúdelu jeho klub Slavia Praha původně nechtěl na britské ostrovy s národním týmem vůbec pustit, neboť mu právník Aamer Ambar, který se ujal Kammarova případu, vyhrožoval policejním výslechem a snad dokonce vazbou.

Nenávist britských médií vůči Ondřeji Kúdelovi byla dost jasně demonstrována ke konci zápasu. Český obránce se dostal do střetu s Garethem Balem, kapitánem a hlavní hvězdou velšského týmu. Po jeho ostrém a podle záběrů zcela vědomém zásahu loktem do obličeje skončil Kúdela v bolestech na zemi.

Do mikrofonu britské televize nad záběry bolestí zkrouceného hráče Slavie pobaveně zaznělo: „No, myslím, že ve fotbalovém světě není moc lidí, kteří by se zlobili, když vidí, že dostal do obličeje.“

Proti oslavě ostrého zákroku, po kterém Ondřej Kúdela musel střídat, se v komentáři pro Seznam Zprávy ohradil i český fotbalový komentátor Jaromír Bosák: „To, že kolega komentátor Sky Sports do přímého přenosu pronese, že se nikdo nemůže divit, respektive zlobit, že právě Kúdela byl tímto způsobem atakován, mi bere dech. Schvalovat hrubý, surový zákrok, to je něco, co si komentátor nemůže dovolit.“

Ještě staršího data je mediální kauza z října loňského roku, kdy česká reprezentace naopak podlehla tlaku fotbalových aktivistů a na podporu amerického černošského hnutí Black Lives Matter. Neztratila tak tvář před britskými médii, ale za to dostala pěknou čočku od českých fotbalových fanoušků. Proti symbolickému pokleku se například ozval poslanec SPD Jaroslav Foldyna: „Skotsko – Česko: oba týmy klečely za BLM! Tak za mě vy blbečkové, za mě vy nereprezentujete. Blbci!“ vzkázal reprezentaci na svém facebooku.

Kritika se ozvala také z Trikolóry, od Miroslava Červenky. „To u mě tenhle tým skončil. Já teda poskokům neomarxistů v hnusných dresech fandit nemohu. Táhněte do zádele!“ prohlásil a dodal, že v roce 1936 na olympiádě v Berlíně českoslovenští sportovci odmítli hajlovat, ale v roce 2020 čeští fotbalisté neodmítli pokleknout.

Právě takové reakce ale nadzvedly ze židle blogera Jiřího Hrebenara, který v textu na blogu na Respektu vrací úder. „Heslo Black Lives Matter má svůj velmi důležitý obsah, na který bychom neměli zapomínat, zatímco někteří internetoví revolucionáři, neofašisté, neonacisté, xenofobové, milovníci komunistického Československa, lidé hrající si na konzervativce, nebo obyčejní putinofilové pomáhající Kremlu v konspiracích na sociálních sítích vstávají obrazně řečeno od obrazovek s kritickou slinou na jazyku,“ hodnotí kritiky reprezentace.

Podle Hrebenara možná někteří už zapomněli, proč iniciativa BLM vlastně vznikla. „Je to reakce na případy zvýšeného policejního násilí, rasové nerovnosti a systematického rasismu vůči Afroameričanům v USA, kdy jsou černoši oproti bělochům až sedmkrát chybněji odsuzováni za zločiny, kterých se nedopustili, jak dokládá on-line dostupný zdroj National Registry of Exonerations, kde se několika kliknutími dostanete k reálné pravdě, a nikoli pouze k tomu, co se povídá na internetech,“ snažil se vysvětlovat Hrebenar. A upozornil na „rasistické“ reakce na celé hnutí BLM v České republice pod heslem All Lives Matter.

