Zaznělo ze Slovenska: Babiš? Už byste ho neměli mít rádi. Ale máte

Šéfredaktor Deníku N Matúš Kostolný moderátorce Českého rozhlasu prohlásil, že proces s vrahem novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky je největším soudním procesem v dějinách Slovenska. „Je to nejen mord, je to nejen vražda, ale je to i politický proces," poznamenal Kostolný s tím, že tu hrají roli lidé, kteří mají vazby na největší vládní stranu Směr-SD. Strana expremiéra Roberta Fica vládne na Slovensku nepřetržitě už 12 let.

Případ je šokující i kvůli Marianovi Kočnerovi, který si říká podnikatel, ale podle Kostolného je to vlastně urážka všech slušných podnikatelů, protože celé Slovensko nejméně od roku 1998 ví, že Kočner je podnikatel kontroverzní a že ho policie sledovala coby možného mafiánského bosse.

Bosse, pro kterého sbírali informace i někteří policisté. Vyrobili základního „pavouka“ o rodinách některých novinářů. Zjistili, kde novinář bydlí, zda je to s rodinou, kam jezdí jejich rodinní příslušníci a tak podobně. „To, že se tak lehko dá na Slovensku zneužít policie na to, aby se někdo hrabal ve vašich dokladech, ve vašich osobních věcech, to ukazuje, kam jsme to na Slovensku dopracovali,“ prohlásil Kostolný.

Slovensko v letošním roce čekají sněmovní volby a Kostolný má za to, že to budou velmi nepředvídatelné volby. Strana Směr-SD totiž sice slábne, ale jde o nejsilnější partaj a demokratická opozice je rozdrobená. V tom se slovenská situace podobá té české.

„Demokratická opozice je rozdrobená. Je tam pět až šest stran, které kritizují Směr, nebyly ve vládě, ale nabízejí velmi podobná řešení. V součtu mají víc (procent) než současná vláda, ale samostatně tam není žádný výrazný lídr,“ podotkl Kostolný.

Tak nejistý výsledek voleb, k jakému může dojít letos, si prý nepamatuje. Ale Fico má podle něj jedinou možnost, jak se udržet u moci. Nejpravděpodobnější varianta je ta nejotřesnější, a to je nějaká spolupráce Roberta Fica s fašisty Mariana Kotleby. Jen tak se zdá, že by Fico mohl sestavit vládu a zachránit si kůži. Protože v tomto případě nejde jen o udržení moci, ale i o snahu udržet v rukách veškeré vyšetřování, prokuraturu a mít vliv na to, kdo z politiků bude stíhaný.

Na otázku, co by se muselo stát, aby Robert Fico ztratil podporu, nabídl Kostolný dvě možnosti. Zdá se, že Robert Fico bude mít podporu části společnosti, i kdyby padaly traktory,“ pravil šéfredaktor s tím, že jde o politika, který má punc vůdce, jenž dokáže s mocí v rukou zařídit řadu věcí. Slovensko je dnes ostatně relativně bohatou zemí.

A pak položil protiotázku: „Co by se muselo stát, aby přišel o podporu Andrej Babiš.“ „Je to stejné. Z venku se zdá, že Andrej Babiš má tolik problémů a skandálů, že by už dávno neměl být nejpopulárnějším politikem v zemi, a ta jeho podpora neklesá,“ podotkl Kostolný.

Ale ještě v jedné věci jsme na tom prý lépe než na Slovensku. Naše veřejnoprávní média jsou opravdu veřejnoprávními médii, zatímco na Slovensku prý tato média mnohem víc podléhají politickému vlivu.

