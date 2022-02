Zastřelit Moravce. Síkela odbyl hvězdu ČT

V ekonomice se nám spojily tři nebezpečné bouře do jedné, uslyšel Václav Moravec. „Mám vás nechat zastřelit?“ čelil moderátor otázce. Ekonomika je prý na drogách. Ministr průmyslu Josef Síkela rýpl do Aleny Schillerové a Andreje Babiše. Na poplach bil i odborářský boss Josef Středula. Pořádně vynadal dvojnásobnému exministrovi za ANO Karlu Havlíčkovi. Špicar prozradil, kdo může za růst cen energií v Evropě.

reklama

V Otázkách Václava Moravce v ČT se střetli ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela, předseda ČMKOS Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. „Do debaty byl pozván i poslanec SPD Radim Fiala; ten účast nejprve potvrdil, ale posléze zrušil, protože zjistil, že má jiný program,“ oznámil hned na úvod Moravec.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pak už se rozjela velká diskuse.

Česká národní banka před pár dny znovu výrazně zvýšila základní úrokovou sazbu. Na 4,5 procenta. Toto zvyšování má napomoci zbrzdit inflaci, zbrzdit prudké zdražování, jehož jsme teď svědky.

„Já mám jiné vzdělání a více let praxe, než bývalá ministryně financí, a větší makroekonomickou praxi než bývalý premiér (Andrej Babiš), tak bych si nedovolil kritizovat Českou národní banku,“ zdůraznil Síkela s tím, ČNB zvyšuje úroky opravdu rychle, ale to ještě neznamená, že je to špatně. Evropská centrální banka (ECB) postupuje opatrněji. „Ta Evropská centrální banka držela evropskou ekonomiku trochu na infuzích, nebo chcete-li na drogách,“ uvedl Síkela.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ECB podle něj držela nízké úrokové sazby dlouho kvůli jižnímu křídlu EU, tedy kvůli výrazně zadluženým jižním státům EU. Ale Česko je podle něj v trochu jiné situaci.

„Jestli si vzpomenete na ten film s Georgem Clooneym Perfekt Storm (Dokonalá bouře), tak tam se sešly tři bouře. Nám se tady scházejí tři bouře. My tady máme inflaci, k tomu přistupuje prudké zvýšení cen energií a k tomu je tady ještě prudký nárůst úrokových sazeb,“ upozornil ministr Sikela.

„Já budu poněkud méně diplomatický než pan ministr,“ ozval se Špicar. A hned upozornil na to, že čeští podnikatelé musí bojovat s řadou negativních vlivů a ČNB jim ještě ztěžuje situaci tím, že zhoršuje dostupnost úderů. Pokud něco české podnikatele opravdu hodně bolí, je to nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Jejich nedostatek výrazně brzdí ekonomiku. Zatímco francouzští podnikatelé počítají s růstem ekonomiky o 5 až 6 procent, v Česku je to asi jen 2,5 procenta. „V Polsku se snaží dostat IT odborníky z celého světa. A co děláme my? Máme tady kvóty na 600 Indů ročně,“ rozčiloval se Špicar.

Středula upozornil, že Češi žijící na severu republiky se chovají logicky a jezdí nakupovat zboží i pohonné hmoty do Polska, čímž chrání svou peněženku, ale škodí české ekonomice. „Budu rád, když se s vládou shodneme na tom, jak pomoci i českým lidem,“ žádal Středula s tím, že by rád šel polskou cestou a nějak by pomohl lidem zvládnout krizi.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté Středula vyčinil exministrovi průmyslu a dopravy za ANO Karlu Havlíčkovi tak, že si to exministr pravděpodobně nedá za rámeček.

„A já tady chci rozbít to, co tu minule říkal exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), že minulá vláda za nic nemůže. To není pravda. Už v roce 2018 Energetický regulační úřad přišel s tím, že může dojít ke zdražení energií Ta možnost zdražení se propsala i do evropského Green Dealu. A minulá vláda neudělala vůbec nic. To se ani nedá říct, že zaspala. Ta vláda neudělala nic a proto my tu teď nemáme připravené žádné plány,“ uštědřil Středula Havlíčkovi na dálku slovní facku.

Exministr se však nemohl bránit, protože ve studiu neseděl.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirátský poslanec Jakub Michálek přišel s návrhem, že by vláda měla využít zdražování emisních povolenek a peníze získané z těchto povolenek využít k plošné pomoci lidem v energetické krizi.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdo může za růst cen energií v EU? Rusko a Německo!

Síkela řekl, že Michálkův návrh je k diskusi, ale on osobně by ho nepodporoval, protože má za to, že kupříkladu jeho rodina by tuto pomoc nepotřebovala, Proto trvá na tom, že pomoc lidem musí být adresná. „My umíme najít cesty, jak těm domácnostem pomoct,“ ujišťoval diváky Síkela s tím, že na tom pracuje především ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL. „Nelze těm lidem, kteří si nebudou moci drahou elektřinu dovolit, tak jim tu elektřinu vypínat. To nejde!“ zdůraznil Síkela s tím, že právě tady lze využít peníze získané z emisních povolenek. „Ale není pravdou, že se ty ceny povolenek podílejí na růstu cen energií tolik, jak se říká,“ doplnil ještě ministr.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté Sikela oznámil, že chystá i změnu zákona ve věci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), neboť není spokojen s tím, jak alibisticky tento úřad přistupoval ke společnosti Bohemia Energy, která před několika měsíci vyhlásila krach a uvrhla do velkých problémů statisíce domácností i firem. ERÚ se měl pokusit takovéto katastrofě zabránit. Nesmí se opakovat, že někdo na trhu prodává dlouhodobé smlouvy s nejnižší cenou, ale když se ukáže, že to pro něj není výhodné, tak řekne ‚tohle není můj problém, vyřešte si to sami‘. Takto to nelze!“ hřímal ministr Síkela,

Přislíbil také, že vláda se pokusí pomoci i firmám v časech energetické krize, za což mu Radek Špicar poděkoval.

