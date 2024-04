Zdeněk Pohlreich zničil dnešní politiku. „Na plný kule...“

„To, co mně na tom vadí nejvíc, je to, že tady někdo do tebe něco hustí na plný kule a snaží se tě převychovat,“ řekl populární kuchař Zdeněk Pohlreich. Řeč však byla i o EU, o níž si myslí, že nikdy nemůže fungovat tak, jak by si někdo přál. „Neříkejte mi, že Deutschland je kompatibilní s jihem Itálie,“ poznamenal Pohlreich v podcastu, který s ním moderoval lídr kandidátky Přísahy a Motoristů pro volby do Evropského parlamentu Filip Turek a kde Pohlreich nezvykle otevřeně komentoval dnešní politiku.

reklama

Úvodní téma patřilo investování a nákupu krypta. „Mám podobné vidění světa i na facebook. Pro mě jsou to věci, které vůbec nic nedělají. Přijde mi zvláštní, že někdo může ve 20 letech zbohatnout tak, aby si mohl koupit něco super drahého. Na tom, že zabere v prostoru někde nějaká data. To mi přijde perverzní svým způsobem,“ podotkl Pohlreich, který je zároveň přesvědčen ale o tom, že čím víc bohatých lidí, tím lepší, protože dají vydělat těm ostatním.

Řeč byla také o Itálii a o Evropské unii. „Nám dělali Italové interiér restaurace a mám toho až pocaď. Frajer se blejsknul tak, že natíral podlahu od dveří do rohu. A tak zůstal v tom rohu jak nějakej trosečník a nevěděl, co s tím má dělat... Závidím jim ten jejich lifestyle. Ale zároveň si myslím, že ta EU nemůže nikdy fungovat tak, jak by si někdo přál. Neříkejte mi, že Deutschland je kompatibilní s jihem Itálie. To se prostě nemůže stát...“ řekl Pohlreich.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5120 lidí

„Oni na to ještě tak krásně se*ou. Jsem byl v létě v Puglii a přišli jsme do hospody na večeři, tam seděla 75letá paní na náměstí. Kouřila. Prohlížela si nás, co chceme. Poslala k nám frajera, zfetovanýho, aby nás objednal. To je feťák, kterýmu je třeba 70. Frajer tě objedná, dostaneš najíst, napít... Pak bába vytáhne čtverečkovaný papír, napíše tam večeře pro tři 100 euro. A věřím, že 9 z deseti českých lidí budou říkat, jaký to byl super zážitek. A přijedou sem a můžou se pos*at, že ses neusmíval od ucha k uchu, že jsi jenom pozvedl koutky. Takže: jiný kraj, jiný mrav,“ sdělil Pohlreich.

„Hustí to do mě na plný kule...“

„Tady kdybychom měli takovéhle služby, tak by se člověk zbláznil. My jsme si neoprávněně zvykli na to, že všechno má být v pořádku. Kdo to ku*va říká? Takhle to vůbec není,“ dodal Pohlreich.

A jak vnímá současný svět? „Nejsem z těch lidí, který říkaj: Musíme tu planetu nějak předat. To asi nedokážu. Nikdo ale nejsme takoví debilové, že bychom věřili tomu, že si pod sebe budeme s prominutím s*át a ten svět bude v pohodě. To jsme všichni pochopili. To, co mně na tom vadí nejvíc, je to, že tady někdo do tebe něco hustí na plný kule a snaží se tě převychovat. Mně jako vadí ten model toho, že ti někdo říká: To, co sis myslel doteď, je sice fajn, ale my ti teď řekneme, jak je to správně. A to je to, co mi vadí nejvíc. Ať klidně existují ekologické organizace. Mně vadí to, že mi s tím někdo otravuje život od rána do večera... Když ti někdo říká: Shoříš, je to všechno špatný, chováš se špatně, musíš přemejšlet jinak. A to je jedna z věcí, která mě na tom vadí,“ dodal Pohlreich.

„Myslím si, že je strašně smutné, že ten svět ovládl marketing, média, která do těch lidí pálí takové množství... Moje generace je z toho na haluzi. Vy jste třeba mladší, tak to neberete tak vážně. Moji kamarádi jsou z toho úplně hotoví a říkají si: Kam to jako vede. Vy si to umíte líp odfiltrovat, protože jste s tím vyrostli. Ale moje generace lidí...“ dodal Pohlreich, podle nějž se mění i parametry života.

