Zatímco Pekarová a Vystrčil řečnili na Ukrajině, doma výsměch nad fotkou: Nesmí chybět helma!

Česká parlamentní delegace dnes dorazila do Kyjeva. Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) spolu s Milošem Vystrčilem, předsedou Senátu Parlamentu ČR, uctili památku obětí hladomoru z let 1932-33. Ukrajině přislíbili více zbraní. „Jste hrdinové, jste lidé, kteří bojují nejen za sebe, ale i za ostatní,“ vzkázal Ukrajincům Vystrčil.

Česká parlamentní delegace dnes dorazila do Kyjeva. Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéta Pekarová Adamová spolu s předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem uctili památku obětí hladomoru z let 1932 až 1933, během kterého zemřelo odhadem až milion Ukrajinců. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk dle zprávy ČTK ocenil český parlament za to, že minulý rok hladomor označili za genocidu vyvolanou sovětským stalinským režimem.

Společně s ostatními předsedy parlamentů, ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa a jeho ženou @ZelenskaUA jsme v Kyjevě uctili památku obětí hladomoru.

Obdobný památník ruští okupanti v Mariupolu zničili. Zodpovědnosti za utrpení ukrajinského národa se tím ale nezbaví. pic.twitter.com/gs8mxhTFxQ — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 25, 2023

Pekarová s Vystrčilem slíbili Ukrajině dodávat více zbraní. „Měli bychom dodat více zbraní a já vám slibuji, že to budeme dále činit,“ řekla ukrajinským poslancům Pekarová. Dodala, že Rusko se snaží nejen zničit Ukrajince, jako právě i před 90 lety, ale také „se snaží zlomit ducha demokratických zemí, a to mu nesmí projít“.

„Jste hrdinové, jste lidé, kteří bojují nejen za sebe, ale i za ostatní,“ pronesl k Ukrajincům Vystrčil. Předsedovi ukrajinského parlamentu Stefančukovi předal jako symbolický dar výhřevnou svíčku.

„Zbraně, i když je Ukrajina potřebuje, jsem do parlamentu v Kyjevě přinést nemohl, přinesl jsem ale něco jiného: svíčku. Tyto svíčky vyrábějí mladí Češi, senioři, neziskové organizace. Používaly se ve druhé světové válce, dokáží vytopit jednu místnost a můžete si na nich i uvařit. Jsou to svíčky, které přinášejí světlo a teplo. A Ukrajina světlo a teplo potřebuje. Z Česka jsem ho sem dnes přivezl symbolicky, ale věřím, že mnohem více je ho v našich srdcích,“ na sociální síti X symbol vysvětlil Vystrčil.

Zbraně, i když je Ukrajina potřebuje, jsem do parlamentu v Kyjevě přinést nemohl, přinesl jsem ale něco jiného: svíčku. Tyto svíčky vyrábějí mladí Češi, senioři, neziskové organizace. Používaly se ve druhé světové válce, dokáží vytopit jednu místnost a můžete si na nich i uvařit.… pic.twitter.com/8eCMxvKAD0 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) November 25, 2023

O své návštěvě informovala na sociální sítí X i předsedkyně české Poslanecké sněmovny. „Dorazila jsem do Kyjeva, který čelí intenzivním ruským dronovým útokům, abychom s mým ukrajinským protějškem Ruslanem Stefančukem, s Milošem Vystrčilem a s dalšími předsedy parlamentů připomněli oběti masových hladomorů v letech 1932-1933. Zejména s ohledem na pokračující brutální ruskou agresi na Ukrajině, která je navíc doprovázena intenzivní dezinformační ofenzivou a snahou překrucovat dějiny, je důležité připomínat skutečnou zločineckou podstatu hladomoru,“ napsala Pekarová. Dodala, že odsouzení genocidního násilí považuje za úkol civilizovaného světa.

Pekarová vzala na vědomí i počínající únavu z války. To je však dle jejího názoru záměrem Kremlu. „Jsem si vědoma, že přirozenou reakcí každé společnosti je něco, co můžeme nazývat únavou z dlouhotrvajícího konfliktu. Zároveň jsem však přesvědčena, že přesně o to Kremlu jde. Když nebudeme mluvit o tom, co se na frontě děje a co by se stalo v případě ruského vítězství, hrozí porážka nejen Ukrajině, ale také nám. Nedokázali bychom totiž pomoci ubránit zemi, která s námi chce sdílet hodnoty svobody a demokracie. Není pochyb o tom, že v takovém případě by Rusko ve své rozpínavosti pokračovalo,“ vyjádřila svůj názor Pekarová. V závěru příspěvku poděkovala všem, kteří pomáhají Ukrajincům v jejich statečném boji.

Dorazila jsem do Kyjeva, který čelí intenzivním ruským dronovým útokům, abychom s mým ukrajinským protějškem @r_stefanchuk, @Vystrcil_Milos a dalšími předsedy parlamentů, připomněli oběti masových hladomorů na Ukrajině v letech 1932–1933. Zejména s ohledem na pokračující brutální… pic.twitter.com/DQwxiX3c7z — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 25, 2023

Fotografii Pekarové a Vystrčila v Kyjevě na internetu sdílel i Jaroslav Foldyna z ČSSD. „Z těchto politiků čiší sebevědomí. Takový výraz mají okresní přeborníci, když jdou do extraligy,“ komentoval fotku.

Tutéž fotku sdílel i politický komentátor Petr Holec, který ji přirovnal k natáčení nového dílu Návštěvníků. „Řekněte mi, že tohle není naše politická realita, ale že jen točí nový Návštěvníky na Vánoce,“ ironizoval Holec.

Řekněte mi, že tohle není naše politická realita, ale že jen točí nový Návštěvníky na Vánoce?? https://t.co/yIHeECxOSV — PetrHolec (@PetrHolec) November 25, 2023

„Účastníci zájezdu,“ přišla s dalším přirovnáním k oblíbenému snímku poslankyně Karla Maříková (SPD). „Nesmí chybět ani helma. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil jsou v Kyjevě.“