Poté bez obalu řekl, kdo může za růst cen energií v EU. „Jsou to Rusko a Německo a jejich energetická politika. Není to Green Deal, není to ta evropská politika. Jsou to Rusko a Německo,“ řekl jasně.

Středula se znovu vrátil k Havlíčkovi a vyčetl mu, že mohl konat, ale nekonal. Možná kvůli tomu, že se blížily volby. „Na ministerstvu věděli, co se může stát,“ bušil Středula do exministra za ANO Havlíčka.

Špicar volal po tom, že česká ekonomika a český průmysl se musí zmodernizovat. České ekonomice by podle něj také pomohlo, kdybychom konečně přijali euro, k čemuž se ale vláda Petra Fialy (ODS) nechystá. „Podle mě je to chyba. Já doufám, že vláda přestane hovořit o euru tak jako minulé vlády a bude vyvracet ty euromýty, které se tu šíří. ... Bát se zdražení jako hlavní důvod proti přijetí eura, je šílené a já doufám, že toto česká váda demýtizuje,“ žádal Špicar.

„Na konkrétním příkladu Slovenska se ukázalo, že s přijetím eura nebylo zdražování spojeno. 70 procent Slováků je s eurem spokojeno a už by se ke koruně nevrátili,“ upozornil Špicar.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Síkela opět poznamenal, že je to věc k diskusi. „Ale já jsem na euro zvyklý, mně nevadí,“ prohlásil.

Mezi Síkelou a Středulou to zaskřípalo: Tady u nás si mnozí lidé přestalo vážit práce

Viceprezident svazu průmyslu a dopravy promluvil také o trhu práce. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 31804 lidí

„V tuhle chvíli je na trhu práce pánem zaměstnanec a pan předseda ČMKOS to jistě ocení, Nám scházejí zaměstnanci. To je jeden z důvodů, proč my nemáme takovou konjunkturu. Firmy nejsou schopné dost rychle plnit zakázky a jsou penalizovány,“ upozorňoval Špicar s tím, že v Česku chybějí stovky tisíc pracovníků.

Co s tím?

Špicar by krátkodobě přijal pracovníky ze zahraničí a dlouhodobě by doporučil digitalizaci a robotizaci českého průmyslu tak, aby se lidská pracovní síla dala využít efektivněji, než na nízko placená zaměstnaní.

Síkela vyčinil některým zaměstnancům.

„Tady u nás si mnozí lidé přestalo vážit práce. Já jsem se bavil s několika podnikateli a oni mi říkali, že to už není možné, že někoho přijmou, ten se ptá, kolik dostane plat a kolik dovolené navíc, pak dva měsíce pracuje a po nich přijde s tím, že potřebuje měsíc dovolené na Bali, protože se unavil. Neříkám, že se tak chovají všichni, ale je to tady,“ hřímal Síkela.

Předchozí vláda Andreje Babiše podle něj pomohla velkým firmám a pomohla seniorům, což je podle ministra v pořádku, ale podusila střední třídu, neboť jí zdaleka tak velkou pomoc neposkytla, ale přitom právě ona je páteří české ekonomiky.

A v tu chvíli už se Středula neudržel.

„Já nevycházím z údivu. Dnes firmy poptávají ze 70 procent nízkopříjmové zaměstnance. Ti opravdu na Bali nepoletí. Ti si nemohou dovolit letenku ani do Velké Británie, odkud by letěli na Bali,“ vybuchl Středula.

Pokud jde o přísun pracovníků ze zahraničí, Středula by s tím podle svých vlastních slov neměl problém, kdyby šlo o Brity, Němce, Rakušany a Američany.

Ale tady se opět ozval i Síkela. „Já se v podnikání pohybují 30 let a vím, že to není tak zlé, jak říkáte,“ pravil ministr.

A hned upozornil také na to, že předchozí vláda poskytovala covidovou pomoc i tam, kde to nebylo nutné. Toto plýtvání podle něj musí skončit. „Nejsem tady od toho, abych někomu pomáhal udržovat jeho vysoký životní standard!“ hřímal Síkela. „Podívejte se na Lufthansu, která začala němeclé vládě vracet část covidové pomoci. Já čekám, na to, až se ozve také někdo v Česku a začne tu pomoc vracet,“ řekl Síkela.

Pane moderátore, mám vás nechat zastřelit?

Nakonec došlo i na téma polského dolu Turów.

Václav Moravec chtěl o této dohodě slyšet víc, ale Síkela ho odbyl. „Vy mě zlobíte pane redaktore, vy dobře víte, že ta dohoda je utajovaná a kdybych vám tady řekl víc, tak co pak s vámi? Mám vás nechat zastřelit?“ ptal se ministr.

„To byste udělal mnohým lidem radost,“ usmál se Moravec.

Od Středuly zaznělo, že tato dohoda by měla být odtajněna.

Psali jsme: Realita udeřila. Green Deal je blbost? Životní zkušenost mluví jasně Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze Dlouhý: Na zezelenání ekonomiky doplatíme. Fiala se musí vzepřít Klídek a shoda. Než Bašta a „Koněv“ Kolář začali o Rusku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama