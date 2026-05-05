Od čtvrt milionu k několika tisícům. Minářův Staromák: Stáhněte tu věc

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes pořádá v Praze pochod na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci se sešli na Staroměstském náměstí, odkud se v 18 hodin vydali směrem k budově Českého rozhlasu na Vinohradech.
Akce má i symbolický rozměr. Koná se v den 81. výročí vypuknutí Pražského povstání, jehož jedním ze symbolů se stal právě boj o rozhlas.
Organizátoři zároveň mění dosavadní podobu protestů na jednom místě a tentokrát chtějí dát svůj nesouhlas najevo pochodem centrem města. „Pojďme jim ukázat, jak vypadají pochody, které nepůjde přehlédnout ani přeslechnout,“ vyzval předseda spolku Mikuláš Minář na platformě X.
Média politikům do rukou nepatří
Hlavním požadavkem spolku je stažení návrhu zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Organizátoři tvrdí, že nechtějí dopustit, aby se z veřejnoprávních médií stala „hlásná trouba politiků“.
„Už dost. Přišel čas vyjít do ulic. Myslí si, že si mohou dovolit cokoli. Myslí si, že jim ovládnutí veřejnoprávních médií, řeči o deratizaci nevhodných lidí či rozkládání státní správy projdou bez většího odporu. Myslí si, že k tomu budeme mlčet. To se však šeredně mýlí,“ uvedl Minář.
Organizátoři slibují, že pochod nebude jen klasickou demonstrací. Součástí mají být bubeníci a podle zveřejněných informací se může objevit i „oddíl blanických rytířů“. Účastníky zároveň vyzvali, aby si místo běžných transparentů přinesli symbolické štíty jako znamení odhodlání bránit nezávislá média.
Minář: Vláda chce ovládnout Českou televizi a rozhlas
Na Staroměstském náměstí se sešlo několik tisíc lidí, přičemž doprovodná podpisová akce Ruce pryč od médií dosáhla zhruba 170 tisíc podpisů. Avizovaný cíl organizátorů byl ale 200 tisíc, což se do data konání protestu nepovedlo.
(Screen: YT Milion chvilek pro demokracii)
Úvodní slovo měl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
Ve vystoupení mluvil především o obavách z politického ovládnutí veřejnoprávních médií a tvrdil, že to, před čím spolek varoval už při dřívější demonstraci na Letné, se podle něj nyní začíná naplňovat. „V březnu se nás sešlo asi čtvrt milionu na Letné a to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností,“ prohlásil.
Místopředsedkyně Milionu chvilek Mariana Novotná Nachtigallová po jeho boku varovala, že Česko se podle ní vydává cestou východních autoritářů.
Předseda spolku poté obvinil vládu Andreje Babiše (ANO) ze snahy převzít kontrolu nad veřejnoprávními médii. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi a rozhlas občanům a natvrdo je ovládnout,“ řekl Minář, na což dav reagoval pískotem.
Vláda podle nich chce bez širší debaty zničit systém financování, který fungoval desítky let a zaručoval veřejnoprávním médiím nezávislost. Minář připomněl zkušenosti z Maďarska a Slovenska. Ty podle něj ukazují, že pokud se podobný postup podaří, znamená to „faktickou likvidaci nezávislosti těchto médií“.
Rovněž odmítli argument, že cílem navrhovaných změn je ušetřit lidem peníze. „Cílem není ušetřit lidem, ale zaplatíme to všichni z daní. Cílem je média oslabit, vydírat a pak z nich udělat hlásnou troubu politiků,“ dodala Mariana Novotná Nachtigallová.
„Klempířův návrh zákona proti tomu neobsahuje jedinou pojistku a to je naprosto nepřijatelné,“ kritizoval Minář ministra kultury pro návrh zákona o médiích veřejné služby. Z davu se poté ozývalo skandování demonstrantů, že „Klempíř je nula“.
