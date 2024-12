Zbraně a pozvánka do NATO. Merz v Kyjevě, Zelenskyj dal na stůl požadavky

Zelenskyj přijal v Kyjevě Friedricha Merze, který je před únorovými předčasnými parlamentními volbami největším favoritem na post spolkového kancléře Německa. Zelenskyj se na tiskové konferenci vrátil k setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které proběhlo v pátek.

„Ukrajina si přeje konec této války víc než kdokoli jiný. Diplomatické řešení by nepochybně zachránilo životy. Usilujeme o něj. Nicméně jsem zdůraznil prezidentovi Macronovi a prezidentovi Trumpovi, že Putin nechce, aby tato válka skončila. Musí k tomu být donucen,“ zopakoval Zelenskyj.

„Donutit Putina k ukončení války vyžaduje, aby Ukrajina byla silná na bojišti, a teprve poté může být silná diplomaticky. Silná armáda, vojenská pomoc, systémy dlouhého dosahu, jako jsou ATACMS, Taurus, Storm Shadow. Ty jsou naprosto nezbytné,“ prohlásil Zelenskyj, a zdůraznil, že tyto zbraně ukrajinská armáda používá pouze proti vojenským cílům.

Pokud jde o bezpečnostní záruky, Ukrajina nadále potřebuje konkrétní ujednání, které zaručí, že Rusko v budoucnu znovu nezaútočí. „I když nyní nemůžeme být v NATO, pozvání do NATO je možné. A existují konkrétní bezpečnostní záruky, které potřebujeme již nyní. To bylo také součástí našich dnešních rozhovorů s předsedou německé CDU/CSU Friedrichem Merzem,“ sdělil Zelenskyj.

Ten prý o vstupu do NATO bude ještě jednat s končícím americkým prezidentem Joem Bidenem. „Pokud jde o pozvání do NATO, je předčasné o něm hovořit s prezidentem Trumpem, protože ten ještě není v Bílém domě. Mám však v úmyslu brzy hovořit s prezidentem Bidenem a tuto otázku nadnést. Je to totiž současný prezident a na jeho postoji hodně záleží,“ zmínil Zelenskyj.

„Rád bych také vyjádřil hlubokou vděčnost Spojeným státům, prezidentu Bidenovi a bipartitní podpoře za nedávný balíček vojenské pomoci ve výši téměř 1 miliardy dolarů. Jedná se o velmi významnou podporu pro Ukrajinu. Je to pro nás velmi důležité,“ poděkoval Zelenskyj.

S Merzem prý Zelenskyj také jednal o tom, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny v období mezi pozváním do NATO a členstvím v něm. „Podle mého názoru můžeme přemýšlet a pracovat na postoji prezidenta Macrona k možné přítomnosti nějakého druhu mezinárodních sil k zajištění bezpečnosti do doby, než Ukrajina vstoupí do NATO,“ představil svůj návrh Zelenskyj.

„Jakýkoli takový návrh však musí být spojen s jasnou představou o tom, kdy bude Ukrajina členem EU a kdy bude členem NATO. Takové vyjasnění naší budoucnosti by zajistilo, že záruky budou účinné,“ dodal Zelenskyj.

Talking to media, I reiterated: Ukraine wants this war to end more than anyone else. No doubt, a diplomatic resolution would save lives. We do seek it. However, I stressed to President @EmmanuelMacron and President @realDonaldTrump that Putin doesn’t want this war to end. He must… pic.twitter.com/NMthkkWz1l