Fotogalerie: - Ceny paprik

„Je to těžce nárokové, vlastně jako bez zásluh. Je to věc, která – já si myslím, že ani krása, ani mládí není žádná zásluha. Bohužel se to dneska strašně často používá, tahle argumentace,“ dodal Pohlreich. „Jestli se dnes úspěch něčeho měří počtem lajků, tak já nevím. Ten svět je takovej, já vím, že to nikdo nepředělá. Nechci tady znít jako starej pes, kterej štěká na měsíc, protože ho se*e, že svítí. To rozhodně ne. Ale bohužel to s sebou nese určitou dávku ignoranství a takový tý mantry, že co je nový, je lepší, a co je starý, nestojí za pozornost. A společnost, která se vyse*e na svoje tradice, tak si myslím, že je na nejlepší cestě do záhuby,“ dodal.

Filip Turek. Reprofoto: YouTube

Mluvil i o tom, že mu připadá, že přešlapujeme na místě. „Branky, body, vteřiny mají 30 let stejnou znělku. Že to čtou stejný lidi... To přece není normální. Přece takováhle věc se měla do nějaký míry zprivatizovat. My jsme si tady vytvořili mantru, že se v devadesátkách během privatizace, jsme si zakázali slovo privatizace, během které se asi ztratily nějaké peníze. Tak raději, než bychom to udělali dobře, tak to neuděláme vůbec,“ poznamenal Pohlreich.

„Nemá cenu se babrat v tom, co bylo. Takhle to přece nefunguje. To je stejné, jako když by někdo řekl: Tak se nám nepovede jeden model auta, tak nebudeme dělat auta vůbec,“ dodává Pohlreich, že takhle se nedá do nekonečna žít. „Víme, že tady existujou věci, o kterých všichni víme, že nefungujou. Ať už jsou to kraje a všechny tyhle voloviny. Všichni vědí, že to nefunguje. A nejsme stavu s tím udělat něco normálního. Jednou za čtyři roky ti všichni naslibují, jak to všechno bude super, nic...“ řekl Pohlreich.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14638 lidí

Změna systému

A dodal, že to není o tom, koho budou lidé volit, ale je to o tom, že je třeba změnit systém. „Ten je potřeba, aby byl čitelnější, průhlednější, aby tam došlo k tomu klasickému vpravo/vlevo. Stejně jako smrdí až na půdu ty kraje, prezidentská přímá volba, která je podle mě úplný nesmysl, tak přesně tak funguje ten volební zákon, který někdo napsal horkou tužkou a najednou strany, které dostanou 2–3 procenta, za to dostanou namazáno. Já si myslím, že by bylo jednodušší, kdyby těch stran bylo méně,“ dodal Pohlreich, Filip Turek mu přitakal, že řešením je většinový systém.

„Většinový systém je odpověď na fungující stát, podle mého názoru. Podívej se, v čem se jebou Holanďani, Belgičani už léta. Prostě to je špatně,“ dodal Pohlreich. „My jsme se o to pokoušeli, v době opoziční smlouvy, říkal mi to Vlastimil Tlustý nedávno, že se o to pokoušeli, ale Ústavní soud jim to vrátil,“ uvedl Turek.

„Přes to všechno neexistuje univerzálně skvělý systém, ale já si myslím, že ta země je strašně staromódní. A rozhodně si myslím, že místo toho, abychom řešili kulturní války typu cokoliv, tak je zapotřebí, abyste si vy, chlapci, vaše generace, vyhrnuli rukávy a pokusili se s tím něco udělat, poučit se z toho, co se stalo. Ta země je strašně mladá. Má v zásadě 35 let své vlastní historie. Přestože se tady oháníme tím, že tady byl Karel IV., ale ten nemá s tím, o čem já mluvím, vůbec žádnou souvislost. Ta země je strašně mladá a během toho mládí nadělala nějaké chyby. A jak postupně se dostává do toho staršího a staršího věku, tak je zapotřebí tyhle chyby odstranit a udělat ty věci tak, aby to sloužilo k něčemu,“ dodal Pohlreich.

Psali jsme: „Provokace.“ Zmizelo to. Odkryto po smrti Josefa Laufera „Prasárna, špína“. Výtrysky křesťanské lásky kvůli knize o Zemanovi Palestinské vlajky na UMPRUM. Pak zasáhlo vedení školy Dva tisíce zakázek. Bez soutěže. Jeden úředník. Liberec, ODS a místní slavná firma

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE