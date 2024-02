Zavírejte, radil za covidu. Teď toho oceněný expert lituje a promlouvá

05.02.2024 10:24

Britský epidemiolog a profesor na Fakultě epidemiologie a zdraví populace na London School of Hygiene & Tropical Medicine Sir John Edmunds v rozhovoru pro britský konzervativní list The Telegraph prohlásil, že když bylo v časech covidové krize přikročeno k lockdownům, nebyly vzaty v potaz všechny důsledky, které to mohlo přinést do budoucna. Především ekonomické náklady. Sir John Edmunds byl přitom jedním z odborníků, kteří v covidovém čase britské vládě radili. Ale politici si prý z oněch rad brali jen část a aplikovali je pozdě.