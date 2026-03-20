Zbabělci, vy nechcete pomáhat? Trump naštván na NATO

20.03.2026 18:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Americký prezident Donald Trump kritizoval spojence z NATO a označil je za „zbabělce“. Rozčílilo ho odmítnutí vyslat vojenské síly, které by pomohly americké armádě znovuotevřít Hormuzský průliv, který Írán již dříve uzavřel v rámci probíhajícího konfliktu s USA a Izraelem.

Zbabělci, vy nechcete pomáhat? Trump naštván na NATO
Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump

„Bez USA je NATO PAPÍROVÝM TYGREM! Nechtěli se zapojit do boje za zastavení jaderného Íránu. Nyní, když je tento boj VOJENSKY VYHRÁN a nebezpečí pro ně je velmi malé, si stěžují na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomáhat s otevřením Hormuzského průlivu, což je jednoduchý vojenský manévr. Uzavření průlivu je jediným důvodem vysokých cen ropy. Bylo by to pro ně tak snadné a s tak malým rizikem. ZBABĚLCI, a my si to budeme pamatovat!“ dal prezident průchod emocím na své sociální síti Truth Social. Příspěvek napsal svým specifickým stylem s častým využíváním velkých písmen.

Konflikt započal 28. února společnými údery USA a Izraele proti Íránu. Teherán v odvetě uzavřel strategický průliv, kterým se přepravuje pětina světové ropy, a způsobil tak dramatický růst cen strategicky důležité suroviny. 

Ceny ropy jsou jako na horské dráze

Cena severomořské ropy Brent vystoupala přes 100 dolarů za barel až k hranici 120 dolarů za barel. V průběhu března se stabilizovala kolem 92 dolarů. Ve čtvrtek ale opět prudce stoupla na téměř 112 dolarů za barel. V pátek ceny klesly na 107 dolarů za barel poté, co americký ministr financí Scott Bessent naznačil, že Washington by brzy mohl zrušit sankce na íránskou ropu drženou na tankerech, aby pomohl zmírnit cenový tlak po uzavření Hormuzského průlivu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Izrael podporuje úsilí USA o znovuotevření klíčové vodní cesty.

Trump tvrdí, že otevření průlivu by bylo jednoduchou vojenskou operací s malým rizikem, přesto většina evropských zemí jeho výzvy k vyslání lodí a vojáků odmítla. Představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Nizozemska a Kanady vydali ve čtvrtek společné prohlášení, v němž uvedli, že jsou připraveni přispět k zajištění bezpečného průjezdu.

Macron hovořil o obraně mezinárodního práva a prosazování deeskalace

Německý kancléř Friedrich Merz však zdůraznil, že to předpokládá ukončení bojů. Francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu EU v Bruselu prohlásil, že obrana mezinárodního práva a prosazování deeskalace je „to nejlepší, co můžeme udělat“. Evropští spojenci zdůrazňují, že na Blízkém východě jde především o americko-izraelský konflikt.

Trump dlouhodobě kritizuje NATO za to, že bez americké účasti je aliance „papírový tygr“. Konflikt s Íránem již přinesl tisíce mrtvých, miliony vysídlených a narušení globálních trhů.