Společenské vzepětí a kritika Klempířova návrhu
Podle místopředsedkyně Milionu chvilek však společnost zažívá mimořádné semknutí na obranu veřejnoprávních médií. A odpor proti návrhu se podle něj šíří napříč republikou. „Po celé zemi se na obranu médií mobilizují mladí lidé a studenti,“ hřímal Minář, na což dav reagoval potleskem.
Novotná Nachtigallová zároveň ocenila, že se podle ní k tématu neohroženě vyjadřují umělci, odborníci, novináři, veřejně známé osobnosti i neziskové organizace.
Lidé s sebou mají zároveň přinášet podpůrné vzkazy zaměstnancům Českého rozhlasu a České televize. Organizátoři vyzývají studenty, umělce, filmaře, hudebníky nebo divadelníky, aby se zapojili i vlastním kreativním způsobem.
Zaměstnanci médií se nenechali zastrašit
Mikuláš Minář v projevu připomněl také reakci zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Podle něj ukázali, že se politickému tlaku nehodlají podřídit. „Vidíme, jak se zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu nenechali politiky zastrašit. V reakci na zfušovaný a nebezpečný Klempířův návrh svolali stávkové výbory a vyhlásili stávkovou pohotovost,“ uvedl Minář.
Na jeho slova navázala Mariana Novotná Nachtigallová s ostrou kritikou samotné podoby návrhu. Podle ní je text natolik problematický, že se mu část právníků zdráhá říkat zákon. „Klempířův návrh je takový paskvil, že ho řada právníků odmítá nazývat zákonem. Říkají mu raději ta věc,“ pronesla Novotná Nachtigallová.
„Ta věc obsahuje tolik chyb a nelogičností, že ji někteří odborníci charakterizovali jako odvážný průnik dadaismu do pokusu o tvorbu zákonných norem,“ zdůraznil předseda spolku Milion chvilek.
Petici podepsalo 170 tisíc lidí
Na obranu médií veřejné služby vznikla řada petic a výzev. Zvlášť zmínili výzvu Milionu chvilek nazvanou Ruce pryč od médií, kterou podepsalo za dva týdny zhruba 170 tisíc lidí. Minář na ni navázal s tím, že počet podpisů podle něj dál poroste.
Vládní politiky zároveň vyzval, aby od návrhu ustoupili a nepokoušeli se Českou televizi a Český rozhlas dostat pod svůj politický vliv. „Ruce pryč od toho, co vám nepatří. Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahajte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu. Zkrátka stáhněte tu věc,“ vyzval Minář slovy petičníků.
„Víte, vládní politici si ze všeho nejvíc přejí jednu věc, abychom k těm jejich lumpárnám mlčeli, abychom rezignovali, abychom seděli doma na zadku,“ uvedl Minář. „Vládě, která ignoruje velkou část společnosti, se to vrátí i s úroky,“ uvedla Mariana Novotná Nachtigallová s tím, že petici vládě předají.
V závěru Minář vyzval demonstranty, aby dnešní pochod brali jako začátek dalších akcí. „Pojďme jim ukázat, že tohle je teprve začátek,“ dodal.
Po Rozhlasu má přijít i Úřad vlády
Minář následně oznámil, že dnešním dnem rozhodně protesty nekončí a další akce se mají přesunout i mimo Prahu. „Dneska jdeme před Český rozhlas, ale v neděli 17. května v 17 hodin se uskuteční pochody na obranu médií ve všech dvanácti krajských městech mimo Prahu,“ uvedl Minář.
Po krajských městech se podle něj demonstranti znovu vrátí do hlavního města. Další pražský pochod má zamířit k Úřadu vlády. „Příští neděli 24. května v 16 hodin budeme pochodovat před Úřad vlády,“ upozornil Minář.
„Pojďme jim společně ukázat, jak to zní, když jim nejen plný Staromák, ale náměstí po celé republice vzkazují prostě a jednoduše: stáhněte tu věc, stáhněte tu věc,“ uvedla Novotná Nachtigallová.
Poté začali společně s lidmi na náměstí skandovat výzvu směrem k vládě „stáhněte tu věc“.
