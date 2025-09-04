Zastřelený vysoký ukrajinský politik. Údajný vrah prozradil motiv

Od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 obchází napadenou zemi smrt den co den. Smrt, kterou rozsévají ruské drony, ruské rakety i ruské kulky. I víc než tři a půl roku od začátku války však na sebe smrt na Ukrajině umí vzít nečekanou podobu. Např. ve Lvově, kde útočník o uplynulém víkendu zavraždil bývalého předsedu parlamentu Andrije Parubije.
Muže podezřelého z vraždy Parubije, který byl střelen zezadu do hlavy, a to víc než jednou, bezpečnostní orgány zadržely nedlouho po činu. Parubijova vražda je vnímána jako ideologický útok na ukrajinskou identitu a nezávislost. Vražda také vyvolala otázky, jak jsou ukrajinské bezpečnostní orgány schopny chránit své současné či bývalé představitele.
Po sociálních sítích kolují informace, že podezřelý dvaapadesátiletý muž - Mychajlo Stelnikov - se k činu přiznal a prohlásil, že se k útoku rozhodl, aby se pomstil ukrajinským úřadům. Teď by se prý chtěl dostat do Ruska, aby tam pátral po svém ztraceném synovi. Stelnikův syn je pravděpodobně mrtev a otec chce tělo svého syna najít a řádně ho pohřbít.
The assassination of Andriy Parubiy, former speaker of Ukraine's parliament and a key figure in the 2014 Maidan protests, has sent shockwaves through the nation, intensifying political tensions and raising concerns over national security.— ?∞?∞?Safiyyah? (@msstevie) September 2, 2025
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Ukrajince vyzval, aby pokračovali v naplňování jeho tezí a snažili se udržet jednotu země. Německý server N-tv v této souvislosti upozornil, že Parubij patřil mezi hlasité zastánce směřování Ukrajiny do EU.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák