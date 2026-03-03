Piráti: O vině a nevině má rozhodnout nezávislý soud, ne vládnoucí většina

04.03.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury trestnímu stíhání.

Piráti: O vině a nevině má rozhodnout nezávislý soud, ne vládnoucí většina
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Pod výzvu „Fakt je nevydáte?!“ se už podepsalo neuvěřitelných 30 264 z vás.

Tyto podpisy využijeme během čtvrteční schůze Sněmovny, kde se bude hlasovat o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury. A čím víc jich bude, tím silnější argument budeme mít v ruce.

Jsme totiž bytostně přesvědčeni, že pravidla mají platit pro všechny stejně. O vině a nevině má rozhodnout nezávislý soud, ne vládnoucí většina. Pokud to vidíte stejně, připojte svůj podpis k výzvě i vy (odkaz ZDE).

Už máte podepsáno? Sdílejte výzvu dál, ať se dostane mezi co nejvíce lidí.

Ještě není pozdě.

Psali jsme:

„Írán dostřelí na Maďarsko,“ straší vás. Ale toto neřekli
Klid, nic, úplně jinak. Čech podnikající v Dubaji se ozval
Jana Šťastná: Co možná nevíte o Benešových dekretech
Zničit Trumpovi život. Írán má šanci přežít

Zdroje:

https://www.pirati.cz/fakt-je-nevydate/?fbclid=IwY2xjawQTi45leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBUdm5taWRIbzVoa2NqNXhMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr8CxFhjio7FxVbd7qFOdAN9hckdW8tqL0XCOlPy5tFR-7vr3I_6KZPoApUh_aem_94ZFw5_fCPI-K-W4g8VBLg

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Okamura , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by být Babiš s Okamurou vydáni?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

OSN

Ten projev, který jste přednesl v OSN byl neskutečně dobrý. To jste vymyslel sám nebo vám ho někdo napsal? Každopádně smekám, myslím, že se zapíše do dějin. Škoda, že první půl rok po volbách jste vystupoval spíš jak rozmazlené děcko a ne takto státnicky. Snad už to bude jiné. PS: Nemyslíte, že si U...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plešatí muži mohou být ve vztahu výhrouPlešatí muži mohou být ve vztahu výhrou Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Fialova kosmická ostuda nabírá nových rozměrů

8:02 Prokop (ANO): Fialova kosmická ostuda nabírá nových rozměrů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dění v Praze.