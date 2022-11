Zbytky ze Sněmovny dejte chudým. Pekarová nařídila

Sobotní sbírka potravin vynesla celkem 468 tun jídla. Do potravinových bank bude nově směřovat jídlo i z poslanecké kantýny. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová se s tím pochlubila na sociálních sítích, že nově to, co se „dá ještě sníst“ už neskončí v kontejneru, ale potravinové bance. Dle poslední reportáže se ovšem levně najedli také poslanci.

Dle organizátorů se podařilo vybrat 468 tun potravin a 52 tun základní drogerie a hygienických potřeb. Což je více než na jaře, kdy se podařilo vybrat 431 tun zboží, ale méně než minulý rok, kdy se vybralo 580 tun. „Vzhledem k tomu, že i obchodní řetězce darují potraviny, na které se vztahují slevové akce, je mnohem méně darovaných potravin, zejména těch s delší trvanlivostí, v porovnání se začátkem roku, konkrétně zhruba o třetinu. Celorepublikově tak chybí přibližně 600 tun potravin," uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Jak jsme již psali, řada českých obyvatel se nyní k darování potravin staví skepticky, jednak kvůli tomu, že jejich rodinný rozpočet je už tak dost napjatý, ale také proto, že si nepřejí podporovat ukrajinské občany. A navrhují, že když se budou zvyšovat poslanecké a senátorské platy, tak by na jídlo potřebným měli přispět právě zákonodárci.

Příspěvek pro potravinové banky už přichystala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová. A to z poslanecké kantýny. „Neplýtvat, to mi přijde úplně přirozený. Snažím se nakupovat potraviny tak, abychom je všechny spotřebovali. Ne vždycky se to bohužel povede. A to i tady ve Sněmovně. A proto jsme navázali za Sněmovnu spolupráci s potravinovou bankou. Všechno to, co se nespotřebuje, ale ještě by se dalo sníst, tak skončí u těch, kteří to potřebují a ne v kontejneru,“ oznámila v sobotu na videu, ve kterém zřejmě zaměstnanec kantýny nese bedýnku potravin do dodávky.

Neplýtvat jídlem je normální. Nedělám to doma, a nechci, aby se to dělo ani ve @snemovna.



Navázali jsme proto spolupráci s Potravinovou bankou, takže nezpracované jídlo ze sněmovní kantýny už nebude končit v koši, ale pomůže lidem, kteří to potřebují.?? pic.twitter.com/YTStnWwlWb — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 12, 2022

„Konečně tam sedí někdo s mozkem a chutí nezištně pomáhat druhým. To předchozí vládní garnitura neznala, a tak to jistě budou její věrní stoupenci bohatě komentovat,“ sdílela její slova kolínská TOP 09.

Konečně tam sedí někdo s mozkem a chutí nezištně pomáhat druhým. To předchozí vládní garnitura neznala a tak to jistě budou její věrní stoupenci bohatě komentovat. https://t.co/U3RzZA0nnK — TOP 09 Kolín (@09_kolin) November 13, 2022

Poslední reportáž o poslanecké kantýně pochází z května tohoto roku, kdy ceny zjišťoval iDnes. Tehdy vyšla česká klasika smažák s vařeným bramborem a tatarkou na 78 korun a špagety aglio olio za 93 Kč. Dle serveru, který informace získal přes zákon o svobodném přístupu k informacím, poslanecká kantýna nevytváří žádný zisk a jídlo prodává za režijní ceny. Nicméně, dříve stával oběd v kantýně 50 korun a například rakvička se šlehačkou pouhých 8 korun. „Ceny jsou kalkulovány na základě aktuálních nákupních cen surovin, do kterých se inflace promítá průběžně,“ uvedla tehdy vedoucí samostatného oddělení styku s veřejností Ljuba Čechová.

„Pro zaměstnance v pracovním poměru je zajištěno závodní stravování, na které je poskytován příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb,“ dodala Čechová. Smažený eidam za 66 korun si mohl člověk dát také na úřadu vlády, ale příloha ho stála dalších 18. Za hovězí steak bez přílohy zaplatil pak ve vládní jídelně strávník 103 korun.

