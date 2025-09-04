Zastřelený vysoký ukrajinský politik. Údajný vrah prozradil motiv

04.09.2025 15:55 | Monitoring

O posledním srpnovém víkendu byl ve Lvově zastřelen bývalý předseda Parlamentu Andrij Parubij. K činu se přiznal dvaapadesátiletý muž, který popsal, co ho k činu vedlo a co má v plánu teď.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Parkovací pruhy na dlážděné ulici připomínající ukrajinskou vlajku

Od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 obchází napadenou zemi smrt den co den. Smrt, kterou rozsévají ruské drony, ruské rakety i ruské kulky. I víc než tři a půl roku od začátku války však na sebe smrt na Ukrajině umí vzít nečekanou podobu. Např. ve Lvově, kde útočník o uplynulém víkendu zavraždil bývalého předsedu parlamentu Andrije Parubije.

Muže podezřelého z vraždy Parubije, který byl střelen zezadu do hlavy, a to víc než jednou, bezpečnostní orgány zadržely nedlouho po činu. Parubijova vražda je vnímána jako ideologický útok na ukrajinskou identitu a nezávislost. Vražda také vyvolala otázky, jak jsou ukrajinské bezpečnostní orgány schopny chránit své současné či bývalé představitele.

Po sociálních sítích kolují informace, že podezřelý dvaapadesátiletý muž - Mychajlo Stelnikov - se k činu přiznal a prohlásil, že se k útoku rozhodl, aby se pomstil ukrajinským úřadům. Teď by se prý chtěl dostat do Ruska, aby tam pátral po svém ztraceném synovi. Stelnikův syn je pravděpodobně mrtev a otec chce tělo svého syna najít a řádně ho pohřbít.

 

 

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Ukrajince vyzval, aby pokračovali v naplňování jeho tezí a snažili se udržet jednotu země. Německý server N-tv v této souvislosti upozornil, že Parubij patřil mezi hlasité zastánce směřování Ukrajiny do EU.

Zdroje:

autor: Miloš Polák

