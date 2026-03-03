Piráti: O vině a nevině má rozhodnout nezávislý soud, ne vládnoucí většina

Pod výzvu „Fakt je nevydáte?!“ se už podepsalo neuvěřitelných 30 264 z vás.
Tyto podpisy využijeme během čtvrteční schůze Sněmovny, kde se bude hlasovat o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury. A čím víc jich bude, tím silnější argument budeme mít v ruce.
Jsme totiž bytostně přesvědčeni, že pravidla mají platit pro všechny stejně. O vině a nevině má rozhodnout nezávislý soud, ne vládnoucí většina. Pokud to vidíte stejně, připojte svůj podpis k výzvě i vy (odkaz ZDE).
Už máte podepsáno? Sdílejte výzvu dál, ať se dostane mezi co nejvíce lidí.
Ještě není pozdě.
