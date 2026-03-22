Německý poslanec Petr Bystroň kritizuje nedávné rozhodnutí redakce Süddeutsche Zeitung (SZ) opustit sociální síť X. Podle jeho slov nejde o ochranu hodnot, ale o prostý strach z konfrontace s realitou a vlastní minulostí. Deník, který dlouhodobě čelí propadu čtenosti, podle Bystroně nezvládl každodenní střet s nepříjemnými fakty, která mu komunita na síti předkládala.
„Süddeutsche Zeitung 10. března 2026 oficiálně ukončila svůj účet na platformě X. Tento krok vnímám jako jednoznačnou kapitulaci před diskusí, která se redakci nehodila do krámu,“ uvedl poslanec Bystroň pro server ParlamentníListy.cz.
Rozhodnutí podle něj přesně zapadá do dlouhodobé linie tohoto mediálního domu, která jen v loňském roce stála list přibližně 10 000 předplatitelů tištěných vydání.
Redakce svůj odchod zdůvodnila údajným nárůstem útočných příspěvků na sociální síti, která prý již neumožňuje konstruktivní dialog. „Z našeho pohledu narůstající brutalizace platformy již neumožňuje konstruktivní veřejný dialog,“ uvedla redakce ve svém posledním příspěvku a odkázala své sledující na údajně neškodnější kanály, jako jsou Instagram, TikTok, LinkedIn a WhatsApp.
Odůvodnění vyvolalo v komentářích vlnu posměchu a rozhořčení. Mnoho uživatelů obvinilo noviny z toho, že o skutečný dialog nikdy neměly zájem, a označilo ústup za útěk před oprávněnou kritikou jejich jednostranného zpravodajství. Komentáře sahaly od výsměchu typu „škoda, vždycky jsme se vám moc smáli“ až po obvinění jako „vaši zelenou levičáckou propagandu už nikdo nechce číst“.
Bystroň vysvětlení redakce označuje za lživé a poukazuje na to, že sama SZ se svými čtenáři nekomunikovala. Dotaz na AI model Grok odhalil, že SZ na komentáře svých čtenářů nikdy neodpovídala. „To je přesný opak dialogu,“ podotkl Bystroň.
Poslanec dále upozorňuje na hlubší příčiny ekonomického a morálního úpadku listu. Prodaný náklad v posledních letech výrazně klesl. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 činil 251 402 výtisků, což je pokles o 6,5 % oproti předchozímu roku (268 986 v Q4 2024).
Finanční potíže SZ jsou podle politika umocněny ztrátou prostředků, které dříve skrytě tekly z USA přes kontroverzní neziskovou nevládní organizaci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
„Tento globální aparát byl od roku 2006 tajně financován americkými vládními úřady, například agenturou USAID. Američané za to mohli skrze spřátelené redakce včetně SZ pouštět zpravodajské materiály s cílem ovlivňovat volby nebo svrhávat nepohodlné vlády,“ vysvětluje Bystroň s tím, že financování zastavil až prezident Donald Trump v roce 2025 právě kvůli vměšování do amerických voleb.
Zakladatel OCCRP Drew Sullivan se dokonce v dokumentu stanice NDR chlubil úspěšným ovlivněním voleb „v pěti nebo šesti zemích“. Film však byl po Sullivanově tlaku zcenzurován a nikdy nebyl odvysílán.
Jako konkrétní příklady manipulací uvádí Bystroň takzvanou aféru Ibiza z roku 2019. Společně s listem Der Spiegel zveřejnila SZ video, které vedlo k pádu tehdy velmi populární rakouské vlády složené z ÖVP a FPÖ a k masivní změně volebních výsledků v EU. Pozdější soudní řízení konstatovala, že politik FPÖ Heinz-Christian Strache neudělal nic nezákonného. Samotná nahrávka byla pořízena nelegálně a její zveřejnění je dodnes považováno za vysoce kontroverzní.
Podobný scénář se podle něj opakoval i v roce 2024 během aféry „Voice of Europe“. „Média ze sítě OCCRP tehdy bez důkazů obviňovala konzervativní politiky usilující o mír na Ukrajině z práce pro Rusko. Důkazy pro tato tvrzení nebyly dodnes předloženy. Mediální štvanice ovlivnila výsledky voleb. Pravicové strany ztratily v posledních týdnech po celé Evropě 27 mandátů,“ zdůrazňuje poslanec.
Připomíná i osobní zkušenost, kdy musel čelit 29 domovním prohlídkám, které doposud nepřinesly žádný výsledek.
„SZ byla na síti X s těmito fakty konfrontována každý den. Její odchod tedy není ničím jiným než útěkem před pravdou, kterou už zodpovědní pracovníci zkrátka nedokázali snést,“ uzavírá poslanec.
