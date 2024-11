Zastřelí Trumpa ještě před inaugurací? Schneider varuje. Jde to ze tří stran

Jan Schneider v internetovém pořadu publicistky Jany Bobošíkové Aby bylo jasno prohlásil, že Trump volby vyhrál už třikrát. „Já to řeknu za sebe, on totiž ten Trump vyhrál volby třikrát po sobě,“ řekl Schneider, čímž dal najevo, že věří Trumpově verzi z roku 2020, že ve skutečnosti vyhrál nad Joem Bidenem, ale volební vítězství mu bylo ukradeno.

O to větší strach prý teď o Trumpa má. Obává se totiž, aby odpůrci Donalda Trumpa budoucího prezidenta nezastřelili ještě dřív, než podruhé vstoupí do úřadu, tedy před 20. lednem, kdy má proběhnout inaugurace.

„Skutečně mám strach, aby se Trump dožil toho 20. ledna. On začne řadu věcí konat už před tím 20. lednem, ale nemá to tu platnost. Takže se obávám, aby to Američané nevyřešili tím svým tradičním způsobem, tj. střelbou. Z toho mám jako opravdu vítr. Ale ony ty poražené skupiny –. Hollywood si myslí něco, ale manažeři velkých firem si myslí něco jiného, bankovní komplex si myslí něco jiného a zbrojní komplex si myslí něco jiného,“ popsal své vidění Spojených států Schneider.



A pak má Trump ještě jednu výhodu. Dává jasně najevo, co si myslí o politické korektnosti. „Já vám na to kašlu,“ hodnotí prý Trump politickou korektnost. Podle Schneidera ale bude čas politickou korektnost pročistit. „Tu žumpu odvětrat,“ řekl doslova.

Na druhé straně vyjádřil názor, že Trump se pokusí americký národ usmířit.

S Trumpem by podle Schneidera mohlo přijít i zrušení protiruských sankcí. „To by v podstatě znamenalo, že si přestaneme lhát,“ podotkl host Jany Bobošíkové, že Američané, ale i další aktéři, stejně s Ruskem obchodují; jen to teď dělají přes prostředníky.

Pokud jde o evropsko-americké vztahy, Schneider má za to, že se poněkud vyostří, a že toto vyostření všem prospěje. „On [Trump] by mohl říkat: ‚A paní Leyenová, vy jste kdo? Kdo vás zvolil?‘ Kdyby ji odkázal do správných mezí, to by bylo hezký. Na druhé straně bude mít na ministerstvu zahraničních věcí lidi, kteří budou říkat, že s EU je zapotřebí zacházet opatrněji. Myslím si, že NATO i Evropská unie mají dostat za uši. Všichni by měli číst smlouvu o NATO od jejího prvního článku, protože v tom se členové NATO zavazují, že budou konflikty řešit mírovou cestou. A já mám za to, že on [Trump] přeorá takové ty zvyklosti, on je zpochybní. A my z filosofie víme, že pochybnost je základem evropské civilizace,“ pravil Schneider.

Dokreslil svůj výklad Washingtonské smlouvy, smlouvy o NATO. „Tam je skutečně jediný závazek. Není tam nic o dvou procentech na obranu jako závazek. To jsou všechno lži. Tam je skutečně jediný závazek – že se bude dělat vše pro to, aby se spory a hrozby neřešily silou. A NATO dělá všechno opačně, než je napsáno. Ale přitom to platí. Takže, pojďme se k tomuto vrátit a pojďme jim to neustále opakovat,“ zdůraznil Schneider.

A že Trumpovi fandí i ve snaze pročistit státní aparát od nebezpečných úřednických sítí, pročistit tzv. deep state; přičemž Trump musí postupoval opatrně, protože dlouholetí státní úředníci jsou zkušení a umějí se dobře přetvařovat.

Prezident Pavel je zdivočelý mravenec, míní Schneider

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani výrok prezidenta Petra Pavla, jenž – ještě než se stal prezidentem – Trumpa označil za „odpudivou lidskou bytost“. „Ale teď po zvolení Trumpovi poblahopřál. A vzhledem k tomu, že Trumpova první žena byla Češka, že by se on nějakým zdivočelým mravencem hodlal zabývat, to ne,“ podotkl Schneider.

Naproti tomu ministr zahraničí Jan Lipavský v této situaci mlčí. Podle Schneidera, jenž Lipavského označil za ministra Lipánka, tím činí šéf české diplomacie dobře, protože tím alespoň nepřispívá k ničení jména České republiky.

Schneider nepochybuje, že Trumpovo vítězství posílí i současnou českou opozici. Ale řádné parlamentní volby budou v České republice až za rok a Schneider má obavy, aby do té doby efekt Trump tak trochu nevyprchal. Proto by se nebránil tomu, že by i v Česku proběhly předčasné parlamentní volby, ke kterým se schyluje u našich západních sousedů.

„Já jsem příznivcem předčasných voleb, protože mám za to, že každý další den tato vláda víc škodí,“ poznamenal na konto vlády Petra Fialy Jan Schneider.

